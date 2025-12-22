باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - اتحاد بولیواری برای مردم آمریکای لاتین (آلبا) «سرقت و ربودن» دومین نفتکش ونزوئلایی توسط نیروهای آمریکایی را محکوم کرد و آن را یک اقدام جدی دزدی دریایی در آبهای بینالمللی و نقض آشکار منشور سازمان ملل و قوانین بینالمللی دانست.
آلبا در بیانیهای گفت که دزدی دریایی آمریکا «تجاوز غیرقابل قبول» علیه تجارت مشروع و حاکمیت ملی است و هشدار داد که چنین اقداماتی سابقه خطرناکی را ایجاد میکند که نظم بینالمللی را تهدید میکند.
این بیانیه افزود که اقدامات واشنگتن «قصد عمدی برای غارت منابع طبیعی» یک کشور مستقل را آشکار میکند و تأکید کرد که «این اقدام شنیع آمریکا نه تنها ونزوئلا را تهدید میکند، بلکه تجاوز مستقیمی علیه همه ملتها نیز محسوب میشود.»
آلبا همچنین همبستگی کامل خود را با مردم و دولت ونزوئلا ابراز کرد و خواستار پایان فوری این اقدامات غیرقانونی شد.
به گزارش بلومبرگ، آمریکا روز یکشنبه به عنوان بخشی از تشدید تحریم نفتی خود علیه کاراکاس، یک نفتکش دیگر را در سواحل ونزوئلا توقیف کرد. این خبرگزاری به نقل از منابع آگاه گزارش داد که کشتی بلا ۱، یک نفتکش با پرچم پاناما که مشمول تحریمهای آمریکا است، برای بارگیری نفت به سمت ونزوئلا در حرکت بوده است.
این توقیف یک روز پس از توقیف ابرنفتکش سنچری و پس از توقیف کشتی اسکیپر در ۱۰ دسامبر انجام میشود. واشنگتن ادعا میکند که این اقدامات با هدف اعمال فشار بر دولت نیکولاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر انجام میشود، در حالی که ونزوئلا معتقد است که این اقدامات با هدف تغییر حکومت و غارت منابع آن انجام میشود.
منبع: المیادین