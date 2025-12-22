قرعه کشی یازدهمین دوره فروش محصولات ایران خودرو برگزار شد/ شانس برنده شدن در این دوره به ۰.۱ درصد رسید+عکس

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- یازدهمین دوره قرعه‌کشی فروش محصولات گروه صنعتی ایران خودرو، صبح امروز دوشنبه (اول دی ماه) با نظارت کامل نمایندگان نهادهای نظارتی در این شرکت برگزار شد. این مرحله از فروش با استقبال گسترده مردم همراه بود و رقابت تنگاتنگی میان متقاضیان در طرح‌های مختلف شکل گرفت.

بر اساس آمار رسمی اعلام شده، در مجموع ۱۰ میلیون و ۴۵۰ هزار و ۴۶ نفر در این دوره از فروش ثبت‌نام کردند که نشان‌دهنده تداوم تقاضای بالا برای محصولات این خودروساز است.

متقاضیان در سه طرح اصلی شامل “عادی”، “جوانی جمعیت” و “تعویض خودروهای فرسوده” به رقابت پرداختند. توزیع متقاضیان به شرح زیر است: طرح عادی: ۹,۶۱۰,۶۵۵ نفر، طرح جوانی جمعیت: ۷۲۱,۰۲۵ نفر، طرح خودروهای فرسوده: ۱۱۸,۳۶۶ نفر بوده اند .در این دوره، ۳۱,۶۱۰ دستگاه خودرو برای فروش عرضه شد که با توجه به تعداد متقاضیان، شانس برنده شدن در هر طرح را به چالش کشید.

بررسی آمارهای ارائه شده حاکی از تفاوت چشمگیر شانس برنده شدن در هر یک از طرح‌ها است:

طرح خودروهای فرسوده: با حضور ۱۱۸,۳۶۶ نفر، شانس برنده شدن در این بخش حدود ۵.۳ درصد برآورد می‌شود (تقریباً ۱ نفر از هر ۱۹ نفر).

طرح جوانی جمعیت: این طرح با ۷۲۱,۰۲۵ متقاضی، شانس برنده شدن حدود ۲.۲ درصد را دارد (تقریباً ۱ نفر از هر ۴۶ نفر).

طرح عادی: در این بخش که بیشترین تعداد متقاضی (بیش از ۹.۶ میلیون نفر) را داشت، شانس برنده شدن به ۰.۱ درصد کاهش یافت (تقریباً ۱ نفر از هر ۱,۰۲۰ نفر).

برندگان نهایی این قرعه‌کشی پس از طی مراحل اولویت‌بندی و صحت‌سنجی دقیق اطلاعات توسط کارشناسان، متعاقباً از طریق پیامک و همچنین در سایت رسمی فروش ایران خودرو به نشانی ikcosales.ir اعلام خواهند شد.

گفتنی است در این دوره، دوازده مدل خودرو برای متقاضیان در نظر گرفته شده است که ترکیبی از پرتقاضا‌ترین محصولات داخلی و خودروهای مونتاژی به شمار می روند. این تنوع باعث شده تا ثبت نام در این دوره از قرعه کشی با استقبال بی سابقه ای مواجه شود.

برخی از خودروهای عرضه شده در این مرحله عبارتند از: پژو ۲۰۷ TU3، پژو ۲۰۷ با موتور TU5P و سقف شیشه‌ای، رانا پلاس با موتور TU5P، دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس MT6، سورن پلاس EF7 دوگانه‌سوز، سورن پلاس XU7P، ری‌را اتوماتیک،هایما S5 پرو،هایما S7 پرو،هایما 8S،هایما 7X بوده است.

این سبد محصولات متنوع باعث شده تا بخش قابل توجهی از متقاضیان با سلایق و نیازهای مختلف بتوانند در قرعه کشی شرکت کنند.