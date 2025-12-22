مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی باغبانی ایران گفت: حال حاضر هیچ‌گونه کمبودی در تأمین میوه وجود ندارد و محصولات کشاورزی پرمصرف از جمله سیب و پرتقال به وفور در میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - یداللهی مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی باغبانی ایران با تأکید بر وضعیت مناسب تأمین میوه در کشور گفت: در حال حاضر هیچ‌گونه کمبودی در تأمین میوه وجود ندارد و محصولات کشاورزی پرمصرف از جمله سیب و پرتقال به وفور در میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌شود و نگرانی از بابت موجودی میوه وجود ندارد.

 وی افزود: ما میوه با کیفیت مناسب و به اندازه کافی تأمین و ذخیره‌سازی کرده‌ایم.

مدیرعامل اتحادیه باغبانی ایران با اشاره به افزایش قیمت میوه در سطح بازار و خرده‌فروشی‌ها بیان کرد: گرانی میوه در بازار ارتباطی با میزان تولید یا عرضه ندارد و عمدتاً ناشی از عملکرد برخی خرده‌فروشان و ضعف نظارت در سطح توزیع است.

یداللهی با اشاره به ضعف نظارت در بازار افزود: نبود نظارت مؤثر از سوی دستگاه‌های مسئول (وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، اتاق اصناف و سایر دستگاه‌های نظارتی) موجب شده در برخی واحدهای خرده‌فروشی، قیمت‌ها رابه صورت سلیقه‌ای و بالاتر از نرخ‌های مصوب عرضه مینمایند این در حالی است که  سود متعارف خرده فروشی حداکثر ۳۵درصد بالاتر از نرخ خرید میبایست عرضه شود.

وی با تأکید بر ضرورت ورود دستگاه‌های نظارتی تصریح کرد: تشدید نظارت‌ها، ساماندهی دقیق شبکه توزیع و برخورد قاطع و بدون اغماض با متخلفان، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از تحمیل فشار مضاعف بر مصرف‌کنندگان است.

برچسب ها: بازار سیب ، تولید سیب درختی
خبرهای مرتبط
افزایش ۲۵ درصدی توزیع مرکبات و سیب درختی در بازار
عرضه میوه های پاییز ۲۵ درصد افزایش یافت
توزیع سیب و پرتقال شب عید ۱۵ تا ۳۵ درصد کمتر از نرخ بازار
عرضه روزانه میوه ۳ هزارتن افزایش یافت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صدور صورتحساب‌های کاغذی حذف شد/دریافت اعتبار مالیاتی منوط به اجرای صورتحساب الکترونیکی شد
آغاز پذیره نویسی ۳ صندوق نقره از امروز در بورس کالا
قرعه کشی یازدهمین دوره فروش محصولات ایران خودرو برگزار شد/ شانس برنده شدن در این دوره به ۰.۱ درصد رسید+عکس
میانگین نرخ افزایش عوارضی آزادراه‌ها به ۳۵تا ۵۰ درصد رسید + فیلم
خداحافظی برنج با ارز ترجیحی بازار را به تعادل می‌رساند؟
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱ دی ماه ۱۴۰۴
دستیابی به ترانزیت ۴۰ میلیون تنی با اجرای سند ملی ترانزیت+ فیلم
مردم رسید خرید‌های خود را چک کنند+فیلم
تسریع در روند تخصیص ارز راه حلی برای تنظیم بازار روغن
اثرگذاری ویژه قطع وابستگی به دلار و درهم امارات در کنترل تورم و ثبات بازار ارز
آخرین اخبار
سیل آذرماه بیش از ۱۱ همت به بخش کشاورزی خسارت زد
میزان مصرف گاز به ۶۷۲ میلیون متر مکعب رسید
رشد منفی مصرف انرژی در پاییز؛ نتیجه مهار مصارف غیرمجاز و تداوم برنامه‌های مدیریت مصرف
قرعه کشی یازدهمین دوره فروش محصولات ایران خودرو برگزار شد/ شانس برنده شدن در این دوره به ۰.۱ درصد رسید+عکس
مصارف غیرواقعی؛ ریشه قاچاق سوخت+ فیلم
ایده شیخ بهایی، هنوز هم کارگشای حکمرانی آب در کشور است
مردم رسید خرید‌های خود را چک کنند+فیلم
ظرفیت نیروگاه‌های بادی کشور زیر ۴۰۰ مگاوات
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱ دی ماه ۱۴۰۴
دسته‌چک فقط برای خوش‌حساب‌ها؛ پایان صدور چک برای افراد فاقد صلاحیت
خداحافظی با حجم مبنا از امروز؛ تقویت کارایی بازار سرمایه
اثرگذاری ویژه قطع وابستگی به دلار و درهم امارات در کنترل تورم و ثبات بازار ارز
پرداخت وام ازدواج و فرزند از مرز ۲۰۱ همت گذشت
عدم تخصیص منابع ارزی از بودجه ۱۴۰۴ برای واردات خودرو
آغاز پذیره نویسی ۳ صندوق نقره از امروز در بورس کالا
سرمایه‌گذاری ارزی در مانیرو با خرید قسطی از دیجی‌کالا
نسخه جدید سامانه خرید اینترنتی مدیران خودرو؛ راهی نوین برای تسهیل فرآیند خرید خودرو
جزئیات مصوبه شورای عالی بورس درباره پذیرش گواهی امتیاز صادراتی
میانگین نرخ افزایش عوارضی آزادراه‌ها به ۳۵تا ۵۰ درصد رسید + فیلم
دستیابی به ترانزیت ۴۰ میلیون تنی با اجرای سند ملی ترانزیت+ فیلم
تسریع در روند تخصیص ارز راه حلی برای تنظیم بازار روغن
خداحافظی برنج با ارز ترجیحی بازار را به تعادل می‌رساند؟
صدور صورتحساب‌های کاغذی حذف شد/دریافت اعتبار مالیاتی منوط به اجرای صورتحساب الکترونیکی شد
یارانه آذرماه دهک‌های ۴ تا ۹ واریز شد
فعالیت بازار ارز تجاری مرکز مبادله فردا از ساعت ۱۰ آغاز می‌شود
حل مشکلات ارزی در گرو صدای واحد تیم اقتصادی دولت است + فیلم
کرایه تاکسی‌ها تا ۱۶۷ درصد بالا رفت؛ سازمان حمایت ورود کرد
افزایش تدریجی غلظت آلاینده‌های جوی در کلان‌شهرها
گزارش وزیر نفت از کاهش مصرف روزانه بنزین پس از اجرای طرح ساماندهی کار‌ت‌های سوخت
فردا؛ شعب بانک‌ها فعالیت خود را با ۲ ساعت تأخیر آغاز می‌کنند