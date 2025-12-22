ررسی لایحه بودجه ۲۰۲۶ در پارلمان ترکیه به صحنه زد و خورد شدید میان نمایندگان حزب حاکم و مخالفان تبدیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - در جریان آماده‌سازی برای رای‌گیری درباره بودجه ۲۰۲۶ و پس از پایان مناقشات، مشاجره شدیدی در صحن پارلمان ترکیه رخ داد. در این درگیری، نمایندگان به تبادل ضربات فیزیکی پرداختند که باعث شد «نعمان کورتولموش»، رئیس مجلس، جلسه را به حالت تعلیق درآورد.

این درگیری‌ها میان نمایندگان حزب عدالت و توسعه (AKP) و حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) حتی در زمان استراحت نیز ادامه یافت و منجر به خسارت به تجهیزات تالار، از جمله واژگون شدن گلدان‌ها و میکروفون‌ها شد.

این تنش‌ها پس از سخنرانی «گوکان گونایدین»، نایب‌رئیس فراکسیون حزب جمهوری‌خواه خلق، آغاز شد. او با اشاره به پایان ماراتن دوماهه بررسی بودجه، از سخنان نمایندگان حزب حاکم (از جمله مصطفی وارانک) انتقاد کرد و گفت: «در این سخنرانی‌ها هیچ اشاره‌ای به وضعیت معیشتی بازنشستگان، اصناف کوچک و کارگرانی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند، نشده است.»

گونایدین در پاسخ به انتقادات حزب حاکم درباره دوران تک‌حزبی ترکیه گفت: «دوران تک‌حزبی نماد مصطفی کمال آتاتورک است و این افتخاری است که ما به آن می‌بالیم. در آن دوران جلال بایار نخست‌وزیر و عدنان مندرس نماینده پارلمان بودند. انکار این دوره به معنای انکار میراث گذشتگان خودتان است و نشان‌دهنده ضعف آگاهی تاریخی شماست.»

«عبدالله گولر»، رئیس فراکسیون حزب عدالت و توسعه، در پاسخ به این سخنان ضمن تایید اینکه حزب جمهوری‌خواه خلق توسط آتاتورک تاسیس شده، گفت: «شما از آتاتورک دم می‌زنید، اما عصمت اینونو را فراموش کرده‌اید؟ همان رهبر ابدی خودتان که بلافاصله پس از مرگ آتاتورک، دستور داد تصاویر او از روی پول‌ها حذف شود. این یک حقیقت تاریخی است.»

گولر همچنین به واقعه تاریخی پل بورالتان (۱۹۴۵) اشاره کرد که در آن ۱۹۵ پناهنده باکویی به نیرو‌های شوروی تحویل داده شدند و سرنوشت تلخی پیدا کردند و آن را لکه‌ای بر پیشینه حزب رقیب دانست.

در اواخر جلسه، درخواست «مصطفی وارانک» (وزیر سابق و نماینده بورسا) برای سخنرانی با لحنی تحریک‌آمیز، بار دیگر آتش اختلافات را شعله‌ور کرد و منجر به درگیری فیزیکی مجدد شد که رئیس مجلس را ناچار کرد برای بار دوم جلسه را متوقف کند.

منبع: آر تی

برچسب ها: پارلمان ترکیه ، درگیری فیزیکی
