هیئت فوتبال استان تهران پرونده یک دیدار را به کمیته اخلاق ارجاع داد تا مورد بررسی قرار گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی برگزاری دیدار دو تیم لَنا پارس و تجهیزات صالح آبادی سیتکو که با نتیجه ۱۰ بر صفر به سود لنا پارس به پایان رسید، هیئت فوتبال استان تهران بلافاصله پس از پایان مسابقه، موضوع را در دستور کار خود قرار داده و بررسی های اولیه از همان زمان آغاز شد. در این راستا، تاکنون دو جلسه تخصصی برای بررسی ابعاد مختلف این دیدار برگزار شده و گزارش های مربوطه در حال جمع بندی است.

کمیته مسابقات، کمیته انضباطی و کمیته اخلاق هیات فوتبال تهران با دریافت و بررسی گزارش ناظر مسابقه، گزارش داوری و سایر مستندات موجود، در حال انجام بررسی های دقیق و همه جانبه هستند.

همچنین مقرر شده است دو کارشناس خبره فوتبال، با حضور در هیئت فوتبال استان تهران، فیلم کامل مسابقه را بازبینی کرده و نظرات کارشناسی خود را ارائه دهند.

هیئت فوتبال استان تهران تأکید می کند که موضوعاتی از قبیل کم کاری یا تخلف احتمالی، نیازمند بررسی دقیق، کارشناسی و به دور از شتاب‌زدگی است و صدور هرگونه رأی، صرفاً بر اساس مستندات، گزارش های رسمی و نظر کارشناسان انجام خواهد شد تا حقی از هیچ شخص یا تیمی تضییع نشود.

تاکید می شود بدون تأثیرپذیری از فضاسازی ها و گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای، تمامی ابعاد این مسابقه به صورت بی طرفانه در حال بررسی است و در صورت احراز هرگونه تخلف، مطابق مقررات برخورد لازم صورت خواهد گرفت.

پس از تکمیل بررسی‌ها، در اسرع وقت جمع بندی نهایی از سوی کمیته اخلاق هیأت فوتبال استان تهران تهیه و نتیجه به صورت رسمی و شفاف به اطلاع جامعه فوتبال و رسانه ها خواهد رسید.