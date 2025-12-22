باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - کرملین روز دوشنبه اعلام کرد که اگر اطلاعات آمریکا معتقد است که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه میخواهد تمام اوکراین را تصرف کند و بخشهایی از اروپا را که زمانی بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بودند، پس بگیرد، اطلاعات آمریکا اشتباه کرده است.
رویترز به نقل از شش منبع ناشناس گزارش داد که گزارشهای اطلاعاتی آمریکا همچنان هشدار میدهند که پوتین از هدف خود برای تصرف تمام اوکراین و بازپسگیری بخشهایی از اروپا که زمانی بخشی از اتحاد جماهیر شوروی، از جمله اعضای ناتو بودند، دست نکشیده است.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین به خبرنگاران گفت که مسکو نمیداند منابع نقلشده توسط رویترز چقدر قابل اعتماد هستند، اما اگر این گزارش دقیق باشد، نتیجهگیریهای اطلاعاتی آمریکا اشتباه بوده است.
پسکوف در مورد نتیجهگیریهای اطلاعاتی آمریکا که توسط رویترز گزارش شده است، گفت: «این مطلقاً درست نیست.»
منبع: رویترز