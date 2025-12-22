کرملین اعلام کرد که اگر اطلاعات آمریکا معتقد است که رئیس جمهور روسیه می‌خواهد تمام اوکراین را تصرف کند این اشتباه است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - کرملین روز دوشنبه اعلام کرد که اگر اطلاعات آمریکا معتقد است که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه می‌خواهد تمام اوکراین را تصرف کند و بخش‌هایی از اروپا را که زمانی بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بودند، پس بگیرد، اطلاعات آمریکا اشتباه کرده است.

رویترز به نقل از شش منبع ناشناس گزارش داد که گزارش‌های اطلاعاتی آمریکا همچنان هشدار می‌دهند که پوتین از هدف خود برای تصرف تمام اوکراین و بازپس‌گیری بخش‌هایی از اروپا که زمانی بخشی از اتحاد جماهیر شوروی، از جمله اعضای ناتو بودند، دست نکشیده است.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین به خبرنگاران گفت که مسکو نمی‌داند منابع نقل‌شده توسط رویترز چقدر قابل اعتماد هستند، اما اگر این گزارش دقیق باشد، نتیجه‌گیری‌های اطلاعاتی آمریکا اشتباه بوده است.

پسکوف در مورد نتیجه‌گیری‌های اطلاعاتی آمریکا که توسط رویترز گزارش شده است، گفت: «این مطلقاً درست نیست.»

منبع: رویترز

برچسب ها: کرملین ، جنگ اوکراین
خبرهای مرتبط
ترور ژنرال ارشد ارتش روسیه در مسکو بر اثر انفجار خودرو
روسیه: با آمریکا مذاکره می‌کنیم، اما اروپا جایگاهی ندارد
حمله پهپادی اوکراین به دو کشتی و اسکله در کراسنودار روسیه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
یاوه گویی نتانیاهو درباره واکنش سخت به تهران
۸۷۵ نقض آتش‌بس توسط اسرائیل در ۷۳ روز، ۴۱۱ کشته برجای گذاشت
حمله عربستان به مناطق مرزی یمن
انفجار شدید در منطقه رامات‌گان اراضی اشغالی
اسموتریچ از نتانیاهو می‌خواهد در دیدار با ترامپ بر حمله به حماس اصرار کند
انفجار و آتش‌سوزی در کارخانه شیمیایی فرانسه؛ سه نفر به شدت مجروح شدند
۲ غیرنظامی در خشونت‌های حلب کشته شدند
اتحادیه عرب: هدف توسعه‌طلبی اسرائیل نابودی دولت فلسطینی است
مسکو و کاراکاس، اقدامات آمریکا علیه محموله‌های نفتی ونزوئلا را محکوم کردند
ایتالیا قصد دارد حضور نظامی خود در لبنان را پس از خروج نیرو‌های حافظ صلح حفظ کند
آخرین اخبار
۲ غیرنظامی در خشونت‌های حلب کشته شدند
انفجار شدید در منطقه رامات‌گان اراضی اشغالی
حمله عربستان به مناطق مرزی یمن
یاوه گویی نتانیاهو درباره واکنش سخت به تهران
انفجار و آتش‌سوزی در کارخانه شیمیایی فرانسه؛ سه نفر به شدت مجروح شدند
زلنسکی: ما به تضمین‌های امنیتی از آمریکا نیاز داریم
اسموتریچ از نتانیاهو می‌خواهد در دیدار با ترامپ بر حمله به حماس اصرار کند
مسکو و کاراکاس، اقدامات آمریکا علیه محموله‌های نفتی ونزوئلا را محکوم کردند
۸۷۵ نقض آتش‌بس توسط اسرائیل در ۷۳ روز، ۴۱۱ کشته برجای گذاشت
ایتالیا قصد دارد حضور نظامی خود در لبنان را پس از خروج نیرو‌های حافظ صلح حفظ کند
اتحادیه عرب: هدف توسعه‌طلبی اسرائیل نابودی دولت فلسطینی است
فیدان: ترکیه انتظار دارد مرحله دوم توافق آتش‌بس غزه در اوایل ۲۰۲۶ آغاز شود
ترامپ ۴۸ سفیر آمریکا را برکنار کرد
مسکو آماده تضمین عدم حمله به اتحادیه اروپا و ناتو است
زلنسکی از تحریم افراد و نهاد‌های چینی خبر داد
زلزله‌ای به بزرگی ۶.۴ ریشتر پاپوآ گینه نو را لرزاند
ونس: تغییرات اروپا، تهدیدی هسته‌ای برای آمریکا محسوب می‌شود
گروسی: اکثر مواد غنی‌شده ایران در خاک کشور است
دانمارک پس از انتصاب فرستاده ترامپ به گرینلند، بر احترام به تمامیت ارضی خود تأکید کرد
الخزعلی: با انحصار سلاح در دست دولت همراهیم
پایان هراس از رادیواکتیو؛ ژاپن دوباره اتمی می‌شود
کاسبی اسرائیل با خون قربانیان سیدنی
سفر وزرای خارجه، دفاع و رئیس اطلاعات ترکیه به سوریه
چمدان‌ها آماده در کی‌یف؛ مقامات اوکراین در صف پناهندگی
آماده‌باش امنیتی در آلمان؛ رصد ۱۰۰۰ پهپاد بر فراز مراکز حساس
کلید شام در دست عمو سام
کرملین: گزارش اطلاعاتی آمریکا در مورد اهداف پوتین در اوکراین نادرست است
تداوم تخریب سیستماتیک غزه پس از آتش‌بس
چین از آمریکا به خاطر توقیف خودسرانه کشتی‌ها در کارائیب انتقاد کرد
ترور ژنرال ارشد ارتش روسیه در مسکو بر اثر انفجار خودرو