باشگاه خبرنگاران جوان - امروز دوشنبه ۱ دی‌ماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۴۳ میلیون تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۳ میلیون و ۹۲۹ هزار تومان معامله می‌شود.

محصول نرخ
سکه طرح جدید ۱۴۴ میلیون تومان
سکه طرح قدیم ۱۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۷۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
ربع سکه ۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
سکه گرمی ۲۰‌میلیون و ۲۰۰ هزار تومان 
طلای ۱۸ عیار ۱۳ میلیون و ۹۲۹ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار ۱۸ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان
