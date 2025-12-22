دبیرکل عصائب اهل حق، با اعلام حمایت قاطع از راهبرد انحصار سلاح در دست دولت، آن را مطالبه اصلی مرجعیت و لازمه تحقق «عراق قدرتمند» دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - قیس الخزعلی، دبیرکل جنبش عصائب اهل حق عراق ضمن حمایت از شعار انحصار سلاح در دست دولت، تاکید کرد: ما به شعار انحصار سلاح در دست دولت باور داریم و گام‌های لازم را برای تحقق این شعار بر خواهیم داشت.

به گزارش دفتر رسانه‌ای شیخ قیس الخزعلی، او در سخنرانی خود در جشن پیروزی فراکسیون انتخاباتی «صادقون» با اشاره به شعار «عراق قدرتمند» که شعار انتخاباتی ائتلاف صادقون است گفت: پروژه ایجاد دولت و عراق قدرتمند نیاز به برداشتن گام‌هایی مسئولانه دارد تا عراق در شعار و در عمل، به کشوری قدرتمند تبدیل شود. انحصار سلاح در دست دولت، شعار دولت و شعار عراق قدرتمند است. این شعاری است که مرجعیت دینی در سخنان خود به آن اشاره کرد و یکی از اهداف و خواسته‌های مرجعیت است.

خزعلی افزود: ما بخشی از دولت هستیم و مسئولیت داریم این کشور را به درستی بسازیم. ما به شعار انحصار سلاح در دست دولت باور داریم و گام‌های لازم را برای تحقق این شعار بر خواهیم داشت. اما این کار را به شیوه عراق و در زمان مناسب انجام خواهیم داد.

او اضافه کرد: سخن ما خطاب به دیگران این است که در امور عراق مداخله نکنید. ما نیاز به قیمومت یا توصیه دیگران نداریم. عراقی‌ها برای برعهده گرفتن مسئولیت کشورشان در اولویت و توانمند هستند و توانستیم از بزنگاه‌های خطرناکی عبور کنیم و می‌توانیم این راه را ادامه دهیم و کشوری باثبات و موفق و شکوفا بسازیم.

الخزعلی تاکید کرد: ایجاد عراق قدرتمند نیازمند برنامه و راه حلی سیاسی و ملی است و صرفا با تصمیم دولت تحقق پیدا نمی‌کند. ما نیازمند برنامه سیاسی داخلی عراقی هستیم که ما را به مرحله‌ای پیشرفته در مسیر سازندگی کشور برساند.

او در خصوص تشکیل دولت و انتخاب نخست‌وزیر نیز گفت: چارچوب هماهنگی در جلسه نخست خود توانست بزرگترین فراکسیون را تشکیل دهد که گامی مهم و پیشرفته است و موجب شد دیگر طرف‌های سیاسی تحت تاثیر این اقدام قرار گیرند و روند سیاسی به جلو حرکت کند. اکنون ما چالش انتخاب نخست‌وزیر را پیش‌رو داریم و اکنون اسامی ۹ نامزد مطرح است که سه نفر از آنها از نخست وزیران سابق هستند.

الخزعلی افزود: ما تاکید می‌کنیم که از نامزد خاصی حمایت نمی‌کنیم ولی درباره نامزد‌های مطرح شده نظر خود را داریم. به مردم قول می‌دهیم که دقت و وسواس داشته باشیم که کسی نخست‌وزیر شود که بتواند بار مسئولیت در آینده را در زمینه پیشرفت کشور بر دوش بکشد. قطعا سران چارچوب هماهنگی تاکید دارند که ضرب‌الاجل‌ها طبق قانون اساسی رعایت شود و ما برای تحقق این هدف تلاش می‌کنیم.

او در پایان خاطرنشان کرد که نخست وزیر آینده هرکدام از شخصیت‌های محترم که باشد، ائتلاف صادقون در انتخاب و حمایت از او نقشی اساسی خواهد داشت.

منبع: میدل ایست نیوز