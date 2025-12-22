طلا برای اولین بار از سطح ۴۴۰۰ دلار در هر اونس عبور کرد و نقره نیز به این افزایش قیمت پیوست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - طلا روز دوشنبه برای اولین بار از سطح ۴۴۰۰ دلار در هر اونس عبور کرد و نقره نیز به این افزایش قیمت پیوست و به بالاترین حد خود رسید.

قیمت طلا پس از عبور از مرز ۴۴۰۰ دلار و ثبت رکورد ۴۴۰۰.۲۹ دلار در اوایل روز، با ۱.۴ درصد افزایش به ۴۳۹۷.۱۶ دلار در هر اونس رسید. قیمت نقره نیز با ۳.۳ درصد افزایش به بالاترین قیمت تاریخی ۶۹.۴۴ دلار رسید.

قیمت آتی طلای آمریکا برای تحویل در ماه فوریه با ۰.۹۸ درصد افزایش به ۴۴۳۰.۳۰ دلار در هر اونس رسید.

قیمت شمش طلا تاکنون در سال جاری ۶۷ درصد افزایش یافته و رکورد‌های متعددی را شکسته و برای اولین بار از مرز ۳۰۰۰ و ۴۰۰۰ دلار در هر اونس عبور کرده است. این فلز گرانبها آماده بزرگترین افزایش سالانه خود از سال ۱۹۷۹ است.

نقره از ابتدای سال تاکنون ۱۳۸ درصد افزایش قیمت داشته است که عملکرد بسیار بهتری نسبت به طلا داشته و دلیل آن جریان قوی سرمایه‌گذاری و محدودیت‌های مداوم عرضه بوده است. مت سیمپسون، تحلیلگر ارشد استون‌ایکس گفت: «با توجه به اینکه ماه دسامبر معمولاً بازده مثبتی برای طلا و نقره به همراه دارد، نوسانات فصلی به نفع آنهاست. با توجه به اینکه طلا در این ماه ۴ درصد افزایش یافته و به پایان سال نزدیک می‌شویم، ممکن است خریداران با احتیاط عمل کنند، زیرا حجم معاملات در حال کاهش است و احتمال سودگیری نیز در حال افزایش است.»

وانگ تائو، تحلیلگر فنی رویترز گفت: طلای نقدی ممکن است با شکستن مقاومت کلیدی ۴۳۷۵ دلار به ۴۴۲۷ دلار در هر اونس افزایش یابد.

طلا که به طور سنتی به عنوان یک دارایی امن تلقی می‌شود، با افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی و تجاری، خرید مداوم بانک‌های مرکزی و انتظارات برای کاهش نرخ بهره در سال آینده حمایت شده است.

کاهش ارزش دلار با ارزان‌تر کردن این فلز برای خریداران خارجی، یک نیروی کمکی اضافی ایجاد کرده است. بازار‌ها در حال حاضر، با وجود هشدار‌های فدرال رزرو، دو کاهش نرخ بهره در ایالات متحده را برای سال آینده پیش‌بینی می‌کنند. دارایی‌های بدون بازده مانند طلا، در محیط‌های با نرخ بهره پایین‌تر، معمولاً سود می‌برند.

سیمپسون گفت که دو کاهش نرخ بهره فدرال رزرو برای سال ۲۰۲۶ در نظر گرفته شده است و کاهش سریع‌تر مشاغل در ایالات متحده و تغییر به یک فدرال رزرو با رویکردی ملایم‌تر، احتمالاً باعث افزایش بیشتر قیمت طلا خواهد شد.

در جای دیگر، پلاتین با ۴.۳ درصد افزایش به ۲۰۵۷.۱۵ دلار رسید و به بالاترین حد خود در بیش از ۱۷ سال گذشته رسید، در حالی که پالادیوم با ۴.۲ درصد افزایش به ۱۷۸۶.۴۵ دلار رسید و به بالاترین حد خود در سه سال گذشته رسید.

منبع: رویترز