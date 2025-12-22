تیم شطرنج ایران در رقابت‌های قهرمانی رده‌های سنی جهان، با کسب ۲ مدال طلا در بخش بلیتس، در جایگاه چهارم جدول تیمی و مدالی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم شطرنج رده‌های سنی ایران، در رقابت‌های جهان انتالیا، با کسب دو مدال طلا در بخش بلیتس، در جایگاه چهارم جدول تیمی و مدالی قرار گرفت.

رقابت‌های بخش بلیتس پیکارهای قهرمانی رده‌های سنی جهان که به مدت دو روز در شهر آنتالیای ترکیه برگزار شد، با درخشش نمایندگان ایران همراه بود و رامتین کاکاوند و روشا اکبری موفق شدند دو مدال طلای این رقابت‌ها را برای کشورمان به ارمغان بیاورند.

در این مسابقات، رامتین کاکاوند در رده سنی زیر ۱۳ سال (آزاد) با کسب ۸ امتیاز از ۹ دیدار به مقام قهرمانی رسید و روشا اکبری نیز در رده سنی زیر ۱۵ سال دختران با کسب ۷٫۵ امتیاز از ۹ بازی عنوان قهرمانی جهان را از آن خود کرد.

در پایان این رقابت‌ها، تیم ایران در جدول نهایی تیمی و مدالی در جایگاه چهارم ایستاد و تیم‌های ازبکستان و ترکیه به ترتیب دوم و سوم شدند.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۳ ۰۱ دی ۱۴۰۴
کاش به جای شطرنج به این بچه یاد بدهند که هر چیزی را در دهانش نکند ممکن است پر از میکرب و ویروس باشد
۱۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۸ ۰۱ دی ۱۴۰۴
داره مدال رو می خوره ..
۱۱
۴
پاسخ دادن
