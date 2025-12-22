دبیر کل کمیته ملی المپیک از پرداخت بودجه صد درصدی فدراسیون‌های ورزشی در سال جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی علی‌نژاد دبیر کل کمیته ملی المپیک با اشاره به مبالغی که در روز سی‌ام آذرماه به حساب فدراسیون‌ها واریز شد، گفت: با توجه به این مبالغ، در فاصله سه ماه مانده به پایان سال جاری، صد درصد بودجه فدراسیون‌های ورزشی در سال ۱۴۰۴ به حساب آنها واریز شد.

وی ادامه داد: در سال جاری، بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین و کشورهای اسلامی در ریاض را پشت سر گذاشتیم که با هدف حمایت از فدراسیون‌ها برای حضور در این رویدادها، ۷۵ درصد اعتبارشان را پیش از حضور در این بازی‌ها به آنها اختصاص داریم و باقیمانده مبالغ را تا پایان آذرماه پرداخت کردیم. با این حساب در فاصله سه ماه مانده به پایان سال صد درصد بودجه فدراسیون‌های ورزشی را واریز کرده‌ایم.

دبیر کل کمیته ملی المپیک تاکید کرد: این مبالغ با هدف برگزاری اردوها و آماده‌سازی هر چه بهتر تیم‌های ملی و همچنین اعزام‌های برون‌مرزی به حساب فدراسیون‌ها واریز شد.

منبع: کمیته ملی المپیک

برچسب ها: کمیته ملی المپیک ، بودجه فدراسیون ها
خبرهای مرتبط
پیام تبریک وزیر ورزش و جوانان به اعضای منتخب سومین دوره کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک
سومین دوره انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک جمعه برگزار می‌شود
۱۵ عضو کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک مشخص شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تراکتور ۲ - ۱ الدحیل قطر/ ️صعود شاگردان اسکوچیچ به مرحله بعد با کامبک دیدنی
سعید اسماعیلی برنده جایزه مسلط‌ترین فرنگی کار جهان شد
تداوم صدرنشینی الهلال با پیروزی مقابل الشارجه
اسکوچیچ: ما فقط به صعود از مرحله اول لیگ نخبگان آسیا راضی نیستیم
عنوان هفتمی بهترین نتیجه رکابزنان ملی پوش در مسابقه جایزه بزرگ امارات
تیم ملی زورخانه‌ای ایران قهرمان جام جهانی شد
حسین زاده: نسخه ۲ سال اخیر من نتیجه تلاش‌های اسکوچیچ است
ترکیب تراکتور ایران مقابل الدحیل قطر مشخص شد
میترا نوری رئیس کمیته اخلاق کنفدراسیون هندبال آسیا شد
آخرین اخبار
حسین زاده: نسخه ۲ سال اخیر من نتیجه تلاش‌های اسکوچیچ است
اسکوچیچ: ما فقط به صعود از مرحله اول لیگ نخبگان آسیا راضی نیستیم
تداوم صدرنشینی الهلال با پیروزی مقابل الشارجه
عنوان هفتمی بهترین نتیجه رکابزنان ملی پوش در مسابقه جایزه بزرگ امارات
تیم ملی زورخانه‌ای ایران قهرمان جام جهانی شد
تراکتور ۲ - ۱ الدحیل قطر/ ️صعود شاگردان اسکوچیچ به مرحله بعد با کامبک دیدنی
سعید اسماعیلی برنده جایزه مسلط‌ترین فرنگی کار جهان شد
میترا نوری رئیس کمیته اخلاق کنفدراسیون هندبال آسیا شد
ترکیب تراکتور ایران مقابل الدحیل قطر مشخص شد
قرارداد سرمربی طارمی در المپیاکوس تمدید شد
تالاخادزه ایران به اردو برگشت
اعلام تیم داوری استقلال و المحرق
اعلام آخرین رده‌بندی سال ۲۰۲۵ فیفا؛ تداوم حضور ایران در رده بیستم
ماندن لژیونر ایرانی در روسیه قطعی شد
رونمایی FIVB از فرمت جدید قهرمانی جهان؛ انقلابی بزرگ در برگزاری مسابقات والیبال
پروجا قهرمان والیبال باشگاه‌های جهان شد
بررسی یک بازی مشکوک در فوتبال تهران
مشهد میزبان بازی استقلال و گل گهر شد
خبر خوش برای ساپینتو و استقلال/ همه مصدومان رسیدند به جز یک بازیکن
علی‌نژاد: صد درصد بودجه فدراسیون‌ها پرداخت شد
تیم شطرنج ایران با ۲ مدال طلا چهارم جهان شد
پیراهن پرسپولیس برای برخی از بازیکنان گشاد است
پیروزی لحظه آخری آتالانتا مقابل شاگردان دروسی/ فیورنتینا بعد از ۷ ماه بالاخره برد
تراکتور- الدحیل قطر؛ شاگردان اسکوچیچ به دنبال برپایی جشن صعود