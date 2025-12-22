معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، از آغاز فاز چهارم طرح «محاسبه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده» برای گروه جدیدی از فعالان اقتصادی خبر داد و گفت: از امروز یکم دی ماه، صورت‌حساب کاغذی دیگر اعتباری برای ارزش افزوده نخواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد برزگری معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی اظهار داشت: فاز چهارم محاسبه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده، از امروز یکم دی ماه ۱۴۰۴ آغاز شده است. این اقدام، فرآیند محاسبه مالیات را کاملاً سیستمی کرده و شفافیت در زنجیره اقتصادی را افزایش می‌دهد.

برزگری خاطرنشان کرد: این الزام، در راستای شفاف‌سازی کامل زنجیره تراکنش‌های اقتصادی و جلوگیری از تخلفات مالیاتی وضع شده است. محاسبه مالیات به صورت الکترونیکی، از امروز شامل حال کلیه اشخاص و فعالان اقتصادی است که در ۱۰ مرحله فراخوان قبلی سازمان برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، مورد فراخوان قرار گرفته‌اند.

وی افزود: مهم‌ترین الزام برای فعالان اقتصادی این فاز جدید این است که برای محاسبه سیستمی مالیات بر ارزش افزوده، تمامی خرید‌های ایشان باید مستند به صورت‌حساب‌های الکترونیکی باشد و از این تاریخ به بعد، صورت‌حساب‌های کاغذی آنها رسیدگی نشده و به آنها اعتبار ارزش افزوده تعلق نخواهد گرفت.

برزگری در ادامه به پایان اعتبار صورت‌حساب کاغذی و رایگان بودن خدمات شرکت‌های معتمد اشاره کرد و افزود: هر مودی که از خدمات شرکت‌های معتمد بهره‌برداری و استفاده کند، صدور صورت‌حساب الکترونیکی برای وی رایگان خواهد بود. 

معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی گفت: اکنون از نگاه ما فعالان اقتصادی در زمان فروششان باید صورت‌حساب الکترونیکی صادر کنند و صورت‌حساب‌های کاغذی از امروز یکم دی ماه، رسما حذف شده است. 

وی به نقش نظارتی شهروندان و اعتبار رسید کارتخوان هم اشاره کرد و گفت: شهروندان حتماً اگر مراجعه می‌کنند به جایی که کالا بخرند یا خدمات دریافت کنند، از فروشنده صورت حساب الکترونیکی مطالبه کنند.

برزگری ادامه داد: راحت‌ترین نوع صورت حساب الکترونیکی، صورت حساب الکترونیکی نوع سه یا همان رسید دستگاه کارتخوان است. حداقل شهروند وقتی رسید دستگاه کارتخوان را می‌گیرد، می‌تواند یک تطابق‌گیری انجام دهد.

وی تاکید کرد: این موضوع به ما کمک می‌کند که آیا رسید دستگاه کارتخوان و نامی که روی آن نوشته شده با فعالیتی که دارد از آن کالا می‌خرد منطبق هست یا نیست. با این همراهی، به نتایج بسیار خوبی دست خواهیم یافت.

برچسب ها: مالیات ، نظام مالیاتی
خبرهای مرتبط
کاهش تخلفات در حوزه صدور فاکتور‌های خرید از طریق اجرای مالیات برخط
همزمان با اجرای طرح صورتحساب های الکترونیکی؛
مردم رسید خرید‌های خود را چک کنند+فیلم
صدور صورتحساب‌های کاغذی حذف شد/دریافت اعتبار مالیاتی منوط به اجرای صورتحساب الکترونیکی شد
اجرای صورتحساب الکترونیکی گامی حیاتی برای شفافیت در زنجیره کالا و خدمات
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز چهارشنبه
کمبود نهاده دامی در سامانه بازارگاه کماکان ادامه دارد
آخرین اخبار
کمبود نهاده دامی در سامانه بازارگاه کماکان ادامه دارد
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز چهارشنبه
میزان تولید خودرو به بیش از ۲۰ هزار دستگاه رسید
پذیره‌نویسی سه صندوق نقره/ بازار قانونی، شفاف و رسمی نقره در کشور داریم+ فیلم
نود و یکمین حراج سکه طلا سوم دی‌ماه برگزار می‌شود
برنامه ریزی برای ۱۰ عرضه اولیه تا پایان سال در بورس تهران/ برنامه دولت برای مدیریت تقاضا در بازار ارز
هدف‌گذاری دولت برای حداقل خاموشی در تابستان ۱۴۰۵
تعیین تکلیف سهام عدالت به کجا رسید؟ + فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۱ دی ماه
استفاده از ظرفیت های تولید داخل در ساخت مسکن در جهت کاهش قیمت تمام شده ساخت
بدهی انباشته به منابع آب با یک یا چند بارندگی جبران نخواهد شد
نقره ذخیره‌شده در انبار‌های بورس کالا به ۲۹ تن رسید
تامین برق بخش صنایع و معادن کشور از طریق سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی
افتتاح معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری نقره/ ابزارهای ارزی متصل به کالا نیز بزودی وارد خواهند شد 
نرخ مصوب شیر خام به ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسید
خرید و فروش امتیاز وام مسکن پایان یافت
کاهش تخلفات در حوزه صدور فاکتور‌های خرید از طریق اجرای مالیات برخط
مصوبه نرخ بنزین از سوی دولت اصلاح شد+ نامه
داشبورد مدیریت رصد پروژه‌های تجدیدپذیر برای رئیس‌جمهور ایجاد می‌شود
آغاز فاز چهارم محاسبه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده / صورت‌حساب کاغذی رسماً حذف شد
خیز بخش خصوصی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی با ژاپن
مداخله مستمر و سنگین بانک مرکزی در بازار اسکناس ارز
میوه به اندازه کافی تامین و ذخیره‌سازی شده است
«رجا» متولی قطار حومه‌ای شد+عکس
سیل آذرماه بیش از ۱۱ همت به بخش کشاورزی خسارت زد
میزان مصرف گاز به ۶۷۲ میلیون متر مکعب رسید
رشد منفی مصرف انرژی در پاییز؛ نتیجه مهار مصارف غیرمجاز و تداوم برنامه‌های مدیریت مصرف
قرعه کشی یازدهمین دوره فروش محصولات ایران خودرو برگزار شد/ شانس برنده شدن در این دوره به ۰.۱ درصد رسید+عکس
مصارف غیرواقعی؛ ریشه قاچاق سوخت+ فیلم
ایده شیخ بهایی، هنوز هم کارگشای حکمرانی آب در کشور است