گاز مونوکسید کربن در بوانات، جان ۲ نفر را گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی فارس اظهار کرد: امروز با اعلام گزارش مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در بلوار جمهوری سوریان بوانات، نیرو‌های اورژانس با یک دستگاه آمبولانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند.

او ادامه داد: در این حادثه، ۲ نفر قبل از رسیدن اورژانس جان باختند.

مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی فارس، نسبت به رعایت اصول ایمنی از وسایل گرمایشی در منازل هشدار داد و گفت: شهروندان قبل از روشن کردن وسایل گرمایشی مانند بخاری باید از اتصال درست دودکش به بدنه دستگاه و محل خروج گاز از ساختمان اطمینان حاصل کنند.

او افزود: همچنین، استفاده از وسایل گرمایشی باید تحت نظارت کامل انجام شود و هرگز نباید وسایل گرمایشی را در مکان‌های بسته یا بدون تهویه مناسب استفاده کرد. در صورت احساس بوی گاز یا دود، باید فوراً به مکان امنی منتقل شد و نسبت به خاموش کردن وسایل اقدام کرد.

وکیل زاده تاکید کرد: توجه به نصب و سرویس دوره‌ای وسایل گرمایشی توسط تکنسین‌های مجرب می‌تواند از حوادث ناگوار جلوگیری کند.

سوریان مرکز شهرستان بوانات است و در شمال شرقی استان فارس قرار دارد.