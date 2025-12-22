نرخ مصوب شیر خام به ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسید

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - احمد ناجی عضو اتحادیه دامداران استان تهران در نشست خبری امروز در خصوص مشکلات دامداران استان تهران گفت: استان تهران بزرگترین مجتمع تولیدی شیر در کشور را دارد که بین ۳ تا ۴ درصد کل شیر کشور را تولید می‌کند.

وی با بیان اینکه این مجتمع بزرگ تولید شیر کشور، بزرگترین تولیدی در خاورمیانه است، افزود: روزانه ۷۰۰ تن شیر در این مجتمع تولید می‌شود، البته ظرفیت افزایش تولید به ۱۵۰۰ تن در روز وجود دارد.

ناجی با بیان اینکه سالانه ۲۰ هزار تن گوشت قرمز کشور در این مرکز تولید می‌شود، گفت: این مجتمع بزرگ تولیدی پتانسیل و ظرفیت افزایش تولید به ۴۰ هزارتن را دارد که با تدابیر اندیشیده شده با شیوع تب برفکی سویه جدید کمترین تلفات در این مجتمع تولیدی را داشتیم.

عضو اتحادیه دامداران استان تهران با اشاره به مشکلات تامین نهاده دامی بیان کرد: کمبود خوراک دام و افزایش قیمت این محصولات در بازار آزاد سبب شده تا قیمت تمام شده هرکیلو شیر به ۴۰ هزار تومان رسیده ، درحالیکه نرخ مصوب ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است. گفتنی است نرخ مصوب شیرخام بدون حضور دامداران در جلسه ستاد تنظیم بازار تعیین شده است.

وی با اشاره به مشکلات و چالش‌های موجود واحدتولیدی بیان کرد: یکی از چالش‌ها موضوع فاضلاب بوده که سازمان ملی محیط‌زیست در این خصوص روی آن دست گذاشته است. در خصوص رفع مشکل تمام دامداران از این مسئله استقبال می‌کنند اما به شرط اینکه منابع مالی اختصاص داده شود که در این‌خصوص بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که مشکلات فاضلاب مجتمع حل و فصل شود.

وی ادامه داد: این مجتمع می‌تواند در تامین و تولید برق می‌تواند کمک‌رسان دولت باشد، اما مشکل فاضلاب مربوط به گاز متان است که تولیدکنندگان می‌توانند با استفاده از گاز به اضافه کود حداقل ۵ مگاوات روزانه تولید برق داشته باشد.

ناجی با بیان اینکه این مجتمع تولید شیر به ۲.۵ مگاوات برق نیاز دارد، افزود: در حال حاضر ۱.۵ مگاوات برق تولید می کند، همچنین برنامه تولید ۱۰ تا ۱۵ مگاوات برق از فاضلاب و کود به شرط فراهم شدن زیرساخت داریم.

این مقام مسئول با بیان اینکه صنعت دامپروری دومین صنعت سودآور بعد از نفت محسوب می شود، گفت: تولیدکننده وظایفی در تولید و بهداشت دارد، اما دولت و مسئولان دولتی هم مسئولیتی دارد که براین اساس باید نهاده مورد نیاز را تامین کند و از طرفی مجوز واحدهای دامداری را تمدید کند تا تعرفه برق و گاز آنها با نرخ آزاد محاسبه نشود که تولیدکنندگان توان پرداخت آن را ندارند.

وی گفت: یکی از مشکلات این مجتمع مربوط به سد آب تأمینی این مجتمع است زیرا آب فاضلاب اسلامشهر به این سد وارد می‌شود. این موجب بوی بد در اتوبان قم شده و تولیدکنندگان برای استفاده از آب سد که باید از روان آب پر شود ناچار از فیلتر و هزینه‌کرد برای تصفیه از آن بهره‌گیری می‌کنند. این مسئله مشکل دامداران این بخش نیست و نهادهای متولی باید درباره آب فاضلاب هدایت شده به این سد چاره‌اندیشی کنند و تولیدکنندگان کشور استقبال می‌کنند.