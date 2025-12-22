وزرای امور خارجه، دفاع و رئیس اطلاعات ترکیه یک سال پس از سقوط اسد، سفر کاری به سوریه خواهند داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، یاشار گولر، وزیر دفاع ملی و ابراهیم کالین، رئیس اطلاعات ترکیه روز دوشنبه در یک سفر کاری به دمشق، پایتخت سوریه خواهند رفت.

طبق اطلاعات به دست آمده از منابع وزارت امور خارجه ترکیه، فیدان، گولر و کالین به عنوان بخشی از این سفر با ابومحمد جولانی، رئیس جمهور موقت سوریه و دیگر مقامات سوری دیدار خواهند کرد.

انتظار می‌رود این دیدار‌ها به طور جامع مسیر روابط ترکیه و سوریه را در طول سال گذشته در ابعاد سیاسی، اقتصادی و امنیتی، پس از اولین سالگرد سقوط بشار اسد ارزیابی کنند.

مذاکرات همچنین بر پیشرفت اجرای توافق ۱۰ مارس که ارتباط نزدیکی با اولویت‌های امنیت ملی ترکیه دارد، متمرکز خواهد بود. همچنین انتظار می‌رود این سفر به خطرات امنیتی نوظهور در جنوب سوریه ناشی از اقدامات تهاجمی اسرائیل بپردازد.

در چارچوب منافع مشترک ترکیه و سوریه و همچنین پیوستن اخیر سوریه به ائتلاف بین‌المللی برای شکست داعش (ICDC)، همکاری با هدف جلوگیری از ظهور مجدد گروه تروریستی داعش - که به دنبال بهره‌برداری از آسیب‌پذیری‌های بالقوه در خاک سوریه است - نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت.

علاوه بر مسائل امنیتی که محور اصلی مذاکرات را تشکیل می‌دهند، دستور کار شامل بررسی پروژه‌های دو جانبه در حال انجام برای بازسازی سوریه و ارزیابی تلاش‌ها برای حمایت از ابتکارات ظرفیت‌سازی دولت سوریه است.

نوح یلماز، معاون وزیر امور خارجه ترکیه که به عنوان سفیر ترکیه در دمشق منصوب شده است، نیز به پایتخت سوریه سفر خواهد کرد.

در دوره یک ساله پس از سقوط اسد، روابط ترکیه و سوریه در بسیاری از زمینه‌ها شتاب بیشتری گرفته است و فرصت‌های تاریخی برای همکاری‌های دوجانبه و منطقه‌ای به ویژه در زمینه‌های امنیتی و اقتصادی پدیدار شده است.

ترکیه ضمن حمایت از تلاش‌ها برای التیام زخم‌های به جا مانده از درگیری تقریباً ۱۵ ساله سوریه، در تلاش است تا اطمینان حاصل کند که از فرصت‌های جدید همکاری به گونه‌ای استفاده می‌شود که به ثبات و امنیت سوریه در راستای منافع هر دو کشور خدمت کند. در این زمینه، فیدان اولین سفر خود را به سوریه پس از سقوط اسد در ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴ انجام داد.

دیدار‌های متقابل در قالب ۳+۳

در دوره پس از آن، به عنوان نتیجه طبیعی فضای مثبتی که در دوران جدید سوریه پدید آمده است، دیدار‌های متقابل سطح بالا بین ترکیه و سوریه ادامه یافته است. در این چارچوب، جلسات برگزار شده در قالب ۳+۳ بین دو کشور اهمیت ویژه‌ای یافته است.

بر این اساس، اسعد حسن الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه در ۱۵ ژانویه به همراه یک هیئت عالی رتبه از ترکیه بازدید کرد. در طول این سفر، فیدان، گولر و کالین با همتایان سوری خود دیدار کردند.

پس از آن دیدار، وزیر امور خارجه، وزیر دفاع ملی و رئیس اطلاعات ترکیه در ۱۳ مارس سفری کاری به سوریه داشتند.

نشست دیگری با محوریت همکاری امنیتی و تحولات جاری بین دو کشور در ۱۲ اکتبر با حضور فیدان، گولر، کالین و همتایان سوری آنها در آنکارا برگزار شد.

