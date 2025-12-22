رئیس جمهور آمریکا جف لندری، فرماندار لوئیزیانا را به عنوان فرستاده ویژه این کشور در گرینلند منصوب کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا جف لندری، فرماندار لوئیزیانا را به عنوان فرستاده ویژه این کشور در گرینلند منصوب کرده است.

ترامپ در پلتفرم اجتماعی حقیقت نوشت: "خوشحالم اعلام کنم که فرماندار بزرگ لوئیزیانا، جف لندری را به عنوان فرستاده ویژه ایالات متحده در گرینلند منصوب می‌کنم. جف می‌داند که گرینلند چقدر برای امنیت ملی ما ضروری است و منافع کشور ما را برای ایمنی، امنیت و بقای متحدان ما و در واقع جهان به شدت پیش خواهد برد. "

در ۱۳ مارس، ترامپ اظهار داشت که ایالات متحده گرینلند، یک قلمرو خودمختار دانمارک، را به خاک خود ضمیمه خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا بار‌ها گفته است که گرینلند باید بخشی از ایالات متحده شود. او تهدید کرد که اگر دانمارک از این جزیره دست نکشد، عوارض تجاری بالایی بر آن وضع خواهد کرد. حتی در دوره اول ریاست جمهوری خود، ترامپ پیشنهاد خرید گرینلند را داد. دانمارک و گرینلند این ایده را رد کردند.

در سال ۱۹۵۱، واشنگتن و کپنهاگ، علاوه بر تعهدات متحدانه خود به ناتو، پیمان دفاعی گرینلند را امضا کردند. بر اساس این پیمان، ایالات متحده متعهد به دفاع از این جزیره در برابر تجاوز شده است.

منبع: تاس

برچسب ها: گرینلند ، دونالد ترامپ
