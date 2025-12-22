باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - «گدعون ساعر»، وزیر امور خارجه رژیم تروریستی اسرائیل، با موجسواری بر حمله تروریستی اخیر در سیدنی که منجر به کشته شدن ۱۵ نفر شد، از این حادثه به عنوان ابزاری برای تحریک یهودیان غرب به مهاجرت به سرزمینهای اشغالی استفاده کرد.
ساعر در مراسمی تبلیغاتی به مناسبت عید «حنوکا»، با بهرهگیری از فضای ترس و ناامنی ایجاد شده، مدعی شد که یهودستیزی به سطح خطرناکی رسیده و یهودیان در سراسر جهان «شکار» میشوند. او بدون اشاره به امنیت لرزان در داخل خود رژیم تروریستی اسرائیل، خطاب به جوامع یهودی در انگلیس، فرانسه، استرالیا، کانادا و بلژیک، از آنها خواست تا با ترک کشورهای خود به این رژیم تروریستی مهاجرت کنند.
این فراخوان فرصتطلبانه تنها یک هفته پس از آن صورت میگیرد که یک مهاجم تحت تاثیر گروه تررویستی داعش، به جشنوارهای در سواحل «بوندی» سیدنی حمله کرد. در حالی که مقامات استرالیا در حال رسیدگی به ابعاد جنایی این پرونده و محاکمه عامل ۲۴ ساله آن هستند، رژیم تروریستی اسرائیل از این خونریزی برای بازاریابی سیاسی پروژه «مهاجرت» استفاده کرده است.
ساعر با لحنی تحریکآمیز و زیر سوال بردن توانایی کشورهای غربی در تامین امنیت شهروندانشان، خطاب به خانوادههای یهودی گفت: «چرا فرزندان خود را در این فضا تربیت میکنید؟ وقت آن رسیده که به اینجا بیایید.» او، رژیم تروریستی اسرائیل را که خود درگیر جنگ و ناامنیهای گسترده است، تنها پناهگاه امن معرفی کرد تا از این طریق، از ریزش جمعیت و بحرانهای مهاجرتی داخلی خود بکاهد.
منبع: آر تی