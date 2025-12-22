در جلسه هیات عامل و کمیته مدیریت بازار ارز به ریاست رئیس کل بانک مرکزی، مقرر شد بانک مرکزی در بازار اسکناس ارز مداخله کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - صبح امروز جلسه هیات عامل و کمیته مدیریت بازار ارز به ریاست رئیس کل بانک مرکزی در این بانک تشکیل شد و تمهیدات زیر اتخاذ شد:
۱. مقرر شد بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت بسیار خوب شبکه بانکی در حوزه ارز با روشهای نوین به صورت گسترده، مستمر و سنگین در بازار اسکناس ارز مداخله کند که جزئیات آن اطلاعرسانی میشود.
۲. همچنین در راستای تنظیم گری بازار طلا، بانک مرکزی علاوه بر تداوم روشهای تنظیمگری قبلی شامل پیش فروش و حراج نقدی سکه، با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوقهای جدید طلا راهاندازی میشود و عموم مردم و سرمایهگذاران میتوانند با شرایط جذابتر نسبت به وضعیت موجود اقدام به خرید واحدها و انواع اوراق بهادار منتشر شده توسط این صندوقها کنند. در این باره طرح لازم تهیه شده است و هماهنگیهای لازم انجام شده و جزئیات آن اعلام میشود.
۳. علاوه بر این، مقرر شد بانک مرکزی با همکاریسازمان بورس و اوراق بهادار دو صندوق پروژه ارزی و درآمد ثابت ارزی را عملیاتی میکند و عموم مردم و فعالان اقتصادی میتوانند با استفاده از انواع منابع ارزی خود اعم از اسکناس، حوالهها و حسابهای ارزی نسبت به خریداری واحدهای این صندوق اقدام کنند. این امر علاوه بر سودآوری ارزی قابل توجه برای درآمد ارزی و تامین مالی ارزی پروژهها به اشتغال پایدار نیز کمک قابل توجهی میکند.