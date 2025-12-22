مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت جهاد از خسارت بیش از ۱۱ همتی به بخش کشاورزی در پی سیلاب‌های روز‌های اخیر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نبی‌اله رشنو، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت جهاد کشاورزی درباره میزان خسارت‌های بخش کشاورزی در پی بارش‌های اخیر گفت: با صدور هشدار قرمز هواشناسی از ۲۴ تا ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۴ به‌ویژه در استان‌های هرمزگان، کرمان، فارس و بوشهر، قرارگاه مدیریت بحران در وزارت کشور تشکیل شد و با حضور نمایندگان دستگاه‌های مسئول به‌خصوص وزارت جهاد کشاورزی، اقدامات پیشگیرانه مدیریت ریسک به‌منظور کنترل و کاهش خسارت‌ها در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت جهاد کشاورزی افزود: براساس جمع بندی گزارش‌های دریافتی از حوزه‌های ذی‌ربط، مجموع خسارات وارده به بهره‌برداران و زیرساخت‌های بخش کشاورزی در استان‌های تحت هشدار قرمز، بالغ بر ۱۱ همت برآورد می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این میان، جنوب استان کرمان با حدود ۴.۵ همت بیشترین میزان خسارت و استان بوشهر با حدود ۵۰۰ میلیارد تومان کمترین میزان خسارت را متحمل شده‌اند.

رشنو همچنین گفت: در بین زیربخش‌های کشاورزی، بخش زراعی با حدود هفت همت بیشترین سهم از خسارات وارده را به خود اختصاص داده است.

منبع: وزارت جهاد کشاورزی

برچسب ها: وزارت جهاد کشاورزی ، خسارت کشاورزان ، سیلاب
خبرهای مرتبط
تسریع در روند تخصیص ارز راه حلی برای تنظیم بازار روغن
میوه شب یلدا با قیمت متعادل عرضه می‌شود
وزارت جهاد کشاورزی ضوابط کشت فراسرزمینی را ابلاغ کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز چهارشنبه
کمبود نهاده دامی در سامانه بازارگاه کماکان ادامه دارد
آخرین اخبار
کمبود نهاده دامی در سامانه بازارگاه کماکان ادامه دارد
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز چهارشنبه
میزان تولید خودرو به بیش از ۲۰ هزار دستگاه رسید
پذیره‌نویسی سه صندوق نقره/ بازار قانونی، شفاف و رسمی نقره در کشور داریم+ فیلم
نود و یکمین حراج سکه طلا سوم دی‌ماه برگزار می‌شود
برنامه ریزی برای ۱۰ عرضه اولیه تا پایان سال در بورس تهران/ برنامه دولت برای مدیریت تقاضا در بازار ارز
هدف‌گذاری دولت برای حداقل خاموشی در تابستان ۱۴۰۵
تعیین تکلیف سهام عدالت به کجا رسید؟ + فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۱ دی ماه
استفاده از ظرفیت های تولید داخل در ساخت مسکن در جهت کاهش قیمت تمام شده ساخت
بدهی انباشته به منابع آب با یک یا چند بارندگی جبران نخواهد شد
نقره ذخیره‌شده در انبار‌های بورس کالا به ۲۹ تن رسید
تامین برق بخش صنایع و معادن کشور از طریق سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی
افتتاح معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری نقره/ ابزارهای ارزی متصل به کالا نیز بزودی وارد خواهند شد 
نرخ مصوب شیر خام به ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسید
خرید و فروش امتیاز وام مسکن پایان یافت
کاهش تخلفات در حوزه صدور فاکتور‌های خرید از طریق اجرای مالیات برخط
مصوبه نرخ بنزین از سوی دولت اصلاح شد+ نامه
داشبورد مدیریت رصد پروژه‌های تجدیدپذیر برای رئیس‌جمهور ایجاد می‌شود
آغاز فاز چهارم محاسبه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده / صورت‌حساب کاغذی رسماً حذف شد
خیز بخش خصوصی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی با ژاپن
مداخله مستمر و سنگین بانک مرکزی در بازار اسکناس ارز
میوه به اندازه کافی تامین و ذخیره‌سازی شده است
«رجا» متولی قطار حومه‌ای شد+عکس
سیل آذرماه بیش از ۱۱ همت به بخش کشاورزی خسارت زد
میزان مصرف گاز به ۶۷۲ میلیون متر مکعب رسید
رشد منفی مصرف انرژی در پاییز؛ نتیجه مهار مصارف غیرمجاز و تداوم برنامه‌های مدیریت مصرف
قرعه کشی یازدهمین دوره فروش محصولات ایران خودرو برگزار شد/ شانس برنده شدن در این دوره به ۰.۱ درصد رسید+عکس
مصارف غیرواقعی؛ ریشه قاچاق سوخت+ فیلم
ایده شیخ بهایی، هنوز هم کارگشای حکمرانی آب در کشور است