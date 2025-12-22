مصارف غیرواقعی؛ ریشه قاچاق سوخت+ فیلم

مدیر پخش شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: قاچاق سوخت مطمئناً مربوط به مصرف‌کنندگان غیرواقعی است شرکت ملی پخش بر اساس تأیید این متولیان، سوخت را تخصیص می‌دهد. آن بخش از مصرف که واقعی نیست، منشأ قاچاق و جابجایی سهمیه‌ها را شکل می‌دهد.»

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - عرب عامری مدیر پخش شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: تخصیص سهمیه نفت‌گاز به بخش‌های صنایع، معادن و اصناف (صمت) برای سال ۱۴۰۴، به ابهامات پیرامون قاچاق سوخت، وضعیت بنزین سوپر و سرنوشت کارت‌های سوخت جایگاه‌ها پاسخ داد.

عرب عامری اظهار داشت: شرکت ملی پخش بر مبنای مصوبات کارگروه ماده ۴ پیشگیری قاچاق سوخت، موظف است در سال ۱۴۰۴ نیز نفت‌گاز سه گروه صنایع، معادن و اصناف را به اندازه سال ۱۴۰۳ تأمین کند.

وی  توضیح داد: کل سهمیه در نظر گرفته شده برای این سه بخش حدود۳ میلیارد و ۹۰۰ واحداست که ما آن را به چهار بخش فصلی تقسیم کرده‌ایم. هرگونه جابجایی سهمیه در سطح استان‌ها یا میان گروه‌ها، با هماهنگی کامل با نماینده  صمت انجام می‌گیرد و ما با جلسات تقریباً هفتگی، مدیریت دقیقی بر این توزیع اعمال کرده‌ایم.

مصارف غیرواقعی؛ ریشه قاچاق سوخت

وی افزود: قاعدتاً قاچاق سوخت مطمئناً مربوط به مصرف‌کنندگان غیرواقعی است که توسط متولیان تأیید شده شرکت ملی پخش بر اساس تأیید این متولیان، سوخت را تخصیص می‌دهد. آن بخش از مصرف که واقعی نیست، منشأ قاچاق و جابجایی سهمیه‌ها را شکل می‌دهد.

 بنزین سوپر در آستانه عرضه؛ زیرساخت‌ها در حال آماده‌سازی

عرب عامری در مورد بازگشت بنزین سوپر به جایگاه‌هاگفت: اقدامات در حال انجام است. یک محموله اظهار گمرکی شده و در مخازن شرکت در ماهشهر ذخیره‌سازی شده است. قیمت پای بورس آن نیز مشخص شده است.

وی افزود: «تعداد جایگاه‌هایی که قرار است عرضه کننده باشند مشخص شده و ما با جلسات روزانه در تلاشیم تا زیرساخت‌های لازم در جایگاه‌های جدید و همچنین جایگاه‌های قدیمی که قبلاً این محصول را عرضه می‌کردند، آماده شود.»

وضعیت کارت‌های سوخت جایگاه‌ها و اتصال به کد ملی

وی در پاسخ به نگرانی‌ها در مورد تغییر در کارت‌های سوخت جایگاه‌ها به منظور جلوگیری از قاچاق، مدیر پخش شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی این شایعات را رد کرد: تعداد کارت سوخت جایگاه‌ها هیچ تغییری نسبت به اول سال نداشته است. همان تعداد کارت که بر اساس ضریبی از نازل‌ها تعریف شده، موجود است. تنها ممکن است سقف برداشت سهمیه طبق قانون، در شرایط مختلف کم و زیاد شود، اما تعداد کارت‌ها ثابت است و تغییری نخواهد کرد.»

وی در مورد طرح حیاتی اتصال کارت سوخت به کد ملی، این مقام مسئول اعلام کرد که این اقدام در کاهش قاچاق بسیار کمک‌کننده است، اما در حال حاضر اجرای آن متوقف است: «قاعدتاً یک سری زیرساخت‌ها و مشکلاتی در این زمینه وجود دارد که باید برطرف شوند تا بتوانیم این طرح را عملیاتی کنیم.»

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: قاچاق سوخت ، توزیع سوخت
خبرهای مرتبط
مصوبه نرخ بنزین از سوی دولت اصلاح شد+ نامه
میزان مصرف گاز به ۶۷۲ میلیون متر مکعب رسید
گزارش وزیر نفت از کاهش مصرف روزانه بنزین پس از اجرای طرح ساماندهی کار‌ت‌های سوخت
سهمیه بنزین خودرو‌های خارجی با موتور بالای ۱۳۰۰ سی‌سی حذف شد
کاهش ۹ میلیون لیتری مصرف سوخت در هفت روز گذشته
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۱ ۰۱ دی ۱۴۰۴
توشهرستان های کرمان همه رفتن ماشین سنگین فرسوده خریدن فقط گازوئیل میزنن چند برابر قیمت میفروشن به قاچاقچی های سوخت دیگه کاری با این ماشین ها انجام نمیدن دولت هم که کاری باهاشون نداره فقط سهمیه سوخت الکی بهشون میده
۰
۰
پاسخ دادن
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز چهارشنبه
کمبود نهاده دامی در سامانه بازارگاه کماکان ادامه دارد
آخرین اخبار
کمبود نهاده دامی در سامانه بازارگاه کماکان ادامه دارد
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز چهارشنبه
میزان تولید خودرو به بیش از ۲۰ هزار دستگاه رسید
پذیره‌نویسی سه صندوق نقره/ بازار قانونی، شفاف و رسمی نقره در کشور داریم+ فیلم
نود و یکمین حراج سکه طلا سوم دی‌ماه برگزار می‌شود
برنامه ریزی برای ۱۰ عرضه اولیه تا پایان سال در بورس تهران/ برنامه دولت برای مدیریت تقاضا در بازار ارز
هدف‌گذاری دولت برای حداقل خاموشی در تابستان ۱۴۰۵
تعیین تکلیف سهام عدالت به کجا رسید؟ + فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۱ دی ماه
استفاده از ظرفیت های تولید داخل در ساخت مسکن در جهت کاهش قیمت تمام شده ساخت
بدهی انباشته به منابع آب با یک یا چند بارندگی جبران نخواهد شد
نقره ذخیره‌شده در انبار‌های بورس کالا به ۲۹ تن رسید
تامین برق بخش صنایع و معادن کشور از طریق سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی
افتتاح معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری نقره/ ابزارهای ارزی متصل به کالا نیز بزودی وارد خواهند شد 
نرخ مصوب شیر خام به ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسید
خرید و فروش امتیاز وام مسکن پایان یافت
کاهش تخلفات در حوزه صدور فاکتور‌های خرید از طریق اجرای مالیات برخط
مصوبه نرخ بنزین از سوی دولت اصلاح شد+ نامه
داشبورد مدیریت رصد پروژه‌های تجدیدپذیر برای رئیس‌جمهور ایجاد می‌شود
آغاز فاز چهارم محاسبه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده / صورت‌حساب کاغذی رسماً حذف شد
خیز بخش خصوصی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی با ژاپن
مداخله مستمر و سنگین بانک مرکزی در بازار اسکناس ارز
میوه به اندازه کافی تامین و ذخیره‌سازی شده است
«رجا» متولی قطار حومه‌ای شد+عکس
سیل آذرماه بیش از ۱۱ همت به بخش کشاورزی خسارت زد
میزان مصرف گاز به ۶۷۲ میلیون متر مکعب رسید
رشد منفی مصرف انرژی در پاییز؛ نتیجه مهار مصارف غیرمجاز و تداوم برنامه‌های مدیریت مصرف
قرعه کشی یازدهمین دوره فروش محصولات ایران خودرو برگزار شد/ شانس برنده شدن در این دوره به ۰.۱ درصد رسید+عکس
مصارف غیرواقعی؛ ریشه قاچاق سوخت+ فیلم
ایده شیخ بهایی، هنوز هم کارگشای حکمرانی آب در کشور است