باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محمود شافعی پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره شکست سرخپوشان پایتخت برابر تیم تراکتور و حذف از رقابتهای جام حذفی فوتبال اظهار کرد: تیم پرسپولیس نتوانست از تجربه اش در این بازی استفاده کند و هم از ۱۰ نفره بودن تراکتور بهره ببرد. اگر سرخپوشان با این سبک و سیاق بخواهند در لیگ بازی کنند، شرایطشان سخت میشود. همچنین یکسری از بازیکنان پرسپولیس پیراهن این تیم برایشان گشاد است و اوسمار باید در نیم فصل عذر این نفرات را بخواهد و یا خودشان به طور محترمانه از سرخپوشان جدا شوند و در تیم دیگری شرایط جدیدی را تجربه کنند. هواداران دارند از عملکرد یکسری از بازیکنان کلافه میشوند و هیچ مسئولی نیست که پاسخگو باشد و بازیکنان را توبیخ و جریمه کند که خیلی راحت جامهای قهرمانی را از دست میدهند. به نظرم کمبود یک بزرگتر در ساختار مدیریت باشگاه پرسپولیس احساس میشود.
شافعی درباره اینکه توهین و ناسزا به کریم باقری و افشین پیروانی در ورزشگاه یادگار امام تبریز را چطور ارزیابی میکند، بیان کرد: به نظرم کار بی ادبانه و غیر ورزشی بود که هواداران تراکتور انجام دادند. ضمن اینکه باید ببینیم فرهنگ باشگاه تراکتور در بین تماشاگران به چه صورت بوده است که خیلی راحت اجازه داده شد که از اعتبار و آبروی یکی از اسطورههای فوتبال ایران و با افتخارترین بازیکنان تاریخ کشورمان کاسته شود و مورد هتک حرمت قرار بگیرد.
پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه بیانیه کریم باقری نسبت به فحاشی تماشاگران تراکتور را چطور ارزیابی میکند، گفت: به نظرم همه اینها به مدیریت تراکتور برمی گردد. قطعا وقتی بزرگتر یک خانواده که مالک باشگاه است خیلی راحت به مجموعه باشگاه و هواداران تیم دیگر تهمت میزند و در فضای مجازی بی احترامی میکند. منشا این موضوع از مدیریت خیلی آماتور و بچگانهای است که در ساختار باشگاه تراکتور شکل گرفته است. آنها خیلی راحت اجازه میدهند تا هوادارانشان به بازیکنان و اسطورههای ما بی احترامی کنند و سرمنشا این مسائل، بحث فرهنگی باشگاه تراکتور است که خیلی راحت با عناوین و افتخارات ملی پوش سابق و مربی فعلی تیم دیگر بازی میشود و این خیلی بد و نابخشودنی است. من برای مجموعه فرهنگی باشگاه تراکتور متاسف هستم که اجازه داده چنین ساختاری شکل بگیرد.
او درباره اینکه حرکات شجاع خلیل زاده بعد از زدن ضربه پنالتی برابر تیم پرسپولیس را چطور دیده است، گفت: خلیل زاده کار چیپ و بی ارزشی انجام داد و شک نکنید عیار فنی بی ارزش این بازیکن در بازیهای ملی و باشگاهی مشخص میشود. او مقبولیتی ندارد و بیشتر از حد خودش را لوس میکند. مطمئن باشید هم قلعه نویی نسبت به این مسائل عکس العمل نشان میدهد و هم باشگاه پرسپولیس آن قدر بزرگ است که دیگر اجازه نمیدهد این آدمهای کوچک با شخصیت بازیکنان این تیم بازی کنند و ادا بازی در آورند. به نظرم خلیل زاده با این کارش خودش را کوچک کرد.
شافعی درباره اینکه به نظرش پرسپولیس بتواند در لیگ برتر فوتبال به موفقیت برسد، بیان کرد: اگر اوسمار و مدیریت باشگاه سریعا در بخش فنی وارد نشوند و جلسات پرباری در مورد نقل و انتقالات تیم در نیم فصل و پایان فصل برگزار نکنند در آن صورت شما شک نکنید پرسپولیس در مسابقات لیگ ضربه میخورد. باشگاه پرسپولیس باید به روند فنی توجه کند و از این شرایط خودش را خارج کند که بازیکنان بفهمند که در چه تیم پرارزشی دارند بازی میکنند و قدر پیراهن پرسپولیس بزرگ را بدانند. در غیر این صورت باشد به نظرم کار مجموعه باشگاه پرسپولیس چه در حوزه فنی و چه در حوزه مدیریتی سخت است.
پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه سرخپوشان میتوانند قهرمان نیم فصل شوند، گفت: به هر حال به قهرمان نیم فصل جامی نمیدهند و این عنوان معمولی است. اگر اوسمار و مجموعه مدیریتی باشگاه پرسپولیس تدبیری برای جذب بازیکن در نظر بگیرند، مطمئن باشید پرسپولیس متفاوت را در نیم فصل دوم میبینید. من معتقدم که ۴ بازیکن حال حاضر پرسپولیس باید از مجموعه تیم جدا شوند. همچنین با اضافه شدن ۲ فوروارد، یک هافبک دفاعی، یک دفاع راست و یک دفاع وسط ترکیب ایده آلی در پرسپولیس به وجود میآید. به نظرم ۴، ۵ بازیکن پرسپولیس در حد لیگ دسته یک هستند.