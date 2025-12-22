باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- محمد برزگری، معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی در نشست خبری امروز خود اظهار داشت: ۱۰ مرحله فراخوان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به اتمام رسیده و ، از امروز مرحله‌ای جدیدی از قانون مالیات بر ارزش افزوده آغاز می شود که در آن، پذیرش اسناد کاغذی برای اعتبارگیری مالیاتی به طور کامل متوقف می‌شود.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور، درباره تازه‌ترین اقدامات این سازمان برای اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده و ساماندهی مودیان، اعلام کرد که محاسبه مالیات اشخاص مشمول، از امروز (تاریخ اعلام خبر)، صرفاً به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۱۰ مرحله فراخوان برای اجرای این قانون صورت گرفته است، تأکید کرد که کلیه اشخاص حقوقی برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده فراخوان شده‌اند. در خصوص اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل نیز رسته‌های مختلفی از جمله طلافروشان، رستوران‌داران و مصادیق پرشمار دیگر مشمول این فراخوان‌ها قرار گرفته‌اند.

معاون سازمان امور مالیاتی به تفاوت اجرای قانون در دوره جدید اشاره کرد و گفت:ما در دو سال گذشته (از سال ۱۴۰۱ تا دی ماه ۱۴۰۲ و پس از آن تا امروز)، اجرای آزمایشی و تدریجی سامانه مودیان را در دستور کار داشتیم. در این دوره، فعالان اقتصادی که صورتحساب الکترونیکی دریافت می‌کردند، از مزایای پذیرش سیستمی اعتبار مالیات بر ارزش افزوده بهره‌مند می‌شدند و دیگر نیاز به رسیدگی توسط مأموران سازمان نبود. در مقابل، صورتحساب‌های کاغذی نیز پس از رسیدگی و بررسی توسط همکاران ما مورد پذیرش قرار می‌گرفت.

برزگری در خصوص مهم‌ترین تحول امروز در حوزه مالیاتی کشور گفت: از امروز، موضوع پذیرش اعتبار برای صورتحساب‌های کاغذی به طور کامل منتفی می‌شود و صرفاً اعتبار مالیات بر ارزش افزوده مستند به صورتحساب الکترونیکی صادر شده، مورد پذیرش خواهد بود.

مکانیزم صدور صورتحساب الکترونیکی

معاون سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه صدور و ثبت صورتحساب الکترونیکی توضیح داد:طبق قانون، فعالان اقتصادی مکلف هستند از طریق سامانه‌های فروش خود یا پایانه‌های فروشگاهی، نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام کنند. این صورتحساب‌ها پس از صدور به سامانه مودیان ارسال و در آنجا ثبت نهایی می‌شوند و در کارپوشه (داشبورد) فروشنده و خریدار قابل رؤیت خواهند بود.

وی انواع صورتحساب الکترونیکی را به شرح زیر دسته‌بندی کرد: صورتحساب نوع یک: حاوی اطلاعات کامل فروشنده، خریدار و ریز اقلام (که برای کسر اعتبار مالیاتی در معاملات فعالان اقتصادی الزامی است)، صورتحساب نوع دو: حاوی اطلاعات فروشنده و ریز اقلام (معمولاً برای فروش به مصرف‌کننده نهایی)،صورتحساب نوع سه حاوی اطلاعات فروشنده و مبلغ (که موسوم به رسید دستگاه‌های کارتخوان یا همان پایانه‌های فروشگاهی است).

برزگری تأکید کرد: برای اینکه یک فعال اقتصادی بتواند مالیات بر ارزش افزوده‌ای که در زمان خرید نهاده‌ها و کالا‌ها پرداخت کرده است را به عنوان اعتبار از مالیات فروش خود کسر کند، حتمأ باید در زمان خرید، صورتحساب الکترونیکی نوع یک را از فروشنده مطالبه کند.

وی همچنین یادآور شد: فعالان اقتصادی که کالا‌های معاف از مالیات بر ارزش افزوده را عرضه می‌کنند، حتی با وجود فراخوان، همچنان از شمول مالیات معاف خواهند بود و این قانون صرفاً در خصوص کالا‌ها و خدمات مشمول اعمال می‌شود.

معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی: صورت حساب نوع سوم همان فیش‌های دستگاه کارتخوانی است که مردم دریافت می کنند. لطفا به هنگام خرید، این فیش‌ها را چک کرده و در صورت عدم تطابق با نام و نوع فعالیت فروشگاه آن را به سازمان مالیاتی گزارش دهند.

او بیان کرد:عمر صورت حساب‌های کاغذی از امروز به پایان رسیده و رسیدهای دستگاه‌های کارتخوان برای فعالانی که درآمد آنها زیر ۱۴/۴ میلیارد تومان در سال است، به عنوان صورت حساب الکترونیکی تلقی می‌شود.