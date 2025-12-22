هیات دولت خروج شرکت قطار‌های مسافری رجا از بازار حمل‌ونقل ریلی خصوصی را تصویب و ماموریت جدید این شرکت را ارائه خدمات تکلیفی در حوزه حمل‌ونقل حومه‌ای – منطقه‌ای تعریف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ هیات دولت خروج شرکت قطار‌های مسافری رجا از بازار حمل‌ونقل ریلی خصوصی را تصویب و ماموریت جدید این شرکت را ارائه خدمات تکلیفی در حوزه حمل‌ونقل حومه‌ای – منطقه‌ای تعریف کرد. 

رجا از این پس صرفا در ارتباط با توسعه حمل‌ونقل قطار‌های مسافری حومه‌ای – منطقه‌ای و همچنین قطار‌های مسافری بین شهری تکلیفی فعالیت خواهد داشت. در متن مصوبه آمده است: «سایر فعالیت‌های شرکت مذکور با روش‌های مناسب از طریق شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به بخش غیردولتی واگذار و منابع حاصل از آن برای توسعه ناوگان حومه‌ای اختصاص خواهد یافت.» با این مصوبه، دولت رسما رجا را مامور کرده است تا به جای رقابت با بخش خصوصی، از این پس صرفا در بخش حومه‌ای و یا مسیر‌های بین شهری تکلیفی که به دلیل بازدهی اقتصادی پایین، ارائه خدمت در آنها مطلوب بخش خصوصی نیست، فعالیت کند.

برای تحقق این هدف، رجا مکلف است ناوگان بین‌شهری (قطار‌های کوپه‌ای) مازاد را به فروش برساند و با منابع حاصل از آن، برای سرویس‌های حومه‌ای ریل‌باس خریداری کند. با این وصف رجای دوباره دولتی شده، دیگر قرار نیست رقیبی برای بخش خصوصی باشد، بلکه صرفا در بخشی از بازار که خدمات آن پیش‌تر با سیاست‌های دستوری به شرکت‌های خصوصی تحمیل می‌شد، حضور خواهد داشت. بر اساس این مصوبه، هزینه‌های مربوط به لغو واگذاری شرکت قطار‌های مسافری رجا به سازمان تامین اجتماعی و اعاده آن به شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران از مالیات نقل و انتقال معاف است. این مصوبه دیروز طی نامه‌ای با امضای معاون اول رئیس‌جمهور، به سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و تعاون، کار و امور اجتماعی ابلاغ و به شکل رسمی وارد پروسه اجرا شد.

«رجا» متولی قطار حومه‌ای شد

برچسب ها: حمل‌ونقل ، رجا
خبرهای مرتبط
فرودگاه‌های کشور کمتر از ۱۰ روز به همت پیمانکاران از آماده پرواز شدند+ فیلم
فرو ریزش منطقه ۱۸ برای بخش ریلی مخاطره آمیز است
ورود ۹۴۵ واگن جدید مترو تا ۴ سال آینده
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صدور صورتحساب‌های کاغذی حذف شد/دریافت اعتبار مالیاتی منوط به اجرای صورتحساب الکترونیکی شد
آغاز پذیره نویسی ۳ صندوق نقره از امروز در بورس کالا
قرعه کشی یازدهمین دوره فروش محصولات ایران خودرو برگزار شد/ شانس برنده شدن در این دوره به ۰.۱ درصد رسید+عکس
میانگین نرخ افزایش عوارضی آزادراه‌ها به ۳۵تا ۵۰ درصد رسید + فیلم
خداحافظی برنج با ارز ترجیحی بازار را به تعادل می‌رساند؟
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱ دی ماه ۱۴۰۴
دستیابی به ترانزیت ۴۰ میلیون تنی با اجرای سند ملی ترانزیت+ فیلم
مردم رسید خرید‌های خود را چک کنند+فیلم
تسریع در روند تخصیص ارز راه حلی برای تنظیم بازار روغن
اثرگذاری ویژه قطع وابستگی به دلار و درهم امارات در کنترل تورم و ثبات بازار ارز
آخرین اخبار
سیل آذرماه بیش از ۱۱ همت به بخش کشاورزی خسارت زد
میزان مصرف گاز به ۶۷۲ میلیون متر مکعب رسید
رشد منفی مصرف انرژی در پاییز؛ نتیجه مهار مصارف غیرمجاز و تداوم برنامه‌های مدیریت مصرف
قرعه کشی یازدهمین دوره فروش محصولات ایران خودرو برگزار شد/ شانس برنده شدن در این دوره به ۰.۱ درصد رسید+عکس
مصارف غیرواقعی؛ ریشه قاچاق سوخت+ فیلم
ایده شیخ بهایی، هنوز هم کارگشای حکمرانی آب در کشور است
مردم رسید خرید‌های خود را چک کنند+فیلم
ظرفیت نیروگاه‌های بادی کشور زیر ۴۰۰ مگاوات
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱ دی ماه ۱۴۰۴
دسته‌چک فقط برای خوش‌حساب‌ها؛ پایان صدور چک برای افراد فاقد صلاحیت
خداحافظی با حجم مبنا از امروز؛ تقویت کارایی بازار سرمایه
اثرگذاری ویژه قطع وابستگی به دلار و درهم امارات در کنترل تورم و ثبات بازار ارز
پرداخت وام ازدواج و فرزند از مرز ۲۰۱ همت گذشت
عدم تخصیص منابع ارزی از بودجه ۱۴۰۴ برای واردات خودرو
آغاز پذیره نویسی ۳ صندوق نقره از امروز در بورس کالا
سرمایه‌گذاری ارزی در مانیرو با خرید قسطی از دیجی‌کالا
نسخه جدید سامانه خرید اینترنتی مدیران خودرو؛ راهی نوین برای تسهیل فرآیند خرید خودرو
جزئیات مصوبه شورای عالی بورس درباره پذیرش گواهی امتیاز صادراتی
میانگین نرخ افزایش عوارضی آزادراه‌ها به ۳۵تا ۵۰ درصد رسید + فیلم
دستیابی به ترانزیت ۴۰ میلیون تنی با اجرای سند ملی ترانزیت+ فیلم
تسریع در روند تخصیص ارز راه حلی برای تنظیم بازار روغن
خداحافظی برنج با ارز ترجیحی بازار را به تعادل می‌رساند؟
صدور صورتحساب‌های کاغذی حذف شد/دریافت اعتبار مالیاتی منوط به اجرای صورتحساب الکترونیکی شد
یارانه آذرماه دهک‌های ۴ تا ۹ واریز شد
فعالیت بازار ارز تجاری مرکز مبادله فردا از ساعت ۱۰ آغاز می‌شود
حل مشکلات ارزی در گرو صدای واحد تیم اقتصادی دولت است + فیلم
کرایه تاکسی‌ها تا ۱۶۷ درصد بالا رفت؛ سازمان حمایت ورود کرد
افزایش تدریجی غلظت آلاینده‌های جوی در کلان‌شهرها
گزارش وزیر نفت از کاهش مصرف روزانه بنزین پس از اجرای طرح ساماندهی کار‌ت‌های سوخت
فردا؛ شعب بانک‌ها فعالیت خود را با ۲ ساعت تأخیر آغاز می‌کنند