باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- میلاد دوستی، معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با اشاره به روند تعیین نرخ عوارض آزادراهی گفت: نرخ عوارض آزادراهی تابع یک فرایند مشخص است که در کمیتههای فنی در حال طی شدن است.
وی ادامه داد: در پنج سال گذشته میانگین افزایش نرخ عوارض حدود ۱۷ تا ۱۸ درصد بوده که در دو سال از این پنج سال، نرخ افزایش صفر بوده است. این عدم افزایش نرخ، با توجه به شاخصهای تورم اعلامی مرکز آمار ایران، موجب وارد شدن آسیب به سطح رویه آسفالت و آزادراههای کشور شده و هزینههای نگهداری و بهسازی آزادراهها پاسخگو نبوده است.
وی افزود: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده و خوشبختانه طبق بند «الف» ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم کشور، سرمایهگذاران میتوانند نرخ محصول خود که در اینجا پروژه عنوان میشود را قیمتگذاری کنند و در صورتی که دولت تکلیفی در این خصوص تعیین کند، باید مابهالتفاوت را از محل اعتبارات دستگاه مربوطه پرداخت کند.
دوستی با اشاره به اینکه امسال ۲۴ آزادراه مشارکتی را در کمیتههای فنی معاملات آزادراه بهروزرسانی کردیم و گزارش هزینه و درآمدها را مورد بررسی قرار دادیم گفت: به منظور عمل به تکلیف قانونی مبنی بر ابلاغ نرخ عوارض آزادراهی، جلسات متعددی با سرمایهگذاران برگزار شد.
او بیان کرد: درخواست سرمایهگذاران بیش از ۱۰۰ درصد افزایش بود، اما وزارت راه و شهرسازی با هدف حفظ رضایتمندی شهروندان و ارتقای سطح سرویس آزادراهها، تلاش کرد افزایشها در بازه ۳۵ تا ۴۵ درصد و در برخی موارد تا ۵۰ یا ۵۵ درصد اعمال شود. بخشی از این آزادراهها ابلاغ شده و بخش دیگر نیز انشاءالله در هفته آینده ابلاغ خواهد شد.
معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور در تشریح وضعیت برخی آزادراههای مهم اظهار کرد: آزادراه تهران–قم از آزادراههای دولتی است که ذیل ستاد شورای عالی اقتصاد قرار دارد و جزو آزادراههای مشارکتی محسوب نمیشود. متولی ابلاغ نرخ آن سازمان راهداری و حملونقل جادهای به ریاست اکبری است و در حوزه مسئولیت ما نیست. اما در آزادراه تهران–شمال که یکی از آزادراههای مهم مشارکتی است، کف افزایش ۳۷ درصد و سقف افزایش ۴۵ درصد ابلاغ شده است.
وی تصریح کرد: در قطعات یک تا شش آزادراه تهران–شمال حدود ۴۰ درصد افزایش اعمال شده است. همچنین در آزادراه اراک–خرمآباد افزایش ۴۰ درصدی، در آزادراه پردیس افزایش حدود ۳۵ تا ۴۰ درصدی اعمال شده است. در آزادراه اهواز–ماهشهر نیز ممکن است برای وسایل نقلیه سنگین افزایش بیشتری اعمال شود و حتی برای برخی انواع وسایل نقلیه سنگین، از جمله تریلیهای دو یا سه محور و نفتکشها، افزایش بیش از ۵۰ درصد نیز پیشبینی شده است.
دوستی خاطرنشان کرد: در مجموع تلاش شده نرخ عوارض نسبت به درخواست سرمایهگذاران تعدیل شود و همزمان سرمایهگذاران متعهد شدهاند که منابع حاصل از این افزایش را صرف بهسازی و ارتقای ایمنی آزادراههای کشور کنند؛ از جمله سرمایهگذاری در روکش آسفالت، بهسازی تأسیسات آزادراهی، افزایش علائم و ارتقای ایمنی آزادراهها. این هزینهها مستقیماً برای بهسازی همان آزادراهها هزینه خواهد شد.
وی در پایان گفت: در حال حاضر، مطالعات ۱۰ آزادراه باقیمانده در دست بررسی است که انشاءالله ظرف یک تا دو هفته آینده ابلاغ خواهد شد. به طور کلی، کف و سقف افزایش نرخ عوارض برای وسایل نقلیه سبک بین ۳۵ تا نهایتاً ۵۰ یا ۵۵ درصد خواهد بود، هرچند برای برخی وسایل نقلیه سنگین ممکن است افزایش بیش از ۵۰ درصد نیز اعمال شود.