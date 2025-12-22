دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر اینکه اصل مصوبه تاثیر قطعی معدل در کنکور تغییر نخواهد کرد، گفت: ممکن است تعداد دروس عمومی پایه یازدهم در کنکور کم و یا زیاد شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالحسین خسروپناه در حاشیه همایش چهلمین سالگرد تاسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی و سند جدید نقشه علمی کشور که در فرهنگستان علوم برگزار شد، با تاکید بر اینکه کاهش طول تحصیل دوره های کارشناسی ارشد و دکتری هنوز در مرحله ایده قرار دارد، گفت: اگر این ایده به یک نظر، سیاست و در نهایت قانون شود مقداری زمان خواهد برد؛ البته صاحبنظران باید در این زمینه فکر کنند و نظر دهند.

وی در ادامه تصریح کرد: مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه های کنکور و تاثیر معدل مصوباتی نبوده است که با یک احساساتی نوشته شده باشد؛ بلکه جمعی از حکمیان، عاقلان و متخصصان فن که از سوی وزارت آموزش و پرورش، شورای عالی و سایر صاحبنظران تعلیم و تربیت تدوین و تصویب شده است؛ بنابراین این مصوبات به راحتی قابل تغییر نیست.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: ما مصوبه تاثیر قطعی معدل در پایه های یازدهم و دوازدهم کنکور را داریم و این مصوبه تغییر نخواهد کرد اعضای حقیقی و حقوقی تا کنون بر این نظر هستند که مصوبه تغییر نکند.

خسروپناه تاکید کرد: ممکن است تعداد دروس عمومی پایه یازدهم در کنکور کم و یا زیاد شود این یک بحث دیگری است. اما اصل تاثیر قطعی معدل در کنکور تقریبا اجماعی است و ما در شورای عالی انقلاب فرهنگی مخالفی با این مصوبه نداریم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار کرد: عزیزان نماینده ای که دارند تلاش می کنند مصوبه تاثیر قطعی معدل در کنکور تغییر کند توصیه می‌کنم کارهای مهم تری در مجلس شورای اسلامی وجود دارد که بهتر است به آن مسائل بپردازند.

منبع: ایسنا