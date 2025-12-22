قرعه کشی یازدهمین دوره فروش محصولات ایران خودرو برگزار شد/ شانس برنده شدن در این دوره به ۰.۱ درصد رسید+عکس

یازدهمین دوره فروش محصولات ایران خودرو بیشترین تعداد متقاضی (بیش از ۹.۶ میلیون نفر) را داشت، شانس برنده شدن به ۰.۱ درصد کاهش یافت (تقریباً ۱ نفر از هر ۱،۰۲۰ نفر)

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- یازدهمین دوره قرعه‌کشی فروش محصولات گروه صنعتی ایران خودرو، صبح امروز دوشنبه (اول دی ماه) با نظارت کامل نمایندگان نهادهای نظارتی در این شرکت برگزار شد. این مرحله از فروش با استقبال گسترده مردم همراه بود و رقابت تنگاتنگی میان متقاضیان در طرح‌های مختلف شکل گرفت.

بر اساس آمار رسمی اعلام شده، در مجموع ۱۰ میلیون و ۴۵۰ هزار و ۴۶ نفر در این دوره از فروش ثبت‌نام کردند که نشان‌دهنده تداوم تقاضای بالا برای محصولات این خودروساز است.

متقاضیان در سه طرح اصلی شامل “عادی”، “جوانی جمعیت” و “تعویض خودروهای فرسوده” به رقابت پرداختند. توزیع متقاضیان به شرح زیر است: طرح عادی: ۹,۶۱۰,۶۵۵ نفر، طرح جوانی جمعیت: ۷۲۱,۰۲۵ نفر، طرح خودروهای فرسوده: ۱۱۸,۳۶۶ نفر  بوده اند .در این دوره، ۳۱,۶۱۰ دستگاه خودرو برای فروش عرضه شد که با توجه به تعداد متقاضیان، شانس برنده شدن در هر طرح را به چالش کشید.

بررسی آمارهای ارائه شده حاکی از تفاوت چشمگیر شانس برنده شدن در هر یک از طرح‌ها است:

طرح خودروهای فرسوده: با حضور ۱۱۸,۳۶۶ نفر، شانس برنده شدن در این بخش حدود ۵.۳ درصد برآورد می‌شود (تقریباً ۱ نفر از هر ۱۹ نفر).

طرح جوانی جمعیت: این طرح با ۷۲۱,۰۲۵ متقاضی، شانس برنده شدن حدود ۲.۲ درصد را دارد (تقریباً ۱ نفر از هر ۴۶ نفر).

طرح عادی: در این بخش که بیشترین تعداد متقاضی (بیش از ۹.۶ میلیون نفر) را داشت، شانس برنده شدن به ۰.۱ درصد کاهش یافت (تقریباً ۱ نفر از هر ۱,۰۲۰ نفر).

برندگان نهایی این قرعه‌کشی پس از طی مراحل اولویت‌بندی و صحت‌سنجی دقیق اطلاعات توسط کارشناسان، متعاقباً از طریق پیامک و همچنین در سایت رسمی فروش ایران خودرو به نشانی ikcosales.ir اعلام خواهند شد.

گفتنی است در این دوره، دوازده مدل خودرو برای متقاضیان در نظر گرفته شده است که ترکیبی از پرتقاضا‌ترین محصولات داخلی و خودروهای مونتاژی به شمار می روند. این تنوع باعث شده تا ثبت نام در این دوره از قرعه کشی با استقبال بی سابقه ای مواجه شود.

برخی از خودروهای عرضه شده در این مرحله عبارتند از: پژو ۲۰۷ TU3، پژو ۲۰۷ با موتور TU5P و سقف شیشه‌ای، رانا پلاس با موتور TU5P، دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس MT6، سورن پلاس EF7 دوگانه‌سوز، سورن پلاس XU7P، ری‌را اتوماتیک،هایما S5 پرو،هایما S7 پرو،هایما 8S،هایما 7X بوده است.

این سبد محصولات متنوع باعث شده تا بخش قابل توجهی از متقاضیان با سلایق و نیازهای مختلف بتوانند در قرعه کشی شرکت کنند.

قرعه کشی یازدهمین دوره فروش محصولات ایران خودرو برگزار شد/ شانس برنده شدن در این دوره به ۰.۱ درصد رسید

 

Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۹:۲۹ ۰۱ دی ۱۴۰۴
بیشتر از ۹۹درصد دلال هستند،همه برای فروش و کسب سود ثبت نام کردند
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۸ ۰۱ دی ۱۴۰۴
سلام واللہ نظر ما از بس تو طرح مادران شرکت کردیم بچہ مون داره3سالہ میشه نہ خودرو داریم قبلا فکر کرديم زندگی مون عوض بشه بخدا خسته شدم از کارگری
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۹ ۰۱ دی ۱۴۰۴
دوستان این حرف و بحث ها به جایی نمی‌رسه
ایران دیگ درست بشو نیست.
بیخیال
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۵ ۰۱ دی ۱۴۰۴
شانس برنده شدن صفر ریال
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۲ ۰۱ دی ۱۴۰۴
ماشین موتور سوخته تو خارج ۱۰۰ دلاره و خودروسازا باید وارد کنند و تعمیر کنن بدن دست مردم
۳
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۹ ۰۱ دی ۱۴۰۴
به چی این تولید افتخار میکنید که مدام بر خلاف خواسته مردم ازش حمایت میکنید؟
۴
۳۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۹ ۰۱ دی ۱۴۰۴
خوب وقتی حرف ایران خودروست همه میگن لگن ساز ولی برای خرید همین لگن ها ۱۰ میلیون نفر ثبت نام می کنند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۵ ۰۱ دی ۱۴۰۴
کم دروغ تحویل بدین ۴۰ بار هست در طرح مادران ثبت نام کردم دریغ از یک بار .
۳
۳۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۳ ۰۱ دی ۱۴۰۴
بسه دیگه یک راه حل درست پیدا کنید به خدا مصرف کنند واقعی نمیتونه بخره هر روز بدتر از دیروز
۱
۳۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۸ ۰۱ دی ۱۴۰۴
آخه لگن دادن به مردم هم قرعه کشی داره چقدر بدبخت شدیم
۲
۲۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۳ ۰۱ دی ۱۴۰۴
آقای پزشکیان این چه وضعیه ؟! شما قول داده بودید مشکل را حل کنید نکنه یادتان رفته چه می گفتید ؟! کاسبان تحریم ...ما بخاطر این حرفها به شما رای دادیم !
۴
۳۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۲ ۰۱ دی ۱۴۰۴
اون که میگفت من هیچی بلد نیستم ولی شما بهش رای دادین. انتخاب اشتباه تبعات هم داره و متاسفانه کسایی که اون رو انتخاب نکردن رو هم اسیر میکنه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۳ ۰۱ دی ۱۴۰۴
اینا دقیقا همون هایی هستن که میگن لبنیات نخرین...
۲
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حمید
۱۳:۲۶ ۰۱ دی ۱۴۰۴
شانس برنده شدن تو لاتاری بیشتره
۲
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۱ ۰۱ دی ۱۴۰۴
تا حالا اینقدر رانت پخش کرده اید نتیجه ای داشته به جای این مارها بذارید تولید کننده سود کنه دلال بازی را برای همیشه تعطیل کنید
۲
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۰ ۰۱ دی ۱۴۰۴
شما را به خدا قسم این دلال بازی را بذارید کنار من خودم از سال ۹۷ نتونستم خودرو بخرم خودم هم نیاز دارم الان پیاده ام بیرون هم دلم نمیاد بخرم سود را به دلال بدم
۱
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۵ ۰۱ دی ۱۴۰۴
11میلیون نفر سهام ایران خودرو می خریدند خودرو سودسازترین صنعت در کل دنیا می شد حیف که کردم سهام را بعد ۶ سال با زیان می فروشند تا خودرو بخرند
۱
۱۳
پاسخ دادن
