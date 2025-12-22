در شرایطی که تورم و افت قدرت خرید، تصمیمگیریهای مالی را برای بسیاری از کاربران دشوار کرده است، یافتن راهکاری که هم امکان خرید کالا را فراهم کند و هم به حفظ دارایی کمک کند، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در همین فضا، سرویس تسهیلات خرید اعتباری کالا در مانیرو با محوریت سپردهگذاری ارزی، مدلی ارائه میدهد که تلاش میکند میان مصرف و مدیریت دارایی تعادل ایجاد کند.
در این سازوکار، کاربر بهجای فروش دارایی ارزی یا دریافت وام نقدی، ارز موردنظر خود—از جمله درهم، لیر، دینار یا روبل—را از طریق اپلیکیشن مانیرو خریداری و سپردهگذاری میکند. این ارز بهعنوان وثیقه نزد مانیرو نگهداری میشود و کاربر معادل ارزش ریالی همان سپرده، اعتبار خرید کالا دریافت میکند. میزان این اعتبار در بازه ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان تعریف شده و مستقیماً به مقدار سپرده ارزی کاربر وابسته است.
اعتبار تخصیصیافته صرفاً برای خرید قسطی از دیجیکالا قابل استفاده است و پس از بررسی اعتبار توسط بلوبانک، حداکثر ظرف ۲۴ ساعت کیف پول دیجیکالای کاربر شارژ میشود. به این ترتیب، کاربر بدون نیاز به ضامن، چک یا مراجعه حضوری، امکان خرید اقساطی کالا را به دست میآورد، در حالی که دارایی ارزی او مصرف نشده و بهعنوان پشتوانه باقی میماند.
از منظر مالی، تفاوت این سازوکار با وامهای سنتی در همین نقطه شکل میگیرد. در بسیاری از روشهای رایج، دریافت تسهیلات به معنای مصرف کامل مبلغ وام و خروج دارایی از چرخه مدیریت مالی است. در سرویس مانیرو، دارایی ارزی بلوکه میشود اما از بین نمیرود و پس از پایان دوره اقساط که میتواند ۶، ۱۲ یا ۱۸ ماهه باشد آزاد میشود. همین ویژگی باعث شده این مدل بیش از آنکه یک وام صرفاً مصرفی تلقی شود، بهعنوان ابزاری برای مدیریت همزمان دارایی و بدهی مورد توجه قرار گیرد.
فرایند استفاده از این سرویس کاملاً دیجیتال طراحی شده است. کاربر پس از ثبتنام و احراز هویت در مانیرو، ارز موردنظر خود را خریداری و سپردهگذاری میکند. سپس با احراز هویت در بلوبانک و در صورت نداشتن بدهی بانکی یا چک برگشتی، اعتبار خرید کالا برای او فعال میشود. شفافیت مراحل و مشخصبودن میزان وثیقه، مبلغ اعتبار و زمان آزادسازی دارایی، از جمله نکاتی است که این سرویس را از بسیاری از روشهای متداول متمایز میکند.
نکته مهم آن است که مانیرو این سرویس را بهعنوان ابزار سرمایهگذاری با سود تضمینشده معرفی نمیکند. تمرکز اصلی، حفظ دارایی ارزی در برابر مصرف مستقیم و فراهمکردن امکان خرید قسطی بدون پیچیدگیهای بانکی است. با این حال، برای کاربرانی که نگاه میانمدت یا بلندمدت به دارایی ارزی دارند، بلوکهماندن ارز در طول دوره اقساط میتواند بخشی از استراتژی مدیریت دارایی محسوب شود؛ استراتژیای که در آن، مصرف از مسیر اعتبار انجام میشود نه از محل فروش دارایی.
اتصال مستقیم اعتبار به دیجیکالا نیز یکی دیگر از ویژگیهای کلیدی این مدل است. اعتبار دریافتشده امکان برداشت نقدی ندارد و صرفاً برای خرید کالا استفاده میشود؛ موضوعی که هم ریسک مصرف غیرهدفمند را کاهش میدهد و هم ساختار تسهیلات را شفافتر میکند. کاربران میتوانند از این اعتبار برای خرید انواع کالاهای مصرفی یا بادوام استفاده کنند و بازپرداخت را متناسب با شرایط مالی خود تنظیم کنند.
مانیرو اعلام کرده هدف از طراحی تسهیلات خرید قسطی از دیجی کالا با تسهیلات اعتباری بلو بانک و با پشتوانه ارزی خریداری شده، ایجاد تعادل میان خرید و حفظ ارزش دارایی است؛ تعادلی که در شرایط اقتصادی فعلی، برای بسیاری از کاربران به یک دغدغه جدی تبدیل شده است. در این مدل، کاربر نه مجبور به فروش دارایی ارزی خود میشود و نه وارد فرایندهای پیچیده و پرهزینه بانکی. جزئیات این سرویس این لینکمنتشر شده است.
در مجموع، «سرمایهگذاری ارزی در مانیرو با خرید قسطی از دیجیکالا» را میتوان مدلی دانست که تلاش میکند مرز سنتی میان مصرف و مدیریت مالی را بازتعریف کند. مدلی که بهجای وعده سود، بر شفافیت، حفظ دارایی و سادهسازی دسترسی به اعتبار تمرکز دارد و خرید قسطی را به بخشی منطقی از برنامه مالی کاربران تبدیل میکند، نه یک تصمیم پرهزینه و پرریسک.