باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - تصاویر ماهواره‌ای جدید نشان می‌دهد که ارتش رژیم تروریستی اسرائیل حتی پس از اجرایی شدن آتش‌بس در اکتبر گذشته، به تخریب برنامه‌ریزی‌شده مناطق تحت کنترل خود در نوار غزه ادامه داده است.

تخریب با ماشین‌آلات مهندسی در زمان صلح بر اساس تصاویر شرکت «Planet Labs» که هفته گذشته از شرق شهر غزه و به‌ویژه محله شجاعیه ثبت شده، صد‌ها ساختمان در ماه‌های اخیر با خاک یکسان شده‌اند. مقایسه تصاویر کنونی با تصاویر روز‌های آغازین آتش‌بس نشان می‌دهد که دامنه تخریب‌ها به‌طور چشمگیری گسترش یافته است. ساختمان‌هایی که در طول جنگ آسیب جزئی دیده بودند، اکنون با ماشین‌آلات مهندسی رژیم تروریستی اسرائیل به‌طور کامل تخریب شده‌اند و حتی بنا‌هایی که سالم مانده بودند نیز از بین رفته‌اند.

سازمان انگلیسی «Forensic Architecture» هفته گذشته در تحلیلی اعلام کرد که رژیم تروریستی اسرائیل در دوره آتش‌بس، ۱۳ موضع نظامی جدید در طول «خط زرد» (مرز میان مناطق تحت کنترل ارتش اسارئیل و فلسطینی‌ها) ایجاد کرده است. اکثر این مواضع در شمال غزه و شرق خان‌یونس بنا شده‌اند.

تعداد پایگاه‌های رژیم تروریستی اسرائیل در امتداد این خط به ۴۸ موضع افزایش یافته است. تعریض جاده‌های مواصلاتی به داخل فلسطین اشغالی و احداث جاده‌های جدید در خان‌یونس نیز رصد شده است.

طبق گزارش مرکز ماهواره‌ای سازمان ملل (UNOSAT) در اکتبر گذشته ۸۱ درصد از ساختمان‌ها و زیرساخت‌های غزه تخریب یا آسیب دیده‌اند، بیش از ۱۲۳ هزار ساختمان به‌طور کامل ویران شده است و حدود ۶۱ میلیون تن آوار در نوار غزه بر جای مانده است.

در همین راستا ساختمان‌های آسیب‌دیده از جنگ به دلیل بارندگی و هوای طوفانی دچار ریزش شده‌اند. روز گذشته در پی فرو ریختن یک ساختمان در محله «شیخ رضوان»، ۵ فلسطینی جان خود را از دست دادند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که پس از اشغال رفح در مه ۲۰۲۴، سیاست ارتش رژیم تروریستی اسرائیل از تخریب ناشی از درگیری‌های نظامی به تخریب سیستماتیک محله‌ها توسط شرکت‌های پیمانکاری غیرنظامی تغییر یافته است. این سیاست منجر به نابودی ۱۰۰ درصدی ساختمان‌ها در مناطقی، چون رفح، عبسان و جبالیا شده است. همچنین ۸۷ درصد از اراضی کشاورزی و ۸۰ درصد از جاده‌ها به‌کلی از بین رفته‌اند، که بازگشت حدود یک میلیون آواره به خانه‌هایشان در آینده نزدیک را غیرممکن ساخته است.

منبع: المیادین