مصارف غیرواقعی؛ ریشه قاچاق سوخت+ فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - عرب عامری مدیر پخش شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: تخصیص سهمیه نفت‌گاز به بخش‌های صنایع، معادن و اصناف (صمت) برای سال ۱۴۰۴، به ابهامات پیرامون قاچاق سوخت، وضعیت بنزین سوپر و سرنوشت کارت‌های سوخت جایگاه‌ها پاسخ داد.

عرب عامری اظهار داشت: شرکت ملی پخش بر مبنای مصوبات کارگروه ماده ۴ پیشگیری قاچاق سوخت، موظف است در سال ۱۴۰۴ نیز نفت‌گاز سه گروه صنایع، معادن و اصناف را به اندازه سال ۱۴۰۳ تأمین کند.

وی توضیح داد: کل سهمیه در نظر گرفته شده برای این سه بخش حدود۳ میلیارد و ۹۰۰ واحداست که ما آن را به چهار بخش فصلی تقسیم کرده‌ایم. هرگونه جابجایی سهمیه در سطح استان‌ها یا میان گروه‌ها، با هماهنگی کامل با نماینده صمت انجام می‌گیرد و ما با جلسات تقریباً هفتگی، مدیریت دقیقی بر این توزیع اعمال کرده‌ایم.

مصارف غیرواقعی؛ ریشه قاچاق سوخت

وی افزود: قاعدتاً قاچاق سوخت مطمئناً مربوط به مصرف‌کنندگان غیرواقعی است که توسط متولیان تأیید شده شرکت ملی پخش بر اساس تأیید این متولیان، سوخت را تخصیص می‌دهد. آن بخش از مصرف که واقعی نیست، منشأ قاچاق و جابجایی سهمیه‌ها را شکل می‌دهد.

بنزین سوپر در آستانه عرضه؛ زیرساخت‌ها در حال آماده‌سازی

عرب عامری در مورد بازگشت بنزین سوپر به جایگاه‌هاگفت: اقدامات در حال انجام است. یک محموله اظهار گمرکی شده و در مخازن شرکت در ماهشهر ذخیره‌سازی شده است. قیمت پای بورس آن نیز مشخص شده است.

وی افزود: «تعداد جایگاه‌هایی که قرار است عرضه کننده باشند مشخص شده و ما با جلسات روزانه در تلاشیم تا زیرساخت‌های لازم در جایگاه‌های جدید و همچنین جایگاه‌های قدیمی که قبلاً این محصول را عرضه می‌کردند، آماده شود.»

وضعیت کارت‌های سوخت جایگاه‌ها و اتصال به کد ملی

وی در پاسخ به نگرانی‌ها در مورد تغییر در کارت‌های سوخت جایگاه‌ها به منظور جلوگیری از قاچاق، مدیر پخش شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی این شایعات را رد کرد: تعداد کارت سوخت جایگاه‌ها هیچ تغییری نسبت به اول سال نداشته است. همان تعداد کارت که بر اساس ضریبی از نازل‌ها تعریف شده، موجود است. تنها ممکن است سقف برداشت سهمیه طبق قانون، در شرایط مختلف کم و زیاد شود، اما تعداد کارت‌ها ثابت است و تغییری نخواهد کرد.»

وی در مورد طرح حیاتی اتصال کارت سوخت به کد ملی، این مقام مسئول اعلام کرد که این اقدام در کاهش قاچاق بسیار کمک‌کننده است، اما در حال حاضر اجرای آن متوقف است: «قاعدتاً یک سری زیرساخت‌ها و مشکلاتی در این زمینه وجود دارد که باید برطرف شوند تا بتوانیم این طرح را عملیاتی کنیم.»