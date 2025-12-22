باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - محسن طرزطلب مدیرعامل ساتبا و معاون وزیر نیرو در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص ظرفیت نیروگاههای بادی کشور و هدفگذاری در این راستا بیان کرد: در حال حاضر ظرفیت نیروگاههای بادی کشور زیر ۴۰۰ مگاوات است بسیار امیدواریم که بتوانیم این ظرفیت را تا سال آینده به هزار مگاوات برسانیم.
معاون وزیر در ادامه بیان کرد: عملیات اجرایی متعددی در این زمینه آغاز شده است و امیدواریم این ۴۰۰ مگاوات از مرز هزار مگاوات در سال آینده عبور کند این هدفگذاری ماست و در این زمینه گام برمیداریم.