فرستاده ویژه ترامپ با نادیده گرفتن استقلال عراق، دستور خلع سلاح مقاومت را صادر و خروج از بن‌بست امنیتی ان کشور را به پذیرش خواست آمریکا گره زد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - «مارک ساوایا»، فرستاده ویژه دونالد ترامپ به عراق، در اقدامی مداخله‌جویانه به تعیین تکلیف برای گروه‌های مقاومت پرداخت. او ضمن مشروط خواندن تمایل این گروه‌ها به زمین گذاشتن سلاح، با لحنی دستوری تاکید کرد که «تنها اعلام نیت کافی نیست».

ساوایا در بیانیه‌ای که صبح امروز دوشنبه صادر کرد، با ورود به حوزه‌ای که مربوط به حاکمیت داخلی عراق است، روند گزارش شده درباره خلع سلاح گروه‌های عراقی را صرفا یک «گام تشویق‌کننده» خواند. او در تلاشی برای مصادره به مطلوب مواضع مذهبی، مدعی شد این اقدام در پاسخ به مطالبات مرجعیت دینی صورت گرفته است.

فرستاده رئیس‌جمهور آمریکا با دیکته کردن استاندارد‌های واشنگتن به بغداد، هشدار داد که خلع سلاح باید «فراگیر و بازگشت‌ناپذیر» باشد و تحت چارچوبی اجرا شود که آمریکا آن را الزام‌آور می‌داند. او با تفسیر قوانین داخلی عراق، به خود اجازه داد تا اعلام کند طبق قانون اساسی این کشور، هیچ حزب یا فردی حق داشتن تشکیلات مسلح خارج از سیطره دولت را ندارد و تاکید کرد که این قاعده باید «بدون استثنا در سراسر عراق» اجرا شود.

ساوایا در ادامه مداخلات خود، برای نهاد‌های فدرال و اقلیمی عراق تعیین وظیفه کرد و مدعی شد که قدرت نظامی باید منحصرا در اختیار نهاد‌هایی باشد که تحت مدیریت و فرماندهی مورد تایید آنهاست.

این اظهارات مداخله‌جویانه پس از آن مطرح می‌شود که شورای عالی قضایی عراق از همکاری گروه‌ها برای تقویت حاکمیت قانون تشکر کرده بود؛ اما گردان‌های حزب‌الله عراق با هوشیاری نسبت به این فشارها، هرگونه تفاهم با دولت را مشروط به خروج کامل نیرو‌های اشغالگر آمریکایی، ناتو و ارتش ترکیه کرده‌اند.

در نهایت، فرستاده ترامپ با لحنی تهدیدآمیز مدعی شد که عراق بر سر یک «دوراهی سرنوشت‌ساز» قرار دارد؛ او صراحتا هشدار داد که اگر مسیر مورد نظر آمریکا طی نشود، این کشور در «مارپیچ ناامنی» باقی خواهد ماند و گروه‌های مقاومتی را متهم کرد که در حال تضعیف اقتدار دولت هستند.

منبع: رووداو

برچسب ها: دولت عراق ، گروه های مقاومت ، مقاومت عراق
Iran (Islamic Republic of)
آمریکا جنایت کار از سال 1359 تاکنون بزرگ‌ترین حامی تروریسم در جهان است
۱۹:۰۳ ۰۱ دی ۱۴۰۴
آمریکا جنایت کار از سال 1359 تاکنون بزرگ‌ترین حامی تروریسم در جهان است
۰
۰
پاسخ دادن
-
ناشناس
۱۳:۱۴ ۰۱ دی ۱۴۰۴
این میمون رقصان میمون زردآلمانی تروریست نازیست سادیست بهتره به جای این اراجیف بره بمیره ونیروی مقاومت عراق باهوشترازآنست که باقاتلان ابومهدی مهندس ویارانش برای حفظ توان مذاکره کنه وجزباقصاص قاتلان شهیدسلیمانی وابومهدی مهندس ویارانشان امنیت به منطقه برنمیگردد.
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۶ ۰۱ دی ۱۴۰۴
آمریکا یه صدام دیگه میخواد تو عراق بیاره رو کار
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۶ ۰۱ دی ۱۴۰۴
عراق به اندازه کافی با صدام از آمریکا کشیده
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۲ ۰۱ دی ۱۴۰۴
دولت عراق جالبه این همه استعمار براش کافی نیست
۱
۰
پاسخ دادن
-
ناشناس
۱۲:۵۵ ۰۱ دی ۱۴۰۴
وقتی خیالشان ازناتوانی مقاومت راحت شدبلای لیبی وسودان وسوریه ودیگران رابه سرشان خواهندآورد.توان وقدرت بیشترمساوی عقب نشینی شیاطین آمریکائی وصهیونیست است.
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
آمریکا جنایت کار از نسل‌کشی اسرائیل جنایت کار حمایت می‌کند
۱۲:۲۹ ۰۱ دی ۱۴۰۴
آمریکا جنایت کار از نسل‌کشی اسرائیل جنایت کار حمایت می‌کند
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۵ ۰۱ دی ۱۴۰۴
باید این روز در عراق .روز نکبت نامیده شود
واقعا روز عزاست .برای عراقی ها
بدون دفاع خواهند بود .حیله و نیرنگ عجوز ترامپ و خودشیفته و جنایت کار جنگی بی بی نتیابو
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۲ ۰۱ دی ۱۴۰۴
واقعا که ...با این عمل خبیث و شیطانی حیات خلوت امریکا و صهیونیست ها
و کشور مورد نظر صهیونیست ..دست یاب تر میشه
خدایا از دست غرب زدگان و نفوذی ها
که در تمام کشورها هم کم نیست
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۴ ۰۱ دی ۱۴۰۴
وقاحت را از حد گذراندند عراق و کشورهائی که به این شکل تحت زورگوئی و دیکته شدن قرار میگیرند حتما باید استقلال در تصمیم گیری را حفظ کنند و توی دهن زورگویان خارجی بزنند نیازی به جنگ مسلحانه نیست آمریکا نمی تواند با کل کشورهای دنیا درگیر شود
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۸ ۰۱ دی ۱۴۰۴
واقعا که
خداوند دشمنان ما را از احمق ها قرار داده !!!
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۸ ۰۱ دی ۱۴۰۴
اعتراف تاکر کارلسون: دولت‌ آمریکا هیچ تفاوتی با القاعده و داعش ندارد!
مجری مطرح آمریکایی: اینجا (در موضوع غزه) با قتل‌عام ده‌ها هزار انسان بی‌گناه طرف هستیم؛ چیزی که به‌هیچ‌وجه نمی‌شود آن را یک کشتار تصادفی دانست.
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۸ ۰۱ دی ۱۴۰۴
اعتراف وزیر دفاع ترکیه: تروریست‌های تحت حمایت اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه از ورود به ایران ناکام ماندند
وزیر دفاع ترکیه اعلام کرد که در جریان جنگ ۱۲ روزه، بسیاری از تروریست‌های تحت حمایت اسرائیل قصد داشتند از مسیر اقلیم کردستان عراق وارد خاک ایران شوند، اما با واکنش نیروهای ایرانی مواجه شده و متحمل خسارات سنگینی شدند.
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۳ ۰۱ دی ۱۴۰۴
خود ترکیه حامی اسرائیل هاست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۸ ۰۱ دی ۱۴۰۴
آمریکا صدها هزار عراقی بی گناه را سلاخی کرد داعش در عراق و نظامیان
۲
۳
پاسخ دادن
