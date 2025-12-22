باشگاه خبرنگاران جوان - بیستمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان جهان از ۲۵ تا ۳۰ آذرماه با حضور هشت تیم زاویرچه، والی رناتا، پرایا کلاب برزیل، الریان قطر، پروجا، اوساکا بلوتئون، ساداکروزیرو و سویحلی به میزبانی برزیل برگزار شد.

در پایان مرحله گروهی رقابت‌های جام باشگاه‌های جهان چهار تیم صعودکننده به مرحله نیمه‌نهایی مشخص شدند که در گروه نخست، تیم‌های زاویرچه لهستان با کسب سه پیروزی متوالی و مجموع هشت امتیاز به عنوان صدرنشین راهی مرحله بعد شد. در همین گروه، والی رناتا برزیل به دلیل امتیاز بیشتر نسبت به نماینده قطر و تیم پرایا کلاب برزیل، به عنوان تیم دوم جواز حضور در نیمه‌نهایی را به دست آورد.

در گروه دوم نیز تیم پروجا ایتالیا با سه پیروزی پیاپی، به عنوان صدرنشین راهی مرحله نیمه‌نهایی جام باشگاه‌های جهان شد. در کنار این تیم، اوساکا ژاپن به عنوان نماینده آسیا فراتر از انتظارات ظاهر شد و با دو پیروزی و یک شکست نزدیک برابر پروجا، در جایگاه دوم گروه قرار گرفت و راهی جمع چهار تیم برتر شد.

در مرحله نیمه‌نهایی تیم زاویرچه لهستان در دیداری تماشایی موفق به شکست اوساکا ژاپن شد و پروجا ایتالیا نیز از سد والی رناتا برزیل گذشت تا دو تیم راهی دیدار نهایی شوند.

دیدار رده‌بندی رقابت‌های جام باشگاه‌های جهان نیز بین دو تیم والی رناتا برزیل و زاویرچه لهستان برگزار شد و زاویرچه نمایش برتری ارائه داد و در سه ست متوالی والی رناتا را شکست داد و عنوان سومی جام باشگاه‌های جهان را از آن خود کند.

در فینال نیز تیم پروجا سه بر صفر اوساکا از ژاپن را شکست داد تا به سومین مقام قهرمانی خود در این رقابت دست یابد. این نماینده ایتالیا در سال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ نیز قهرمان شده بود.

رده بندی نهایی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های مردان جهان ۲۰۲۵ به قرار زیر است:

پروجا ایتالیا

اوساکا بلوتئون ژاپن

زاویرچه لهستان

والی رناتا برزیل

پرایا کلاب برزیل

ساداکروزیرو برزیل

الریان قطر