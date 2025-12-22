یکی از فرماندهان کلیدی ستاد کل ارتش روسیه، صبح امروز بر اثر انفجار یک بمب در خودروی شخصی‌اش در مسکو کشته شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کمیته تحقیقات روسیه اعلام کرد که امروز دوشنبه، یک ژنرال ارشد این کشور در پی انفجار خودرو در مسکو کشته شده است.

این کمیته در بیانیه‌ای در کانال تلگرامی خود تایید کرد که «فنیل سرواروف»، رئیس دپارتمان آموزش عملیاتی ستاد کل ارتش روسیه، بر اثر جراحات ناشی از این انفجار جان باخته است.

در این بیانیه آمده است: «طبق بررسی‌های بازپرسان، صبح روز ۲۲ دسامبر، یک بمب جاسازی شده در بخش زیرین خودرو در خیابان یاسنیوایا در مسکو منفجر شد.»

کمیته تحقیقات همچنین اعلام کرد که پرونده‌ای جنایی در این زمینه در مسکو باز شده و تحقیقات برای شناسایی عاملان ادامه دارد. این بیانیه می‌افزاید: «بازپرسان در حال بررسی فرضیه‌های مختلف درباره این قتل هستند. یکی از فرضیه‌های اصلی این است که این جنایت توسط سرویس‌های اطلاعاتی اوکراین طراحی و سازماندهی شده است.»

مقامات اوکراینی هنوز هیچ واکنشی به این اظهارات نشان نداده‌اند.

منبع: آناتولی

Iran (Islamic Republic of)
علی محرابی
۱۳:۳۳ ۰۱ دی ۱۴۰۴
قطعا اوکراین به زودی ضربه ویرانگری خواهد خورد و حساب دست اروپا و آمریکا خواهد آمد
۳
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۶ ۰۱ دی ۱۴۰۴
خداحافظ اوکراین
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۲ ۰۱ دی ۱۴۰۴
صد درصد کار آمریکاست
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۴ ۰۱ دی ۱۴۰۴
کار آمریکاست
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۹ ۰۱ دی ۱۴۰۴
اوکراین
۰
۶
پاسخ دادن
