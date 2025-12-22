باشگاه خبرنگاران جوان - سید جواد جهرمی با اشاره به گذشت یک سال از افتتاح بازار گواهی سپرده نقره در بورس کالا گفت: در این مدت فعالان بازار با بازار آشنا شده‌اند. در این مدت تلاش شده میزان عرضه و تنوع محصولات و ابزار‌ها در حوزه نقره افزایش یابد تا این بازار با ابزار‌های جدید بتواند روند رو به رشد خود را ادامه دهد.

او افزود: انتظار می‌رود پس از پذیرش و عرضه صندوق‌های نقره سایر ابزار‌های مالی مرتبط با نقره نیز در بازار سرمایه توسعه پیدا کنند و این بازار به تکامل برسد.

جهرمی تأکید کرد: اصلاح ساختار‌های بازار در دستور کار قرار گرفته، امیدواریم این اصلاحات و بازنگری در قوانین و قواعد بازار به افزایش کارایی و شفافیت بازار منجر شود.