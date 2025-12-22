باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ژاپن امروز دوشنبه آخرین گام قانونی را برای بازگشایی بزرگترین نیروگاه هسته‌ای جهان برداشت؛ اقدامی که نماد بازگشت رسمی این کشور به انرژی هسته‌ای، تقریبا ۱۵ سال پس از فاجعه فوکوشیما است.

نیروگاه «کاشیوازاکی-کاریوا» که در ۲۲۰ کیلومتری شمال غربی توکیو واقع شده، یکی از ۵۴ رآکتوری بود که پس از زلزله و سونامی ویرانگر سال ۲۰۱۱ و فاجعه فوکوشیما (بدترین حادثه هسته‌ای جهان پس از چرنوبیل) تعطیل شده بود.

مجمع استانی نیگاتا با رأی اعتماد به هیدیو هانازومی، فرماندار این استان که ماه گذشته از بازگشایی حمایت کرده بود، عملا راه را برای آغاز به کار مجدد نیروگاه هموار کرد.

اگرچه حادثه فوکوشیما اعتماد ژاپنی‌ها به زیرساخت‌های هسته‌ای را از بین برد، اما هزینه‌های زیست‌محیطی و اقتصادی تکیه بر سوخت‌های فسیلی وارداتی، «سانائه تاکایچی»، نخست‌وزیر جدید ژاپن را بر آن داشت تا از بازگشایی نیروگاه‌های تعطیل‌شده حمایت کند.

ژاپن سال گذشته حدود ۶۸ میلیارد دلار (یک‌دهم کل هزینه‌های وارداتی خود) را صرف خرید گاز طبیعی مایع و زغال‌سنگ کرد. این اولین نیروگاه از زمان فاجعه ۲۰۱۱ است که توسط شرکت «توکیو الکتریک پاور» (تپکو) – همان اپراتور نیروگاه فوکوشیما – مجددا راه‌اندازی می‌شود.

شبکه ان اچ کی ژاپن گزارش داد که اولین رآکتور از هفت رآکتور این مجموعه احتمالا در ۲۰ ژانویه (اول بهمن) فعال می‌شود و به تنهایی می‌تواند ۲ درصد از نیاز برق منطقه توکیو را تامین کند.

با وجود وعده ایجاد مشاغل جدید و کاهش قبض‌های برق، جامعه ژاپن همچنان بر سر این موضوع دوقطبی است. «آیاکو اوگا»، کشاورز ۵۲ ساله و فعال ضد هسته‌ای که در سال ۲۰۱۱ از محدوده ممنوعه فوکوشیما گریخته بود، در میان معترضان به این بازگشایی حضور داشت.

او در این خصوص گفت: «ما ریسک حادثه هسته‌ای را با تمام وجود حس کرده‌ایم و نمی‌توانیم آن را نادیده بگیریم؛ من هنوز با علائم تروما دست‌وپنجه نرم می‌کنم.»

از میان ۳۳ رآکتور قابل بهره‌برداری در ژاپن، تاکنون ۱۴ مورد به چرخه تولید بازگشته‌اند. نخست‌وزیر تاکایچی که دو ماه پیش به قدرت رسید، معتقد است انرژی هسته‌ای ابزاری اساسی برای مقابله با تغییرات اقلیمی و تقویت استقلال انرژی کشور است.

منبع: المیادین و الجزیره