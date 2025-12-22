گروسی اعلام کرد که طبق ارزیابی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بخش اعظم ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران همچنان در داخل خاک کشور قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز دوشنبه در گفت‌وگویی اعلام کرد که بر اساس ارزیابی‌های این سازمان، بخش عمده ذخایر مواد غنی‌شده ایران همچنان در داخل کشور قرار دارد.

گروسی در مصاحبه با خبرگزاری «ریا نووستی» روسیه اظهار کرد: این موضوع از دیدگاه عدم اشاعه، بسیار منفی است، درک روشنی وجود دارد که اکثر مواد غنی‌شده‌ای که ایران در اختیار دارد، همچنان در داخل مرز‌های این کشور است.

مدیرکل آژانس که در اظهارات قبلی خود بدون اشاره به اقدامات تهاجمی و غیرقانونی آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل علیه تاسیسات صلح‌آمیز ایران، ادعا‌هایی را درباره توان فنی تهران مطرح کرده بود، در این مصاحبه بر ثبات محل نگهداری این مواد تاکید کرد.

این سخنان در حالی بیان می‌شود که مقامات جمهوری اسلامی ایران بار‌ها بر اساس گزارش‌های دوره‌ای آژانس، بر ماهیت کاملا صلح‌آمیز فعالیت‌های هسته‌ای کشور تاکید داشته‌اند و وجود این مواد در داخل کشور را نشانه‌ای از شفافیت در چارچوب فعالیت‌های تحت نظارت قلمداد می‌کنند.

شایان ذکر است که این اظهارات گروسی می‌تواند به عنوان سندی برای رد ادعاهایی باشد که مدعی خروج غیرقانونی یا خارج از نظارت مواد هسته‌ای از ایران هستند.

