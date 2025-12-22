دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر اینکه اصل مصوبه تاثیر قطعی معدل در کنکور تغییر نخواهد کرد، گفت: ممکن است تعداد دروس عمومی پایه یازدهم در کنکور کم و یا زیاد شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالحسین خسروپناه در حاشیه همایش چهلمین سالگرد تاسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی و سند جدید نقشه علمی کشور که در فرهنگستان علوم برگزار شد، با تاکید بر اینکه کاهش طول تحصیل دوره های کارشناسی ارشد و دکتری هنوز در مرحله ایده قرار دارد، گفت: اگر این ایده به یک نظر، سیاست و در نهایت قانون شود مقداری زمان خواهد برد؛ البته صاحبنظران باید در این زمینه فکر کنند و نظر دهند.

وی در ادامه تصریح کرد: مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه های کنکور و تاثیر معدل مصوباتی نبوده است که با یک احساساتی نوشته شده باشد؛ بلکه جمعی از حکمیان، عاقلان و متخصصان فن که از سوی وزارت آموزش و پرورش، شورای عالی و سایر صاحبنظران تعلیم و تربیت تدوین و تصویب شده است؛ بنابراین این مصوبات به راحتی قابل تغییر نیست.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: ما مصوبه تاثیر قطعی معدل در پایه های یازدهم و دوازدهم کنکور را داریم و این مصوبه تغییر نخواهد کرد اعضای حقیقی و حقوقی تا کنون بر این نظر هستند که مصوبه تغییر نکند.

 خسروپناه تاکید کرد: ممکن است تعداد دروس عمومی پایه یازدهم در کنکور کم و یا زیاد شود این یک بحث دیگری است. اما اصل تاثیر قطعی معدل در کنکور تقریبا اجماعی است و ما در شورای عالی انقلاب فرهنگی مخالفی با این مصوبه نداریم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار کرد: عزیزان نماینده ای که دارند تلاش می کنند مصوبه تاثیر قطعی معدل در کنکور تغییر کند توصیه می‌کنم کارهای مهم تری در مجلس شورای اسلامی وجود دارد که بهتر است به آن مسائل بپردازند.

منبع: ایسنا

نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
مریم سوری
۱۹:۴۱ ۰۱ دی ۱۴۰۴
تاثیر یازدهم را مثبت کنید چرا اینهمه فشار به این دانش آموزای بدبخت میارید،کاش یه کم به فکر نوجوانان این مملکت بودید
۲
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
..
۱۷:۰۹ ۰۱ دی ۱۴۰۴
خودتون چی؟ کار مهمتری ندارید جز تغییر هر روز مصوبه هاتون
وزیر انقلاب فرهنگی چرا قفلی زده رو کنکور و نهایی ها؟
مگه وزیر آموزش و پرورش و سازمان سنجش تا امروز برگزار کنندگان امتحان نهایی و کنکور نبودن؟
آقای وزیر چرا اینقدر رو تصمیم اشتباهت پافشاری میکنی؟
۲
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
دانش آموز
۱۷:۰۵ ۰۱ دی ۱۴۰۴
دروس عمومی کم یا زیاد؟
مثلا قراره دیگه چه درس هایی رو اضافه کنید
نگارش و کارو فناوری هم بزارید قشنگ ی مشت روانی و افسرده تحویل دانشگاه بدید به جای دانشجو
با این مصوبه هاتون
از ۱۴۰۱ به این ور هرروز ی مصوبه هر روز ی تغییر
یکبار نمیتونید درست فکر کنید و بعد تصمیم بگیرید
۱
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رها
۱۶:۵۹ ۰۱ دی ۱۴۰۴
یازدهم مثبت بشه با آینده ما بازی نکن من موندم تو خودت کاری نداری جز اینکه با دانش آموزان لج کنی شایدم با کسی دشمنی داری ما باید تاوان بدیم
۳
۲۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۴ ۰۱ دی ۱۴۰۴
میدونی با آینده چند میلیون جوان بازی می‌کنی ؟
هیچی نمیگم
ولی مطمئن باش یه روز خوش هم نمی‌بینی
۳
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۳ ۰۱ دی ۱۴۰۴
آفرینننن دمتون گرمم
۱۸
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۱ ۰۱ دی ۱۴۰۴
واقعا متاسفم، استرس و سلامتی نسل جوان خیلی مهم هست .....
۲
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۰ ۰۱ دی ۱۴۰۴
واقعا این همه لجاجت برای چیه ؟ خوب یازدهم رو مثبت کن . نمیمیری که !
۱۲
۶۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۱ ۰۱ دی ۱۴۰۴
اشتباهی به نظر پیام ناشناس اول نظر منفی دادیم
Iran (Islamic Republic of)
والی
۱۶:۱۹ ۰۱ دی ۱۴۰۴
به جهنم که بمیره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۴ ۰۱ دی ۱۴۰۴
چون مافیای کنکور پشت این قضیه هستن.
وقتی از جیب دانش آموزان بیچاره دارن برج های آسمان خراش می خرند چرا باید موافقت کنند با تاثیر مثبت ؟؟؟
آقای خسروپناه اعلام کرد در طی چند روز هزاران پیامک تهدید آمیز از موسسات کنکوری برای ما ارسال شده...این یعنی فساد آشکار
Iran (Islamic Republic of)
عباسی
۱۸:۳۲ ۰۱ دی ۱۴۰۴
ناشناس محترم شمافکرمی کنی دارند شوخی می کنند فرزند بنده برای گرفتن 17درصد یازدهم می دونی چقدر زحمت کشیده درثانی قانون هم اجازه نمی دهد چنین کاری رانکنند
Iran (Islamic Republic of)
خخخخ
۱۹:۵۵ ۰۱ دی ۱۴۰۴
باید شرط معدل باشه تا دست مافیا قطع بشه
