ژاپن تحت فشار هزینه‌های سنگین سوخت فسیلی، مجوز نهایی فعالیت بزرگترین نیروگاه هسته‌ای جهان را صادر کرد تا پس از ۱۵ سال به دوران اتمی بازگردد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ژاپن امروز دوشنبه آخرین گام قانونی را برای بازگشایی بزرگترین نیروگاه هسته‌ای جهان برداشت؛ اقدامی که نماد بازگشت رسمی این کشور به انرژی هسته‌ای، تقریبا ۱۵ سال پس از فاجعه فوکوشیما است.

نیروگاه «کاشیوازاکی-کاریوا» که در ۲۲۰ کیلومتری شمال غربی توکیو واقع شده، یکی از ۵۴ رآکتوری بود که پس از زلزله و سونامی ویرانگر سال ۲۰۱۱ و فاجعه فوکوشیما (بدترین حادثه هسته‌ای جهان پس از چرنوبیل) تعطیل شده بود.

مجمع استانی نیگاتا با رأی اعتماد به هیدیو هانازومی، فرماندار این استان که ماه گذشته از بازگشایی حمایت کرده بود، عملا راه را برای آغاز به کار مجدد نیروگاه هموار کرد.

اگرچه حادثه فوکوشیما اعتماد ژاپنی‌ها به زیرساخت‌های هسته‌ای را از بین برد، اما هزینه‌های زیست‌محیطی و اقتصادی تکیه بر سوخت‌های فسیلی وارداتی، «سانائه تاکایچی»، نخست‌وزیر جدید ژاپن را بر آن داشت تا از بازگشایی نیروگاه‌های تعطیل‌شده حمایت کند.

ژاپن سال گذشته حدود ۶۸ میلیارد دلار (یک‌دهم کل هزینه‌های وارداتی خود) را صرف خرید گاز طبیعی مایع و زغال‌سنگ کرد. این اولین نیروگاه از زمان فاجعه ۲۰۱۱ است که توسط شرکت «توکیو الکتریک پاور» (تپکو) – همان اپراتور نیروگاه فوکوشیما – مجددا راه‌اندازی می‌شود.

 شبکه ان اچ کی ژاپن گزارش داد که اولین رآکتور از هفت رآکتور این مجموعه احتمالا در ۲۰ ژانویه (اول بهمن) فعال می‌شود و به تنهایی می‌تواند ۲ درصد از نیاز برق منطقه توکیو را تامین کند.

با وجود وعده ایجاد مشاغل جدید و کاهش قبض‌های برق، جامعه ژاپن همچنان بر سر این موضوع دوقطبی است. «آیاکو اوگا»، کشاورز ۵۲ ساله و فعال ضد هسته‌ای که در سال ۲۰۱۱ از محدوده ممنوعه فوکوشیما گریخته بود، در میان معترضان به این بازگشایی حضور داشت.

 او در این خصوص گفت: «ما ریسک حادثه هسته‌ای را با تمام وجود حس کرده‌ایم و نمی‌توانیم آن را نادیده بگیریم؛ من هنوز با علائم تروما دست‌وپنجه نرم می‌کنم.»

از میان ۳۳ رآکتور قابل بهره‌برداری در ژاپن، تاکنون ۱۴ مورد به چرخه تولید بازگشته‌اند. نخست‌وزیر تاکایچی که دو ماه پیش به قدرت رسید، معتقد است انرژی هسته‌ای ابزاری اساسی برای مقابله با تغییرات اقلیمی و تقویت استقلال انرژی کشور است.

منبع: المیادین و الجزیره

برچسب ها: نیروگاه فوکوشیما ، انرژی اتمی
خبرهای مرتبط
هشدار چین به ژاپن: به هر تجاوز، بی‌رحمانه پاسخ خواهیم داد
ژاپن درخواست ترامپ از تاکایچی برای نرمش در قبال تایوان را رد کرد
زلزله ۷.۶ ریشتری ژاپن؛ نیروگاه‌های هسته‌ای سالم و هشدار سونامی ۳ متری
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
یاوه گویی نتانیاهو درباره واکنش سخت به تهران
۸۷۵ نقض آتش‌بس توسط اسرائیل در ۷۳ روز، ۴۱۱ کشته برجای گذاشت
حمله عربستان به مناطق مرزی یمن
انفجار شدید در منطقه رامات‌گان اراضی اشغالی
اسموتریچ از نتانیاهو می‌خواهد در دیدار با ترامپ بر حمله به حماس اصرار کند
انفجار و آتش‌سوزی در کارخانه شیمیایی فرانسه؛ سه نفر به شدت مجروح شدند
۲ غیرنظامی در خشونت‌های حلب کشته شدند
اتحادیه عرب: هدف توسعه‌طلبی اسرائیل نابودی دولت فلسطینی است
مسکو و کاراکاس، اقدامات آمریکا علیه محموله‌های نفتی ونزوئلا را محکوم کردند
ایتالیا قصد دارد حضور نظامی خود در لبنان را پس از خروج نیرو‌های حافظ صلح حفظ کند
آخرین اخبار
۲ غیرنظامی در خشونت‌های حلب کشته شدند
انفجار شدید در منطقه رامات‌گان اراضی اشغالی
حمله عربستان به مناطق مرزی یمن
یاوه گویی نتانیاهو درباره واکنش سخت به تهران
انفجار و آتش‌سوزی در کارخانه شیمیایی فرانسه؛ سه نفر به شدت مجروح شدند
زلنسکی: ما به تضمین‌های امنیتی از آمریکا نیاز داریم
اسموتریچ از نتانیاهو می‌خواهد در دیدار با ترامپ بر حمله به حماس اصرار کند
مسکو و کاراکاس، اقدامات آمریکا علیه محموله‌های نفتی ونزوئلا را محکوم کردند
۸۷۵ نقض آتش‌بس توسط اسرائیل در ۷۳ روز، ۴۱۱ کشته برجای گذاشت
ایتالیا قصد دارد حضور نظامی خود در لبنان را پس از خروج نیرو‌های حافظ صلح حفظ کند
اتحادیه عرب: هدف توسعه‌طلبی اسرائیل نابودی دولت فلسطینی است
فیدان: ترکیه انتظار دارد مرحله دوم توافق آتش‌بس غزه در اوایل ۲۰۲۶ آغاز شود
ترامپ ۴۸ سفیر آمریکا را برکنار کرد
مسکو آماده تضمین عدم حمله به اتحادیه اروپا و ناتو است
زلنسکی از تحریم افراد و نهاد‌های چینی خبر داد
زلزله‌ای به بزرگی ۶.۴ ریشتر پاپوآ گینه نو را لرزاند
ونس: تغییرات اروپا، تهدیدی هسته‌ای برای آمریکا محسوب می‌شود
گروسی: اکثر مواد غنی‌شده ایران در خاک کشور است
دانمارک پس از انتصاب فرستاده ترامپ به گرینلند، بر احترام به تمامیت ارضی خود تأکید کرد
الخزعلی: با انحصار سلاح در دست دولت همراهیم
پایان هراس از رادیواکتیو؛ ژاپن دوباره اتمی می‌شود
کاسبی اسرائیل با خون قربانیان سیدنی
سفر وزرای خارجه، دفاع و رئیس اطلاعات ترکیه به سوریه
چمدان‌ها آماده در کی‌یف؛ مقامات اوکراین در صف پناهندگی
آماده‌باش امنیتی در آلمان؛ رصد ۱۰۰۰ پهپاد بر فراز مراکز حساس
کلید شام در دست عمو سام
کرملین: گزارش اطلاعاتی آمریکا در مورد اهداف پوتین در اوکراین نادرست است
تداوم تخریب سیستماتیک غزه پس از آتش‌بس
چین از آمریکا به خاطر توقیف خودسرانه کشتی‌ها در کارائیب انتقاد کرد
ترور ژنرال ارشد ارتش روسیه در مسکو بر اثر انفجار خودرو