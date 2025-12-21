سخنگوی مرکز مبادله گفت: با توجه به تأخیر در آغاز فعالیت مدارس و ادارات با هدف پاسداشت آیین‌های کهن ایرانی در شب یلدا، واحد‌های ستادی و شعب بانک‌های عضو شورای هماهنگی بانک‌ها فردا فعالیت خود را با ۲ ساعت تأخیر آغاز می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اصغر بالسینی؛ سخنگوی مرکز مبادله ایران تصریح کرد: با توجه به تأخیر در آغاز فعالیت مدارس، ادارات و مؤسسات دولتی با هدف پاسداشت ارزش‌های خانواده و آیین‌های کهن ایرانی در شب یلدا، فردا دوشنبه یکم دی ماه ۱۴۰۴، واحد‌های ستادی و شعب بانک‌های عضو شورای هماهنگی بانک‌ها فعالیت خود را با ۲ ساعت تأخیر آغاز می‌کنند.

او افزود: به همین دلیل، فردا دوشنبه یکم دی ماه ۱۴۰۴ فعالیت بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران از ساعت ۱۰ آغاز می‌شود.

سخنگوی مرکز مبادله گفت: بنابراین بانک‌های عامل در بازه زمانی ۱۰ الی ۱۴ می‌توانند اقدام به ثبت سفارش در بازار ارز تجاری کنند.

