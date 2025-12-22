مدیر کل هواشناسی فارس گفت: در ۲۴ ساعت گذشته منطقه دشت نمدان شهرستان اقلید با ثبت دمای منفی ۲۷ درجه سلسیوس سردترین ایستگاه هواشناسی در کشور شناخته شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید قاسم حسینی اظهار کرد: دشت نمدان از سردترین مناطق کشور است و در این ایستگاه هواشناسی دمای حداقل سطح زمین به منفی ۳۰ درجه سلیسوس رسید.

مدیر کل هواشناسی فارس گفت: حداقل دما در ایستگاه‌های خسروشیرین منفی ۲۱، صفاشهر منفی ۱۶، آباده منفی ۱۴، بوانات منفی ۱۳ و اقلید منفی ۱۱ درجه سلسیوس ثبت شد که به ترتیب سردترین ایستگاه‌های هواشناسی در استان بودند.

حسینی افزود: همچنین دمای هوا در ایستگاه مهر به ۲۰ درجه سلسیوس و لامرد ۱۹ درجه سلسیوس رسید که به ترتیب گرمترین نقاط استان فارس شدند.

او ادامه داد: دمای هوا در شیراز نیز در بامداد امروز به منفی ۲ درجه سلسیوس رسید.

مدیرکل هواشناسی فارس گفت: براساس پیش بینی‌های انجام شده انتظار می‌رود ماندگاری هوای سرد در شمال استان فارس در شب‌های پیش رو ادامه داشته باشد.

منبع: هواشناسی فارس

برچسب ها: اقلید ، سردترین کشور ، هواشناسی فارس
