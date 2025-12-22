باشگاه خبرنگاران جوان - نبیاله رشنو، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت جهاد کشاورزی درباره میزان خسارتهای بخش کشاورزی در پی بارشهای اخیر گفت: با صدور هشدار قرمز هواشناسی از ۲۴ تا ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۴ بهویژه در استانهای هرمزگان، کرمان، فارس و بوشهر، قرارگاه مدیریت بحران در وزارت کشور تشکیل شد و با حضور نمایندگان دستگاههای مسئول بهخصوص وزارت جهاد کشاورزی، اقدامات پیشگیرانه مدیریت ریسک بهمنظور کنترل و کاهش خسارتها در دستور کار قرار گرفت.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت جهاد کشاورزی افزود: براساس جمع بندی گزارشهای دریافتی از حوزههای ذیربط، مجموع خسارات وارده به بهرهبرداران و زیرساختهای بخش کشاورزی در استانهای تحت هشدار قرمز، بالغ بر ۱۱ همت برآورد میشود.
وی خاطرنشان کرد: در این میان، جنوب استان کرمان با حدود ۴.۵ همت بیشترین میزان خسارت و استان بوشهر با حدود ۵۰۰ میلیارد تومان کمترین میزان خسارت را متحمل شدهاند.
رشنو همچنین گفت: در بین زیربخشهای کشاورزی، بخش زراعی با حدود هفت همت بیشترین سهم از خسارات وارده را به خود اختصاص داده است.
منبع: وزارت جهاد کشاورزی