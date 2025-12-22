مسکو با تایید مذاکرات امنیتی مستقیم با تیم ترامپ در فلوریدا، صراحتا اعلام کرد که اروپا هیچ نقشی در ترسیم ساختار امنیتی جدید نخواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - «ماکسیم بویاکویچ»، سرپرست نمایندگی دائم روسیه در سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE)، روز دوشنبه اعلام کرد که روسیه و آمریکا در حال رایزنی درباره مسائل مربوط به ساختار امنیتی، از جمله ابعاد اروپایی آن هستند، اما اروپا هیچ جایگاهی در این گفتوگوها ندارد.
بویاکویچ در مصاحبه با خبرگزاری «اسپوتنیک» گفت: «در حال حاضر کانالهای ارتباطی میان مسکو و واشنطن برقرار است و از طریق این کانالها، مسائل مربوط به ساختار امنیتی، از جمله بعد اروپایی آن، در قالب یک گفتوگوی گسترده مورد بحث قرار میگیرد.»
این دیپلمات روس در عین حال تأکید کرد: «متأسفانه در حال حاضر برای خودِ اروپا جایی در این گفتوگوها وجود ندارد.»
از سوی دیگر، خبرنگار اسپوتنیک گزارش داد که «کریل دمیتریف»، مدیرعامل صندوق سرمایهگذاری مستقیم روسیه، پس از انجام سلسله مذاکراتی با هیئت آمریکایی درباره روند حلوفصل بحران اوکراین، شهر میامی آمریکا را ترک کرد.
«یوری اوشاکوف»، دستیار رئیسجمهور روسیه، در این باره گفت: «کرملین انتظار دارد دمیتریف امروز دوشنبه بازگردد تا گزارش مذاکرات خود با نمایندگان آمریکا در میامی را به ولادیمیر پوتین ارائه دهد.»
دمیتریف که روز شنبه وارد میامی شده بود، بلافاصله مذاکراتی را با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ریاستجمهوری آمریکا و «جرد کوشنر»، داماد رئیسجمهور این کشور آغاز و بعدها این دیدارها را «سازنده» توصیف کرد.
منبع: اسپوتنیک