باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - نصرآبادی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: در پی بارندگیهای اخیر، بیش از ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب آب در سازههای آبخیزداری استان مهار و ذخیرهسازی شد.
او افزود: این میزان آبگیری در ۵۰۰ سازه آبخیزداری انجام شد و در تمامی شهرستانهای استان آبگیری مؤثر صورت گرفته است.
نصرآبادی اظهار کرد: شهرستان نهبندان با ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب، بیشترین میزان آبگیری را به خود اختصاص داده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی بیان کرد: تعداد کل سازههای آبخیزداری استان ۲ هزار و ۴۰۰ سازه است که ظرفیت آبگیری بیش از ۸۵ میلیون مترمکعب آب دارند و نقش مهمی در کنترل روانآبها، کاهش خسارات سیلاب و تغذیه سفرههای آب زیرزمینی و افزایش آبدهی قنوات ایفا میکنند.