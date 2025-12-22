مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی از آبگیری ۵۰۰ سازه آبخیزداری در استان در پی بارش‌های هفته گذشته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - نصرآبادی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: در پی بارندگی‌های اخیر، بیش از ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب آب در سازه‌های آبخیزداری استان مهار و ذخیره‌سازی شد.

 او افزود: این میزان آبگیری در ۵۰۰ سازه آبخیزداری انجام شد و در تمامی شهرستان‌های استان آبگیری مؤثر صورت گرفته است.

نصرآبادی اظهار کرد: شهرستان نهبندان با ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب، بیشترین میزان آبگیری را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی بیان کرد: تعداد کل سازه‌های آبخیزداری استان ۲ هزار و ۴۰۰ سازه است که ظرفیت آبگیری بیش از ۸۵ میلیون مترمکعب آب دارند و نقش مهمی در کنترل روان‌آب‌ها، کاهش خسارات سیلاب و تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی و افزایش آبدهی قنوات ایفا می‌کنند.

Ukraine
محمد
۱۸:۳۲ ۰۱ دی ۱۴۰۴
ملایر ده قطره بیشتر نیامد کفش ها هم خیس نشد. شهر جهانی انگور مثل ماهی که از اب بیرون افتاده. در حال وخیمی است. این ماهی اگر بهش اب نرسد کارش تمام است
Iran (Islamic Republic of)
کاظم
۱۷:۰۴ ۰۱ دی ۱۴۰۴
سلام واقعا سازه آبخیزداری در کشور ما که خشک عالی
Iran (Islamic Republic of)
Mhd
۱۵:۵۰ ۰۱ دی ۱۴۰۴
گوارای وجودشان.آبخیزداری کم هزینه و زود بازده.مناسب برای استان هایی که از کم آبی رنج می‌برند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۷ ۰۱ دی ۱۴۰۴
سیلا بابد داخل چاهها بشن ولو با پمپ
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۶ ۰۱ دی ۱۴۰۴
یه قطره اش هم نباید به دریا بریزه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۷ ۰۱ دی ۱۴۰۴
دریا کجا بود این استان سیلاب هاش می‌ریزه به افغانستان....حتی یه قطره هم نباید بره برا اونا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۷ ۰۱ دی ۱۴۰۴
اگر چه سدهایی که اصولی ساخته شده باشند بسیار ارزشمند هستند ولی سازههای آبخیزداری به علت زمان کمتر برای ساخت و کمتر دست اندازی در محیط زیست و هزینه بسیار کمتر و قابل تغییر دادن شاید از سدها هم دارای اهمیت و ارزش بیشتری باشند.
Iran (Islamic Republic of)
پیشگامان آینده روستا و کشاورزی
۱۱:۰۷ ۰۱ دی ۱۴۰۴
در انجام امر مهم آبخیزداری ، این اقدام شاید
یک هزارم آنچه که باید باشد صورت پذیرفته است !!!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۲ ۰۱ دی ۱۴۰۴
شکر خداوند کریم و مهربان. به خاطر بارش نعمات آسمانی. مهربان باشیم
