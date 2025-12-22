وزرای امور خارجه، دفاع و رئیس اطلاعات ترکیه یک سال پس از سقوط اسد، سفر کاری به سوریه خواهند داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، یاشار گولر، وزیر دفاع ملی و ابراهیم کالین، رئیس اطلاعات ترکیه روز دوشنبه در یک سفر کاری به دمشق، پایتخت سوریه خواهند رفت.

طبق اطلاعات به دست آمده از منابع وزارت امور خارجه ترکیه، فیدان، گولر و کالین به عنوان بخشی از این سفر با ابومحمد جولانی، رئیس جمهور موقت سوریه و دیگر مقامات سوری دیدار خواهند کرد.

انتظار می‌رود این دیدار‌ها به طور جامع مسیر روابط ترکیه و سوریه را در طول سال گذشته در ابعاد سیاسی، اقتصادی و امنیتی، پس از اولین سالگرد سقوط بشار اسد ارزیابی کنند.

مذاکرات همچنین بر پیشرفت اجرای توافق ۱۰ مارس که ارتباط نزدیکی با اولویت‌های امنیت ملی ترکیه دارد، متمرکز خواهد بود. همچنین انتظار می‌رود این سفر به خطرات امنیتی نوظهور در جنوب سوریه ناشی از اقدامات تهاجمی اسرائیل بپردازد.

در چارچوب منافع مشترک ترکیه و سوریه و همچنین پیوستن اخیر سوریه به ائتلاف بین‌المللی برای شکست داعش (ICDC)، همکاری با هدف جلوگیری از ظهور مجدد گروه تروریستی داعش - که به دنبال بهره‌برداری از آسیب‌پذیری‌های بالقوه در خاک سوریه است - نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت.

علاوه بر مسائل امنیتی که محور اصلی مذاکرات را تشکیل می‌دهند، دستور کار شامل بررسی پروژه‌های دو جانبه در حال انجام برای بازسازی سوریه و ارزیابی تلاش‌ها برای حمایت از ابتکارات ظرفیت‌سازی دولت سوریه است.

نوح یلماز، معاون وزیر امور خارجه ترکیه که به عنوان سفیر ترکیه در دمشق منصوب شده است، نیز به پایتخت سوریه سفر خواهد کرد.

در دوره یک ساله پس از سقوط اسد، روابط ترکیه و سوریه در بسیاری از زمینه‌ها شتاب بیشتری گرفته است و فرصت‌های تاریخی برای همکاری‌های دوجانبه و منطقه‌ای به ویژه در زمینه‌های امنیتی و اقتصادی پدیدار شده است.

ترکیه ضمن حمایت از تلاش‌ها برای التیام زخم‌های به جا مانده از درگیری تقریباً ۱۵ ساله سوریه، در تلاش است تا اطمینان حاصل کند که از فرصت‌های جدید همکاری به گونه‌ای استفاده می‌شود که به ثبات و امنیت سوریه در راستای منافع هر دو کشور خدمت کند. در این زمینه، فیدان اولین سفر خود را به سوریه پس از سقوط  اسد در ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴ انجام داد.

دیدار‌های متقابل در قالب ۳+۳

در دوره پس از آن، به عنوان نتیجه طبیعی فضای مثبتی که در دوران جدید سوریه پدید آمده است، دیدار‌های متقابل سطح بالا بین ترکیه و سوریه ادامه یافته است. در این چارچوب، جلسات برگزار شده در قالب ۳+۳ بین دو کشور اهمیت ویژه‌ای یافته است.

بر این اساس، اسعد حسن الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه در ۱۵ ژانویه به همراه یک هیئت عالی رتبه از ترکیه بازدید کرد. در طول این سفر، فیدان، گولر و کالین با همتایان سوری خود دیدار کردند.

پس از آن دیدار، وزیر امور خارجه، وزیر دفاع ملی و رئیس اطلاعات ترکیه در ۱۳ مارس سفری کاری به سوریه داشتند.

نشست دیگری با محوریت همکاری امنیتی و تحولات جاری بین دو کشور در ۱۲ اکتبر با حضور فیدان، گولر، کالین و همتایان سوری آنها در آنکارا برگزار شد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: وزیر خارجه ترکیه ، تحولات سوریه
خبرهای مرتبط
پشت پرده رفع تحریم‌های سزار؛
کلید شام در دست عمو سام
گشت‌های اسرائیلی حملات خود را در حومه قنیطره سوریه از سر گرفتند
مثلث امنیتی شرق مدیترانه علیه آنکارا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
یاوه گویی نتانیاهو درباره واکنش سخت به تهران
۸۷۵ نقض آتش‌بس توسط اسرائیل در ۷۳ روز، ۴۱۱ کشته برجای گذاشت
حمله عربستان به مناطق مرزی یمن
انفجار شدید در منطقه رامات‌گان اراضی اشغالی
اسموتریچ از نتانیاهو می‌خواهد در دیدار با ترامپ بر حمله به حماس اصرار کند
انفجار و آتش‌سوزی در کارخانه شیمیایی فرانسه؛ سه نفر به شدت مجروح شدند
۲ غیرنظامی در خشونت‌های حلب کشته شدند
اتحادیه عرب: هدف توسعه‌طلبی اسرائیل نابودی دولت فلسطینی است
مسکو و کاراکاس، اقدامات آمریکا علیه محموله‌های نفتی ونزوئلا را محکوم کردند
ایتالیا قصد دارد حضور نظامی خود در لبنان را پس از خروج نیرو‌های حافظ صلح حفظ کند
آخرین اخبار
۲ غیرنظامی در خشونت‌های حلب کشته شدند
انفجار شدید در منطقه رامات‌گان اراضی اشغالی
حمله عربستان به مناطق مرزی یمن
یاوه گویی نتانیاهو درباره واکنش سخت به تهران
انفجار و آتش‌سوزی در کارخانه شیمیایی فرانسه؛ سه نفر به شدت مجروح شدند
زلنسکی: ما به تضمین‌های امنیتی از آمریکا نیاز داریم
اسموتریچ از نتانیاهو می‌خواهد در دیدار با ترامپ بر حمله به حماس اصرار کند
مسکو و کاراکاس، اقدامات آمریکا علیه محموله‌های نفتی ونزوئلا را محکوم کردند
۸۷۵ نقض آتش‌بس توسط اسرائیل در ۷۳ روز، ۴۱۱ کشته برجای گذاشت
ایتالیا قصد دارد حضور نظامی خود در لبنان را پس از خروج نیرو‌های حافظ صلح حفظ کند
اتحادیه عرب: هدف توسعه‌طلبی اسرائیل نابودی دولت فلسطینی است
فیدان: ترکیه انتظار دارد مرحله دوم توافق آتش‌بس غزه در اوایل ۲۰۲۶ آغاز شود
ترامپ ۴۸ سفیر آمریکا را برکنار کرد
مسکو آماده تضمین عدم حمله به اتحادیه اروپا و ناتو است
زلنسکی از تحریم افراد و نهاد‌های چینی خبر داد
زلزله‌ای به بزرگی ۶.۴ ریشتر پاپوآ گینه نو را لرزاند
ونس: تغییرات اروپا، تهدیدی هسته‌ای برای آمریکا محسوب می‌شود
گروسی: اکثر مواد غنی‌شده ایران در خاک کشور است
دانمارک پس از انتصاب فرستاده ترامپ به گرینلند، بر احترام به تمامیت ارضی خود تأکید کرد
الخزعلی: با انحصار سلاح در دست دولت همراهیم
پایان هراس از رادیواکتیو؛ ژاپن دوباره اتمی می‌شود
کاسبی اسرائیل با خون قربانیان سیدنی
سفر وزرای خارجه، دفاع و رئیس اطلاعات ترکیه به سوریه
چمدان‌ها آماده در کی‌یف؛ مقامات اوکراین در صف پناهندگی
آماده‌باش امنیتی در آلمان؛ رصد ۱۰۰۰ پهپاد بر فراز مراکز حساس
کلید شام در دست عمو سام
کرملین: گزارش اطلاعاتی آمریکا در مورد اهداف پوتین در اوکراین نادرست است
تداوم تخریب سیستماتیک غزه پس از آتش‌بس
چین از آمریکا به خاطر توقیف خودسرانه کشتی‌ها در کارائیب انتقاد کرد
ترور ژنرال ارشد ارتش روسیه در مسکو بر اثر انفجار خودرو