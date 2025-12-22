انگلیس تصویب ۱۹ شهرک غیرقانونی جدید در کرانه باختری اشغالی توسط اسرائیل را محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - انگلیس تصویب ۱۹ شهرک غیرقانونی جدید در کرانه باختری اشغالی توسط  اسرائیل را محکوم کرد.

همیش فالکونر، وزیر امور خاورمیانه انگلیس در پلتفرم X نوشت: «بریتانیا تصویب ۱۹ شهرک جدید در فلسطین توسط دولت اسرائیل را محکوم می‌کند. این شهرک‌ها طبق قوانین بین‌المللی غیرقانونی هستند.»

اظهارات او پس از آن مطرح شد که کابینه اسرائیل پیشنهادی برای ساخت ۱۹ شهرک جدید در کرانه باختری اشغالی تصویب کرد و به گفته بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی راست افراطی اسرائیل تعداد کل شهرک‌های جدید در چند سال گذشته به ۶۹ واحد رسید.

فالکونر با اشاره به نقشه راه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ غزه هشدار داد: «این امر خطر تضعیف طرح ۲۰ ماده‌ای و چشم‌انداز‌های صلح و امنیت بلندمدت را که تنها راه‌حل دو کشور می‌تواند به آن دست یابد، به همراه دارد.»

طبق آمار فلسطینی، نیرو‌های اسرائیلی و شهرک‌نشینان غیرقانونی از اکتبر ۲۰۲۳ حداقل ۱۱۰۲ فلسطینی را در کرانه باختری اشغالی از جمله قدس شرقی به شهادت رسانده، نزدیک به ۱۱۰۰۰ نفر را زخمی و حدود ۲۱۰۰۰ نفر را بازداشت کرده‌اند.

دیوان بین‌المللی دادگستری در ژوئیه گذشته در یک رأی مهم، اشغال سرزمین فلسطین توسط اسرائیل را غیرقانونی اعلام کرد و خواستار تخلیه همه شهرک‌ها در کرانه باختری و قدس شرقی شد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: شهرک سازی اسرائیل ، کرانه باختری
اخبار پیشنهادی
نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۶ ۰۱ دی ۱۴۰۴
چرا فقط محکوم میکنین چرا تحریمش نمیکنین
