استون ویلا با درخشش مورگان راجرز که موفق شد دو گل به ثمر برساند، منچستریونایتد را ۲ - ۱ شکست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در چارچوب دیداری از هفته هفدهم لیگ برتر انگلیس، پیروزی ۲-۱ استون ویلا برابر منچستریونایتد رقم خورد.

شوت‌های مرگبار مورگان راجرز به تور دروازه سنه لامنس لرزه انداخت تا استون‌ویلا با غلبه بر یونایتد به آمار درخشان ۱۰ پیروزی متوالی در تمام رقابت‌ها و ۷ برد پی‌درپی در چارچوب لیگ برتر برسد.   تک گل یونایتد را هم ماتئوس کونیا با یک شوت تک‌ضرب، وارد دروازه ویلا کرد.

در جریان این مسابقه، جک فلچر پسر درن فلچر بازیکن پیشین منچستریونایتد برای نخستین بار برای تیم بزرگسالان یونایتد ۲۲ سال بعد از نخستین بازی پدرش برای این تیم بازی کرد.   فلچر ۱۸ ساله که مهره‌ای ثابت در تیم زیر ۲۱ سال یونایتد است و از فصل گذشته هر از گاهی با تیم اصلی نیز تمرین می‌کند، در غیاب شمار زیادی از بازیکنان بزرگسال منچستریونایتد، از دقیقهٔ ۷۳ بازی یکشنبه شب برای تیمش به میدان رفت.  

شاگردان اونای امری با این پیروزی ۳۶ امتیازی شدند و در جایگاه سوم جدول رده‌بندی رقابت‌های فصل ۲۶-۲۰۲۵ لیگ برتر انگلیس قرار گرفتند. منچستر یونایتد با ۲۶ امتیاز در رده هفتم جای دارد.

