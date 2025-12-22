کارشناس بازار سرمایه در خصوص حذف حجم مبنا نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - نیما میرزایی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به تحلیل کاهش حجم مبنا به عدد یک و تأثیرات آن بر بازار سرمایه پرداخت و گفت: کاهش حجم مبنا به عدد یک، عملاً حذف یک نکته بسیار مهم و مثبت بود. بازار مدت‌ها منتظر تحولاتی از این دست بود. قوانین موجود در بازار سرمایه ما عمدتاً بر اساس تدابیر میان‌مدت در دهه‌های گذشته شکل گرفته‌اند و در بازار‌های مترقی و پیشرفته، چنین مواردی وجود ندارد. وجود این قوانین، کارایی بازار سرمایه را کاهش داده بود و هر چه بازار ناکارآمدتر باشد، طبیعتاً پول علاقه کمتری به حضور در آن دارد.

او افزود: با توجه به این تصمیم مهم و تاریخی در خصوص حجم مبنا، می‌توانیم خوش‌بینی داشته باشیم که اقبال به بازار سرمایه در هفته‌های اخیر بیشتر و ماندگارتر شود و شاهد ورود پول‌های تازه به این بازار باشیم. از سوی دیگر، امیدواریم که این تحولات زمینه اصلاحات و تقویت بازار سرمایه در سایر بخش‌ها را نیز فراهم کند. امیدواریم دامنه نوسان نیز به شکل پویا در بیاید و چالش‌های دیگر بازار سرمایه نیز در آینده حل شود.

میرزایی ادامه داد: با توجه به تصمیم جسورانه و به‌موقعی که گرفته شد، خوش‌بینی وجود دارد که بازار سرمایه بتواند گام‌های بیشتری به سمت کارایی بالاتر بردارد و به‌طور همزمان جذابیت بیشتری در شرایط متلاطم اقتصادی فعلی داشته باشد و بتواند جذب سرمایه‌های مختلف را داشته باشد.

این کارشناس بازار سرمایه همچنین به چالش‌های موجود در سهام کوچک اشاره کرد و گفت: موضوع حجم مبنا در سهام کوچک، چالش‌های جدی‌تری ایجاد کرده بود و یکی از دلایل جاماندگی در رشد‌های اخیر بازار سرمایه در سهام کوچک، که تعداد آنها بسیار زیاد و مورد اقبال سهامداران خرد است، همین موضوع حجم مبنا بود که باعث کندی رشد آنها و عدم ورود پول مناسب به این سهام می‌شد. با توجه به این تصمیم، امیدواریم اثر بیشتری بر روی سهام کوچک و با نقدشوندگی پایین‌تر مشاهده کنیم و ان‌شاءالله بازار در سهام کوچک نیز بتواند رشد‌های خوبی را تجربه کند و شاخص هم‌وزن نیز به ثبت رشد‌های مطلوبی دست یابد.