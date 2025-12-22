تصاویر ماهواره‌ای فاش کردند که اسرائیل با سوءاستفاده از زمان آتش‌بس، ضمن احداث ۱۳ پایگاه نظامی جدید، روند تخریب سیستماتیک غزه را تشدید کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - تصاویر ماهواره‌ای جدید نشان می‌دهد که ارتش رژیم تروریستی اسرائیل حتی پس از اجرایی شدن آتش‌بس در اکتبر گذشته، به تخریب برنامه‌ریزی‌شده مناطق تحت کنترل خود در نوار غزه ادامه داده است.

تخریب با ماشین‌آلات مهندسی در زمان صلح بر اساس تصاویر شرکت «Planet Labs» که هفته گذشته از شرق شهر غزه و به‌ویژه محله شجاعیه ثبت شده، صد‌ها ساختمان در ماه‌های اخیر با خاک یکسان شده‌اند. مقایسه تصاویر کنونی با تصاویر روز‌های آغازین آتش‌بس نشان می‌دهد که دامنه تخریب‌ها به‌طور چشمگیری گسترش یافته است. ساختمان‌هایی که در طول جنگ آسیب جزئی دیده بودند، اکنون با ماشین‌آلات مهندسی رژیم تروریستی اسرائیل به‌طور کامل تخریب شده‌اند و حتی بنا‌هایی که سالم مانده بودند نیز از بین رفته‌اند.

سازمان انگلیسی «Forensic Architecture» هفته گذشته در تحلیلی اعلام کرد که رژیم تروریستی اسرائیل در دوره آتش‌بس، ۱۳ موضع نظامی جدید در طول «خط زرد» (مرز میان مناطق تحت کنترل ارتش اسارئیل و فلسطینی‌ها) ایجاد کرده است. اکثر این مواضع در شمال غزه و شرق خان‌یونس بنا شده‌اند.

تعداد پایگاه‌های رژیم تروریستی اسرائیل در امتداد این خط به ۴۸ موضع افزایش یافته است. تعریض جاده‌های مواصلاتی به داخل فلسطین اشغالی و احداث جاده‌های جدید در خان‌یونس نیز رصد شده است.

طبق گزارش مرکز ماهواره‌ای سازمان ملل (UNOSAT) در اکتبر گذشته ۸۱ درصد از ساختمان‌ها و زیرساخت‌های غزه تخریب یا آسیب دیده‌اند، بیش از ۱۲۳ هزار ساختمان به‌طور کامل ویران شده است و حدود ۶۱ میلیون تن آوار در نوار غزه بر جای مانده است.

در همین راستا ساختمان‌های آسیب‌دیده از جنگ به دلیل بارندگی و هوای طوفانی دچار ریزش شده‌اند. روز گذشته در پی فرو ریختن یک ساختمان در محله «شیخ رضوان»، ۵ فلسطینی جان خود را از دست دادند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که پس از اشغال رفح در مه ۲۰۲۴، سیاست ارتش رژیم تروریستی اسرائیل از تخریب ناشی از درگیری‌های نظامی به تخریب سیستماتیک محله‌ها توسط شرکت‌های پیمانکاری غیرنظامی تغییر یافته است. این سیاست منجر به نابودی ۱۰۰ درصدی ساختمان‌ها در مناطقی، چون رفح، عبسان و جبالیا شده است. همچنین ۸۷ درصد از اراضی کشاورزی و ۸۰ درصد از جاده‌ها به‌کلی از بین رفته‌اند، که بازگشت حدود یک میلیون آواره به خانه‌هایشان در آینده نزدیک را غیرممکن ساخته است.

منبع: المیادین

برچسب ها: آتش بس غزه ، جنگ غزه ، نسل کشی
خبرهای مرتبط
ترکیه از بررسی مرحله دوم آتش‌بس غزه در مذاکرات میامی خبر داد
بیانیه مشترک میانجیگران آتش‌بس غزه پس از مذاکرات در میامی
خوابِ ۱۵ درصد موشک‌ها زیر خاک؛ غزه روی انبار باروت نشسته است!
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۶ ۰۱ دی ۱۴۰۴
دستاوردهای بزرگ ۷ اکتبر برای حماس و غزه رو مشاهده میکنید
خدا رو شکر مقاومت پیروز شد اگه شکست میخورد چی میشد
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۳ ۰۱ دی ۱۴۰۴
ان شاءالله به زودی دهان نتانیاهو و اسراییل پر از خاک بشه و دست از سر مظلومان غزه و مظلومان جهان برداره
۰
۲
پاسخ دادن
یاوه گویی نتانیاهو درباره واکنش سخت به تهران
۸۷۵ نقض آتش‌بس توسط اسرائیل در ۷۳ روز، ۴۱۱ کشته برجای گذاشت
حمله عربستان به مناطق مرزی یمن
انفجار شدید در منطقه رامات‌گان اراضی اشغالی
اسموتریچ از نتانیاهو می‌خواهد در دیدار با ترامپ بر حمله به حماس اصرار کند
انفجار و آتش‌سوزی در کارخانه شیمیایی فرانسه؛ سه نفر به شدت مجروح شدند
۲ غیرنظامی در خشونت‌های حلب کشته شدند
اتحادیه عرب: هدف توسعه‌طلبی اسرائیل نابودی دولت فلسطینی است
مسکو و کاراکاس، اقدامات آمریکا علیه محموله‌های نفتی ونزوئلا را محکوم کردند
ایتالیا قصد دارد حضور نظامی خود در لبنان را پس از خروج نیرو‌های حافظ صلح حفظ کند
آخرین اخبار
۲ غیرنظامی در خشونت‌های حلب کشته شدند
انفجار شدید در منطقه رامات‌گان اراضی اشغالی
حمله عربستان به مناطق مرزی یمن
یاوه گویی نتانیاهو درباره واکنش سخت به تهران
انفجار و آتش‌سوزی در کارخانه شیمیایی فرانسه؛ سه نفر به شدت مجروح شدند
زلنسکی: ما به تضمین‌های امنیتی از آمریکا نیاز داریم
اسموتریچ از نتانیاهو می‌خواهد در دیدار با ترامپ بر حمله به حماس اصرار کند
مسکو و کاراکاس، اقدامات آمریکا علیه محموله‌های نفتی ونزوئلا را محکوم کردند
۸۷۵ نقض آتش‌بس توسط اسرائیل در ۷۳ روز، ۴۱۱ کشته برجای گذاشت
ایتالیا قصد دارد حضور نظامی خود در لبنان را پس از خروج نیرو‌های حافظ صلح حفظ کند
اتحادیه عرب: هدف توسعه‌طلبی اسرائیل نابودی دولت فلسطینی است
فیدان: ترکیه انتظار دارد مرحله دوم توافق آتش‌بس غزه در اوایل ۲۰۲۶ آغاز شود
ترامپ ۴۸ سفیر آمریکا را برکنار کرد
مسکو آماده تضمین عدم حمله به اتحادیه اروپا و ناتو است
زلنسکی از تحریم افراد و نهاد‌های چینی خبر داد
زلزله‌ای به بزرگی ۶.۴ ریشتر پاپوآ گینه نو را لرزاند
ونس: تغییرات اروپا، تهدیدی هسته‌ای برای آمریکا محسوب می‌شود
گروسی: اکثر مواد غنی‌شده ایران در خاک کشور است
دانمارک پس از انتصاب فرستاده ترامپ به گرینلند، بر احترام به تمامیت ارضی خود تأکید کرد
الخزعلی: با انحصار سلاح در دست دولت همراهیم
پایان هراس از رادیواکتیو؛ ژاپن دوباره اتمی می‌شود
کاسبی اسرائیل با خون قربانیان سیدنی
سفر وزرای خارجه، دفاع و رئیس اطلاعات ترکیه به سوریه
چمدان‌ها آماده در کی‌یف؛ مقامات اوکراین در صف پناهندگی
آماده‌باش امنیتی در آلمان؛ رصد ۱۰۰۰ پهپاد بر فراز مراکز حساس
کلید شام در دست عمو سام
کرملین: گزارش اطلاعاتی آمریکا در مورد اهداف پوتین در اوکراین نادرست است
تداوم تخریب سیستماتیک غزه پس از آتش‌بس
چین از آمریکا به خاطر توقیف خودسرانه کشتی‌ها در کارائیب انتقاد کرد
ترور ژنرال ارشد ارتش روسیه در مسکو بر اثر انفجار خودرو