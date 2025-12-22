همه بازیکنان مصدوم تیم فوتبال استقلال برای دیدار با المحرق رسیدند، اما هافبک آبی پوشان نمی‌تواند این تیم را همراهی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال در آستانه یکی از مهم‌ترین دیدار‌های خود در فصل جاری رقابت‌های آسیایی قرار دارد و باید در هفته ششم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ به مصاف المحرق بحرین برود؛ مسابقه‌ای که در صورت پیروزی آبی‌پوشان، صعود این تیم به مرحله حذفی رقابت‌ها به‌طور قطعی رقم خواهد خورد.

در آستانه این دیدار حساس، شرایط مصدومان استقلال بهبود یافته است. عارف غلامی، اسماعیل قلی‌زاده و سامان فلاح که در هفته گذشته با مصدومیت دست‌وپنجه نرم می‌کردند، مشکلی برای همراهی تیم ندارند و می‌توانند در صورت صلاحدید کادر فنی در ترکیب استقلال به میدان بروند. در این میان، تنها بازیکنی که به دلیل مصدومیت قادر به همراهی آبی‌پوشان نخواهد بود، مهران احمدی است که همچنان دوران درمان خود را سپری می‌کند.

همچنین آسیب‌دیدگی رستم آشورماتوف، مدافع ملی‌پوش ازبکستانی استقلال که طی روز‌های اخیر باعث نگرانی کادر فنی شده بود، جدی تشخیص داده نشده و این بازیکن نیز بدون مشکل خاصی، کاروان استقلال را در سفر به بحرین همراهی خواهد کرد.

از سوی دیگر، ابوالفضل جلالی و موسی جنپو که به دلیل سرماخوردگی شرایط حضور در تمرینات را نداشتند، با پشت سر گذاشتن این بیماری اکنون به آمادگی کامل رسیده‌اند و می‌توانند در دیدار برابر المحرق به میدان بروند.

با این حال، استقلال در این مسابقه چند غایب قطعی خواهد داشت؛ علیرضا کوشکی به دلیل محرومیت، جلال‌الدین ماشاریپوف به علت عدم ثبت‌نام در فهرست آسیایی و دیدیه اندونگ به دلیل همراهی تیم ملی کشورش در رقابت‌های جام ملت‌های آفریقا، در دیدار مقابل المحرق بحرین غایب خواهند بود.

