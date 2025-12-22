فرمانده انتظامی شهرستان سرایان از کشف ۸۰۰ گرم تریاک از معده ۳ نفر متهم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - سرهنگ طاهری فرمانده انتظامی شهرستان سرایان گفت: مأموران فرماندهی انتظامی بخش آیسک شهرستان سرایان هنگام کنترل محور اصلی به یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس مشکوک و خودرو را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: مأموران در بازجویی و بررسی‌های به عمل آمده از راننده و سرنشینان خودرو متوجه شدند که متهمین اقدام به حمل موادمخدر به صورت بلع و انباری کرده اند.

بیشتر بخوانید

سرهنگ طاهری اظهار کرد: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی و با رعایت موازین شرعی و قانونی در این رابطه، مقدار ۸۰۰ گرم تریاک از متهمین که به صورت بلع و انباری جاساز شده بود کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان سرایان بیان کرد: متهمین دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.