فیورنتینا پس از هفت ماه درحالیکه داوید دخیا بازوبند را بر بازو بسته بود پیروز شد، اما همچنان در قعر جدول سری آ است.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفته شانزدهم سری آ ایتالیا دیشب پیگیری شد که در مهمترین مسابقه تیم آتالانتا با تک گل دقیقه ۹۴ ایساک هین موفق شد میزبانش جنوا را در ورزشگاه لوئیجی فراریس شکست دهد.

البته در این دیدار جنوا از دقیقه ۳ با اخراج دروازه بانش نیکولا لیالی ۱۰ نفره بازی کرد تا شاگردان دروسی شب سختی را پشت سر بگذارند. آتالانتا با این برد ۲۲ امتیازی شد و به رتبه نهم صعود کرد.

پس از هفت ماه انتظار، فیورنتینا سرانجام دوباره طعم پیروزی در سری آ را چشید. بعد از گذشت ۲۱۰ روز از برد ۳-۲ در خانه اودینزه در هفته پایانی فصل گذشته سری آ، این‌بار ویولا با پیروزی ۵-۱ مقابل همین تیم، نخستین برد خود در فصل ۲۶-۲۰۲۵ لیگ ایتالیا را کسب کرد.

البته اخراج دقیقه ۸ مادوکا اوکویه، دروازه‌بان نیجریه‌ای اودینزه در کسب این نتیجه بی تاثیر نبود. بردی که با وجود اهمیتش، فیوره را از قعر جدول جدا نکرد و فاصله آنها با منطقه بقا همچنان پنج امتیاز باقی ماند. در سایر دیدار‌های دیروز سری آ، تورینو با یک گل ساسولو را شکست داد و مصاف کالیاری و پیزا با تساوی ۲-۲ به پایان رسید.

لیگ کنفرانس اروپا؛
صدرنشینی استراسبورگ و حضور فیورنتینا و کریستال پالاس در پلی آف/ یاران قلی زاده پیروز شدند
سری آ ایتالیا؛
آاس رم ۱-۰ کومو/ بازگشت گرگ‌ها به مسیر پیروزی+ فیلم
سری آ ایتالیا؛
بولونیا ۰ - ۱ یوونتوس/ بانوی پیر به مدعیان نزدیک شد+ فیلم
