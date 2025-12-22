باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد، یارانه مرحله ۱۷۸ ویژه آذرماه ۱۴۰۴ به مبلغ ۱۲۷ هزار و ۱۳۳ میلیارد ریال به حساب ۱۴ میلیون و ۶۲۹ هزار و ۳۴ سرپرست خانوار در دهک‌های چهارم تا نهم در سراسر کشور واریز شد و قابل برداشت است.

سازمان هدفمندسازی تاکید کرد: مبلغ واریزی با در نظر گرفتن کسر اقساط وام‌های سرپرستان وام‌گیرنده صورت گرفته است.

شایان ذکر است بر اساس دهک‌بندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۴۲ میلیون و ۳۸۴ هزار و ۷۴۰ نفر در دهک‌های چهارم تا نهم قراردارند که یارانه نقدی آنها هر ماه به حساب سرپرستان این خانوار‌ها توسط ٢٨ بانک عامل در سراسر کشور واریز می‌شود.