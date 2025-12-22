باشگاه خبرنگاران جوان - سخنگوی مجمع خیرین مدرسهساز کشور ، موضوع مدرسهسازی و نقش آن در پیشرفت کشور و برخورداری نسلهای آینده از امکانات آموزشی را از اهم مسائل کشور عنوان کرد.
بر اساس این گزارش، یکی از محوری ترین مسائل قرآن کریم، توجه به احسان و نیکوکاری و انفاق در راه خدا است که بیش از ۱۰۰ آیه درباره این موضوعات نازل شده است .احسان و نیکوکاری مانند نماز ،گاهی لازم است آن را آشکارا و در ملاء عام انجام داد و گاهی نیز باید مخفی باشد تا ریا محسوب نشود؛ بنابراین آنچه در احسان و نیکوکاری اهمیت دارد خلوص نیت برای خداوند است.
یکی از اعمال خیری که از اهمیت بالایی نزد خداوند متعال برخوردار است مدرسهسازی است، خیرین مدرسهساز در ثواب تمام علما و بزرگانی که از این مدارس برمیخیزند و راه پیامبران را ادامه و معارف الهی را در میان مردم گسترش میدهند شریک هستند.
همانگونه که رهبر معظم انقلاب حضرت آیتالله خامنهای بارها بر اهمیت مدرسهسازی و انجام این کار خیر تاکید نموده و فرمودهاند که توجه مردم به امر مدرسهسازی نشاندهنده درک درست جامعه از اهمیت تعلیم فرزندان است باید برای آموزش کودکانی که دانش آینده آنان کشور را میسازد سرمایهگذاری کرد.
اما در حوزه مدرسه سازی خیرین ارزشمندی داریم که سالهاست در این امر خیر سهیم هستند .
در بازدید حاج ابوالفضل هندویان سخنگوی مجمع خیرین مدرسهساز کشور از چهار آموزشگاه که با تلاش و هزینه خیرین و با ظرفیت 29 کلاس درسی و 81 واحد اداری، ورزشی و پرورشی در روستاهای کمبرخوردار مناطق مرزی ارومیه ساخته شده ، ضمن تقدیر از تلاشهای آقای ناجی شریفی به عنوان بانی ساخت مدارس، بر رفع موانع مدرسهسازی در استان تاکید گردید.
سخنگوی مجمع خیرین مدرسهساز کشور، مدرسهسازی و نقش آن در پیشرفت کشور و برخورداری نسلهای آینده از امکانات آموزشی را از اهم مسائل کشور عنوان کرد و از خیرین مدرسهساز به عنوان خادمان شریف نسلهای آینده یاد کرد.
ناجی شریفی، سازنده این مدارس که تابستان امسال در خلال بیست و هفتمین جشنواره خیرین مدرسهساز آذربایجانغربی اعلام کرده بود آمادگی دارد تا یکصد مدرسه در مناطق محروم مانند کشتارگاه و بادکی و شهرک شاهد و طرزیلو و ... بسازد، در گفت و گویی با تاکید بر اهمیت نهضت ساخت مدرسه و توسعه عدالت آموزشی به عنوان سیاست اعلامی دولت چهاردهم و نقش مهم مدرسهسازان در این زمینه، ضمن گلایه از عدم همکاری مسئولان استانی یادآور شد که اگر همکاری لازم از سوی مسئولان صورت پذیرد این آمادگی را دارد که روند ساخت مدارس در آذربایجانغربی را آغاز کند.
وی افزود: عشق و علاقه به تحصیل و پیشرفت دانشآموزان، به عنوان آیندهسازان ایران اسلامی، انگیزه اصلی من برای حرکت در مسیر مدرسهسازی است و بی هراس از موانع و مشکلات، با همت مضاعف در این مسیر گامهای بیشتری برخواهیم داشت.
همچنین ، ناجی شریفی ، خواهان همکاری هرچه بیشتر مدیران ارشد استان آذربایجان غربی در راستای رسالت و مسئولیتشان شد.
وی افزود: در صورت همکاری مقامات استان آمادگی دارد تا یکصد دستگاه مدرسه را در مناطق محروم استان بسازد.
شایان ذکر است؛ استان آذربایجان غربی از نظر سرانه مدارس در رتبه 28 کشوری قرار دارد و از این نظر جزو سه استان آخر است.