باشگاه خبرنگاران جوان؛ هیات دولت خروج شرکت قطارهای مسافری رجا از بازار حملونقل ریلی خصوصی را تصویب و ماموریت جدید این شرکت را ارائه خدمات تکلیفی در حوزه حملونقل حومهای – منطقهای تعریف کرد.
رجا از این پس صرفا در ارتباط با توسعه حملونقل قطارهای مسافری حومهای – منطقهای و همچنین قطارهای مسافری بین شهری تکلیفی فعالیت خواهد داشت. در متن مصوبه آمده است: «سایر فعالیتهای شرکت مذکور با روشهای مناسب از طریق شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران به بخش غیردولتی واگذار و منابع حاصل از آن برای توسعه ناوگان حومهای اختصاص خواهد یافت.» با این مصوبه، دولت رسما رجا را مامور کرده است تا به جای رقابت با بخش خصوصی، از این پس صرفا در بخش حومهای و یا مسیرهای بین شهری تکلیفی که به دلیل بازدهی اقتصادی پایین، ارائه خدمت در آنها مطلوب بخش خصوصی نیست، فعالیت کند.
برای تحقق این هدف، رجا مکلف است ناوگان بینشهری (قطارهای کوپهای) مازاد را به فروش برساند و با منابع حاصل از آن، برای سرویسهای حومهای ریلباس خریداری کند. با این وصف رجای دوباره دولتی شده، دیگر قرار نیست رقیبی برای بخش خصوصی باشد، بلکه صرفا در بخشی از بازار که خدمات آن پیشتر با سیاستهای دستوری به شرکتهای خصوصی تحمیل میشد، حضور خواهد داشت. بر اساس این مصوبه، هزینههای مربوط به لغو واگذاری شرکت قطارهای مسافری رجا به سازمان تامین اجتماعی و اعاده آن به شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران از مالیات نقل و انتقال معاف است. این مصوبه دیروز طی نامهای با امضای معاون اول رئیسجمهور، به سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانههای راه و شهرسازی و تعاون، کار و امور اجتماعی ابلاغ و به شکل رسمی وارد پروسه اجرا شد.