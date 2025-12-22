باشگاه خبرنگاران جوان - امروز دوشنبه ۱ دیماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۴۳ میلیون تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۳ میلیون و ۹۲۹ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۴۴ میلیون تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۷۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۲۰میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۳ میلیون و ۹۲۹ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۱۸ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان