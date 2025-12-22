باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - چین روز دوشنبه در بحبوحه تشدید تنش‌ها در کارائیب، آمریکا را به خاطر «توقیف خودسرانه» کشتی‌های سایر کشور‌ها مورد انتقاد قرار داد.

لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در پکن به خبرنگاران گفت: «عملکرد آمریکا در توقیف خودسرانه کشتی‌های سایر کشور‌ها به شدت قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند.»

لین گفت: «چین با تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی که هیچ مبنایی در حقوق بین‌الملل یا مجوز شورای امنیت سازمان ملل ندارند، مخالف است.»

بیانیه پکن در حالی منتشر شد که نیرو‌های آمریکایی در حال تعقیب یک نفتکش دیگر ونزوئلایی در کارائیب بودند و در صورت توقیف، این سومین کشتی توقیف شده از ۱۰ دسامبر خواهد بود.

بلومبرگ روز یکشنبه گزارش داد که "عملیات" گارد ساحلی ایالات متحده، نفتکش بلا ۱، یک کشتی با پرچم پاناما که توسط ایالات متحده تحریم شده و برای بارگیری نفت در مسیر ونزوئلا است را هدف قرار می‌دهد.

این حادثه پس از حمله به ابرنفتکش سنچری در روز شنبه و کشتی اسکیپر در ۱۰ دسامبر رخ داد. این تحول در بحبوحه تنش‌های شدید بین واشنگتن و کاراکاس رخ می‌دهد.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده "محاصره کامل" نفتکش‌های تحریم شده که وارد یا از ونزوئلا خارج می‌شوند را اعلام کرد. ونزوئلا اقدامات ایالات متحده را به عنوان "دزدی دریایی بین‌المللی" محکوم می‌کند.

واشنگتن گفته است که این اقدامات با هدف مبارزه با فساد و قاچاق مواد مخدر انجام می‌شود، در حالی که کاراکاس ایالات متحده را به استفاده از تلاش‌های مبارزه با مواد مخدر به عنوان بهانه‌ای برای برکناری رئیس جمهور نیکولاس مادورو از قدرت و به دست گرفتن کنترل منابع نفتی ونزوئلا متهم می‌کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت: «ما با هر اقدامی که اهداف منشور سازمان ملل را نقض کند و به حاکمیت و امنیت سایر کشور‌ها تجاوز کند و همچنین با هرگونه اقدام یکجانبه‌گرایی و قلدری مخالفیم.»

وی افزود: «ونزوئلا حق دارد به طور مستقل همکاری‌های سودمند متقابل را با سایر کشور‌ها توسعه دهد و ما معتقدیم که جامعه بین‌المللی می‌تواند موضع ونزوئلا در دفاع از حقوق خود را درک و از آن حمایت کند.»

