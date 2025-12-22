کارشناس اقتصادی گفت: با اجرای طرح مالیات برخط ما شاهد کاهش تخلفات به ویژه در حوزه صدور فاکتور‌های خرید خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- حسین قاسمی کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با اشاره به اینکه مالیات بر ارزش افزوده (VAT) یکی از مهم‌ترین و کارآمدترین منابع درآمدی دولت‌ها در سطح جهان است و در ایران نیز از اهمیت بالایی برخوردار است گفت: مالیات بر ارزش افزوده شده در هر مرحله از زنجیره تولید تا مصرف نهایی وضع می‌شودکه اجرای آن خود نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت اخذ مالیات و از سوی دیگر بهبود شرایط اقتصادی کشور دارد.

وی ادامه داد: مکانیسم مطالبه اعتبار مالیاتی (اعمال مالیات پرداختی در مراحل قبلی از مالیات مرحله فعلی) سبب می‌شود که فعالان اقتصادی برای دریافت اعتبار خود، ملزم به اخذ فاکتورهای رسمی از طرف مقابل باشند. این خودکنترلی، پایه‌ای برای شفافیت است د رنتیجه اجرای سنتی و کاغذی این سازوکار، همیشه حفره‌هایی برای تفسیر غلط، کتمان معاملات و در نتیجه، فرار مالیاتی باقی می‌گذاشت.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه همزمان با اجرای برخط مالیاتی ما شاهد کاهش تخلفات در حوزه صدور فاکتورهای خرید خواهیم بود افزود:پیش از این در سیستم سنتی، سازمان امور مالیاتی منتظر می‌ماند تا مؤدی به صورت دوره‌ای (فصلی) اظهارنامه پر کند. در این فاصله، فعالان اقتصادی می‌توانستند فاکتورهای غیرواقعی صادر یا از ثبت فاکتورهای خرید خودداری کنند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه اجرای برخط  اخذ مالیات به ویژه از طریق سیستم صورت‌حساب الکترونیکی این مکانیزم را به طور کامل تغییر می‌دهد گفت: هر فاکتور فروش یا خرید، بلافاصله پس از صدور، در سامانه سازمان مالیاتی ثبت و تأیید می‌شود. این امر زمان برای دستکاری و ارائه اطلاعات خلاف واقع را از بین می‌برد.

قاسمی افزود: با ثبت لحظه‌ای خرید توسط خریدار و ثبت لحظه‌ای فروش توسط فروشنده، اعتبار مالیاتی خریدار به طور خودکار و بدون دخالت دستی، محاسبه و تأیید می‌شود. این امر جلوی ثبت سلیقه‌ای و اغراق‌آمیز هزینه‌ها را می‌گیرد.

وی توضیح داد: در گذشته، فعالان اقتصادی با صدور فاکتورهای صوری و خرید و فروش‌های ساختگی، موازنه مالیات خود را تنظیم می‌کردند. در سیستم برخط، اگر فاکتوری در سامانه وجود نداشته باشد، اعتبار مالیاتی ایجاد نمی‌شود و این راه مسدود شده است.

او یادآورشد: اجرای این طرح در حال حاضر در رستوران های لوکس کشور اجرایی شده و در صورتی که در حوزه سکوهای نمایش خانگی هم اجرایی شود خود نقش بسیار موثری در بهبود روند اخذ مالیاتی کشور خواهد داشت.

برچسب ها: مالیات ، نظام مالیاتی
