هیئت فوتبال استان تهران پرونده یک دیدار را به کمیته اخلاق ارجاع داد تا مورد بررسی قرار گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی برگزاری دیدار دو تیم لَنا پارس و تجهیزات صالح آبادی سیتکو که با نتیجه ۱۰ بر صفر به سود لنا پارس به پایان رسید، هیئت فوتبال استان تهران بلافاصله پس از پایان مسابقه، موضوع را در دستور کار خود قرار داده و بررسی های اولیه از همان زمان آغاز شد. در این راستا، تاکنون دو جلسه تخصصی برای بررسی ابعاد مختلف این دیدار برگزار شده و گزارش های مربوطه در حال جمع بندی است.

کمیته مسابقات، کمیته انضباطی و کمیته اخلاق هیات فوتبال تهران با دریافت و بررسی گزارش ناظر مسابقه، گزارش داوری و سایر مستندات موجود، در حال انجام بررسی های دقیق و همه جانبه هستند.

همچنین مقرر شده است دو کارشناس خبره فوتبال، با حضور در هیئت فوتبال استان تهران، فیلم کامل مسابقه را بازبینی کرده و نظرات کارشناسی خود را ارائه دهند.

هیئت فوتبال استان تهران تأکید می کند که موضوعاتی از قبیل کم کاری یا تخلف احتمالی، نیازمند بررسی دقیق، کارشناسی و به دور از شتاب‌زدگی است و صدور هرگونه رأی، صرفاً بر اساس مستندات، گزارش های رسمی و نظر کارشناسان انجام خواهد شد تا حقی از هیچ شخص یا تیمی تضییع نشود.

تاکید می شود بدون تأثیرپذیری از فضاسازی ها و گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای، تمامی ابعاد این مسابقه به صورت بی طرفانه در حال بررسی است و در صورت احراز هرگونه تخلف، مطابق مقررات برخورد لازم صورت خواهد گرفت.

 پس از تکمیل بررسی‌ها، در اسرع وقت جمع بندی نهایی از سوی کمیته اخلاق هیأت فوتبال استان تهران تهیه و نتیجه به صورت رسمی و شفاف به اطلاع جامعه فوتبال و رسانه ها خواهد رسید.

برچسب ها: فوتبال تهران ، کمیته اخلاق
خبرهای مرتبط
دعوت زنوزی به کمیته اخلاق
سه استقلالی به کمیته اخلاق احضار شدند
تاجرنیا و مدیر رسانه‌ای استقلال به کمیته اخلاق احضار شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تراکتور- الدحیل قطر؛ شاگردان اسکوچیچ به دنبال برپایی جشن صعود
پیراهن پرسپولیس برای برخی از بازیکنان گشاد است
خبر خوش برای ساپینتو و استقلال/ همه مصدومان رسیدند به جز یک بازیکن
پیروزی لحظه آخری آتالانتا مقابل شاگردان دروسی/ فیورنتینا بعد از ۷ ماه بالاخره برد
تیم شطرنج ایران با ۲ مدال طلا چهارم جهان شد
علی‌نژاد: صد درصد بودجه فدراسیون‌ها پرداخت شد
آخرین اخبار
خبر خوش برای ساپینتو و استقلال/ همه مصدومان رسیدند به جز یک بازیکن
علی‌نژاد: صد درصد بودجه فدراسیون‌ها پرداخت شد
تیم شطرنج ایران با ۲ مدال طلا چهارم جهان شد
پیراهن پرسپولیس برای برخی از بازیکنان گشاد است
پیروزی لحظه آخری آتالانتا مقابل شاگردان دروسی/ فیورنتینا بعد از ۷ ماه بالاخره برد
تراکتور- الدحیل قطر؛ شاگردان اسکوچیچ به دنبال برپایی جشن صعود
هایدنهایم ۰ - ۴ بایرن مونیخ/ تکمیل یک سال شکست‌ناپذیری در بازی‌های خارج از خانه بوندس لیگا+ فیلم
استون ویلا ۲ - ۱ منچستریونایتد/ زمستان شیاطین سرخ آغاز شد+ فیلم
ویارئال ۰-۲ بارسلونا/ غرق کردن زیردریایی زرد، آخرین سکانس سال ۲۰۲۵ آبی اناری‌ها + فیلم
نویدکیا: در بدترین زمان‌های ممکن گل دریافت کردیم
امیدیان: خیلی خوب سپاهان را آنالیز کردیم/ خیبر هم جزء غول‌ها حساب می‌شود
بلماضی: برای بازی مقابل تراکتور آماده هستیم
اسکوچیچ: دیدار با الدحیل یکی از کلیدی‌ترین بازی‌های فصل است
نفت و گاز گچساران ۰ - ۱ پیکان/ صعود تیم دقیقی با چالش ۱۰ نفره شدن
سپاهان ۱ - ۳ خیبر/ صعود رویایی شاگردان رحمتی در طولانی‌ترین شب سال
طالب‌نسب: بازی با المحرق نقطه عطف استقلال است
تداوم سیر صعودی سیلینگ ایران در هند؛ ایران در جمع ۳ کشور برتر آدمیرال کاپ ۲۰۲۵ ایستاد
شجاعی: تقویت کادر فنی بانوان در دستور کار فدراسیون فوتبال قرار دارد
لیگ ملت‌های آسیا راه اندازی می‌شود
کاظمی‌پور: میزبانی دیرهنگام دُبی، شرایط سختی برای کاروان‌های ورزشی رقم زد
واکنش رونالدو به رکوردشکنی امباپه
رضاییان و استقلال در آستانه یک تصمیم بزرگ؛ بمب نقل‌وانتقالات در نیم‌فصل می‌ترکد؟