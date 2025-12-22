باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال دینامو ماخاچ قلعه هرچند در لیگ برتر روسیه نتوانسته نتایج خوبی کسب کند، اما محمدجواد حسین‌نژاد هافبک ایرانی این تیم با نمایش‌های درخشان خود توجه‌ها را به خود جلب کرده و پیشنهاد‌هایی از باشگاه‌های ایرانی و ترکیه‌ای دریافت کرده است. با این حال، از آنجا که او با دینامو قرارداد دارد، جدایی‌اش منوط به رضایت مدیران باشگاه است.

شامیل گازی‌زوف، مدیرعامل دینامو ماخاچ قلعه، در گفت‌و‌گو با سایت Rusfootball اعلام کرد: «همیشه به جواد علاقه داشته‌ایم. او بازیکنی درخشان با توانمندی‌های فنی بالا است، اما فکر می‌کنم در پنجره نقل‌وانتقالات زمستانی باشگاه را ترک نکند. ما می‌خواهیم او را حفظ کنیم، زیرا جواد یکی از رهبران تیم ماست.»

در فصل جاری، جواد در مجموع ۲۵ بازی در تمامی رقابت‌ها حضور داشته، دو گل به ثمر رسانده و یک پاس گل داده است.