باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - «مارک ساوایا»، فرستاده ویژه دونالد ترامپ به عراق، در اقدامی مداخلهجویانه به تعیین تکلیف برای گروههای مقاومت پرداخت. او ضمن مشروط خواندن تمایل این گروهها به زمین گذاشتن سلاح، با لحنی دستوری تاکید کرد که «تنها اعلام نیت کافی نیست».
ساوایا در بیانیهای که صبح امروز دوشنبه صادر کرد، با ورود به حوزهای که مربوط به حاکمیت داخلی عراق است، روند گزارش شده درباره خلع سلاح گروههای عراقی را صرفا یک «گام تشویقکننده» خواند. او در تلاشی برای مصادره به مطلوب مواضع مذهبی، مدعی شد این اقدام در پاسخ به مطالبات مرجعیت دینی صورت گرفته است.
فرستاده رئیسجمهور آمریکا با دیکته کردن استانداردهای واشنگتن به بغداد، هشدار داد که خلع سلاح باید «فراگیر و بازگشتناپذیر» باشد و تحت چارچوبی اجرا شود که آمریکا آن را الزامآور میداند. او با تفسیر قوانین داخلی عراق، به خود اجازه داد تا اعلام کند طبق قانون اساسی این کشور، هیچ حزب یا فردی حق داشتن تشکیلات مسلح خارج از سیطره دولت را ندارد و تاکید کرد که این قاعده باید «بدون استثنا در سراسر عراق» اجرا شود.
ساوایا در ادامه مداخلات خود، برای نهادهای فدرال و اقلیمی عراق تعیین وظیفه کرد و مدعی شد که قدرت نظامی باید منحصرا در اختیار نهادهایی باشد که تحت مدیریت و فرماندهی مورد تایید آنهاست.
این اظهارات مداخلهجویانه پس از آن مطرح میشود که شورای عالی قضایی عراق از همکاری گروهها برای تقویت حاکمیت قانون تشکر کرده بود؛ اما گردانهای حزبالله عراق با هوشیاری نسبت به این فشارها، هرگونه تفاهم با دولت را مشروط به خروج کامل نیروهای اشغالگر آمریکایی، ناتو و ارتش ترکیه کردهاند.
در نهایت، فرستاده ترامپ با لحنی تهدیدآمیز مدعی شد که عراق بر سر یک «دوراهی سرنوشتساز» قرار دارد؛ او صراحتا هشدار داد که اگر مسیر مورد نظر آمریکا طی نشود، این کشور در «مارپیچ ناامنی» باقی خواهد ماند و گروههای مقاومتی را متهم کرد که در حال تضعیف اقتدار دولت هستند.
منبع: رووداو