«هولگر مونش»، رئیس پلیس جنایی فدرال آلمان (BKA)، تایید کرد که مقامات این کشور از ابتدای سال ۲۰۲۵ تا اواسط دسامبر، بیش از ۱۰۰۰ مورد پرواز مشکوک پهپاد را ثبت کردهاند. او اشاره کرد که این سازمان با هماهنگی نیروهای مسلح در حال تدوین یک ارزیابی جامع از این نفوذهای امنیتی است.
طبق گفتههای مونش، این پهپادها بهطور مکرر سایتهای دارای حساسیت امنیتی و نظامی بالا را از جمله پایگاههای ارتش آلمان (بوندسور)، فرودگاههای بینالمللی، تاسیسات زیربنایی حیاتی مانند بنادر و شرکتهای صنایع دفاعی هدف قرار دادند.
رئیس پلیس جنایی آلمان در پاسخ به سوالی درباره احتمال ارتباط این حوادث با روسیه، تایید کرد که به دلیل پیچیدگیهای فنی در تعیین هویت اپراتورها و عدم دسترسی به آنها، نمیتوان در این باره با قاطعیت اظهارنظر کرد.
در واکنش به این تهدیدات، دولت آلمان اقدامات زیر را در دستور کار قرار داده است: ۱. مرکز مشترک دفاع پهپادی: این مرکز برای بهبود توان رصد و خنثیسازی پهپادها طراحی شده و از ژانویه آینده فعالیت خود را آغاز میکند. ۲. واحد ویژه پلیس: تشکیل یگانی از افسران آموزشدیده برای برخورد با نفوذهای پهپادی در پایتخت و نقاط استراتژیک. ۳. تکنولوژیهای پیشرفته: استفاده از سیستمهای پارازیت (Jamming) مجهز به هوش مصنوعی و پهپادهای رهگیر خودران برای تامین امنیت حریم هوایی.
این تحولات در حالی صورت میگیرد که فعالیتهای هوایی مشکوک در سراسر اروپا افزایش یافته و کشورهای عضو ناتو در پی نفوذهای مکرر پهپادهایی که گمان میرود متعلق به روسیه باشند، سطح هشدار خود را بالا بردهاند؛ هرچند مسکو بارها هرگونه نیت برای نقض حریم هوایی اروپا را تکذیب کرده است.
